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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वPM मोदी को जॉर्जिया मेलोनी ने किया बर्थडे विश, 'मेरे दोस्त आपको...'

PM मोदी को जॉर्जिया मेलोनी ने किया बर्थडे विश, 'मेरे दोस्त आपको...'

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं, मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की कामना करती हूं.'

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 17 Sep 2026 05:59 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश-दुनिया से जन्मदिन पर बधाई मिल रही हैं. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समेत कई देशों के नेता प्रधानमंत्री मोदी को बर्थडे विश कर चुके हैं. इसी क्रम में अब इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर मेलोनी ने लिखा, 'मेरे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की कामना करती हूं. इटली और भारत के बीच संबंधों का जिक्र करते हुए मेलोनी ने आगे लिखा कि इटली और भारत के बीच गहरी दोस्ती लगातार मजबूत हो रही है और मिलकर हमारे देशों के लिए सहयोग और तरक्की का भविष्य बना रहे हैं.'

पुतिन-नेतन्याहू ने भी दी बधाई

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके वैश्विक मंच पर बड़े प्रभाव की तारीफ भी की. पुतिन ने कहा, 'आपको अपने देशवासियों से बेहद ज्यादा सम्मान और वैश्विक मंच पर बड़ा रुतबा हासिल है. भारत और रूस के बीच खास और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में आपके व्यक्तिगत योगदान की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है.'

क्या बोले नेतन्याहू?

उधर, नेतन्याहू ने पीएम मोदी को जन्मदिन पर बधाई दी और तारीफ करते हुए एक्स पर पोस्ट कर कहा, आपकी लीडरशिप ने भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बना दिया है. मैं कामना करता हूं कि आप कई और सालों तक इसी तरह नेतृत्व करते रहें और आपका जीवन अच्छी सेहत और खुशियों से भरा रहे.' नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी एक फोटो भी पोस्ट की.

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About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
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Published at : 17 Sep 2026 05:27 PM (IST)
Tags :
PM Modi PM MOdi Birthday Giorgia Meloni
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