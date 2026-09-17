'CM जी दीये जलाने उत्सव मनाने से फुर्सत मिल गई...', राहुल गांधी ने MP सरकार पर बोला हमला

मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में आदिवासी समुदाय के 30 से ज्यादा बच्चों की मौत का मामला लगातार चर्चा में है. रिपोर्टों के मुताबिक, प्रभावित इलाकों में बच्चों की बीमारी, कुपोषण और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को लेकर सवाल उठ रहे हैं. इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है.

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि बालाघाट में बीमारी, कुपोषण और जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के बीच 30 से अधिक आदिवासी बच्चों की मौत हो चुकी है. उन्होंने राज्य सरकार पर समय रहते कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया.

बालाघाट में 30 से ज़्यादा आदिवासी बच्चों की बीमारी, कुपोषण और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के बीच मौत हो चुकी है।



संवेदनहीनता का आलम यह है मासूमों की मौतें होती रहीं, लेकिन कार्रवाई सुस्त रही, सरकार सोती रही।



मुख्यमंत्री जी, दीये जलाने और उत्सव मनाने से फुर्सत मिल गई हो… — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 17, 2026

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राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव पर साधा निशाना

राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि सरकार को प्रदेश की जमीनी स्थिति पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि बच्चों की मौत के बावजूद कार्रवाई धीमी रही और स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति गंभीर बनी हुई है. उनके मुताबिक, साफ पानी, पोषण और समय पर इलाज की कमी बच्चों के लिए बड़ी समस्या बन रही है. बालाघाट के प्रभावित आदिवासी इलाकों में बच्चों के बीमार पड़ने और अस्पताल में भर्ती होने की खबरें सामने आई हैं. रिपोर्टों में मलेरिया और अन्य संक्रमणों के साथ कुपोषण, एनीमिया और दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर भी चिंता जताई गई है.

मिलावटी दवाइयों और अवैध शराब का भी उठाया मुद्दा

राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में मध्य प्रदेश में मिलावटी दवाइयों और अवैध जहरीली शराब से जुड़े मामलों का भी जिक्र किया. उन्होंने दावा किया कि इन घटनाओं से कई परिवार प्रभावित हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश में बच्चे, छात्र, युवा, गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़े और महिलाएं अलग-अलग समस्याओं का सामना कर रहे हैं. राहुल गांधी ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए.

इंदौर दौरे का भी किया जिक्र

राहुल गांधी ने बताया कि वह इंदौर आ रहे हैं और इस दौरान छात्रों, युवाओं तथा आम लोगों से बातचीत कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि लोगों से मिलकर सामने आ रही समस्याओं से प्रदेश की मौजूदा स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं. अपने बयान के अंत में राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार और खराब प्रशासन को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने राज्य सरकार को देश की सबसे भ्रष्ट और खराब तरीके से चलने वाली सरकार बताया. यह राहुल गांधी का राजनीतिक आरोप है.

बालाघाट मामले में जांच और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल

बालाघाट में बच्चों की मौत का मामला अब राजनीतिक बहस के साथ-साथ प्रशासन और स्वास्थ्य व्यवस्था के स्तर पर भी जांच के दायरे में है. रिपोर्टों के अनुसार, प्रभावित आदिवासी इलाकों में बड़ी संख्या में बच्चे बीमार हुए हैं और कई बच्चों को इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ा.

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