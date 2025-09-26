हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वIsraeli Prime Minister: आखिर क्यों ऐन मौके पर नेतन्याहू ने बदला हवाई रूट? जानें इसके पीछे की मुख्य वजह

Israeli Prime Minister: आखिर क्यों ऐन मौके पर नेतन्याहू ने बदला हवाई रूट? जानें इसके पीछे की मुख्य वजह

इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की यात्रा के दौरान लंबा हवाई मार्ग क्यों चुना? जानिए ICC वारंट, यूरोपीय दबाव और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कारण.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 26 Sep 2025 03:39 PM (IST)
Preferred Sources

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जब इस सप्ताह संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में शामिल होने न्यूयॉर्क रवाना हुए तो उनकी यात्रा ने सबका ध्यान खींचा. सामान्य तौर पर तेल अवीव से जेएफके एयरपोर्ट तक की उड़ान 10.5 घंटे की होती है, लेकिन इस बार उनकी यात्रा करीब 13 घंटे लंबी रही.

विमान ने पूर्वी भूमध्य सागर से होते हुए ग्रीस और इटली के ऊपर से उड़ान भरी. फिर अचानक दक्षिण-पश्चिम की ओर मुड़कर जिब्राल्टर स्ट्रेट से होकर अटलांटिक महासागर पार किया. सबसे उल्लेखनीय बात यह रही कि विमान ने फ़्रांस और स्पेन के हवाई क्षेत्र को पूरी तरह नजरअंदाज किया. यह रूट चेंज करना सिर्फ़ तकनीकी कारण नहीं था, बल्कि इसके पीछे गहरी राजनीतिक और कानूनी वजहें थीं.

आईसीसी वारंट और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दबाव
2024 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) ने गाजा में इजरायली सैन्य अभियानों के दौरान कथित युद्ध अपराधों के लिए नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया. नेतन्याहू ने इसे झूठा और बेतुका कहकर खारिज कर दिया,लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत आईसीसी के सदस्य देशों को यदि मौका मिले तो उन्हें गिरफ्तार करना होगा.यही कारण है कि नेतन्याहू ने उन देशों के ऊपर से उड़ान भरने से परहेज किया, जहां उतरने की स्थिति में कानूनी जोखिम पैदा हो सकता था. ध्यान देने वाली बात यह है कि न तो अमेरिका और न ही इजरायल आईसीसी के सदस्य हैं, इसलिए वहां नेतन्याहू को किसी कानूनी खतरे का सामना नहीं करना पड़ता.

यूरोप की कूटनीतिक सख्ती
हालांकि फ्रांस ने नेतन्याहू को अपने हवाई क्षेत्र से गुजरने की अनुमति दे दी थी, लेकिन उन्होंने खुद ही इसे टालना उचित समझा. इसका कारण था बढ़ते यूरोपीय राजनीतिक दबाव. स्लोवेनिया ने हाल ही में नेतन्याहू पर प्रतिबंध लगाए हैं, आईसीसी की कार्यवाही का हवाला देते हुए. जुलाई 2025 में, स्लोवेनिया ने इज़रायली मंत्रियों बेज़ेलेल स्मोट्रिच और इटमार बेन ग्विर पर भी फिलिस्तीनियों के खिलाफ हिंसा भड़काने के आरोप में प्रतिबंध लगाए थे. कई यूरोपीय देश हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में फ़िलिस्तीनी राज्य की मान्यता की घोषणा कर चुके हैं, जिसका नेतन्याहू कड़ा विरोध कर रहे हैं. अमेरिकी विदेश विभाग के पूर्व अधिकारी स्टीव गनयार्ड के अनुसार, “कुछ सरकारों के लिए नेतन्याहू को अपने देश के ऊपर से उड़ान भरने की अनुमति देना ही राजनीतिक दायित्व बन सकता है.”

नेतन्याहू के लिए बढ़ते कूटनीतिक खतरे
इस उड़ान मार्ग से साफ संकेत मिलता है कि नेतन्याहू की अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं अब केवल कूटनीतिक नहीं रहीं, बल्कि वे कानूनी जोखिमों से भी घिरी हुई हैं. यूरोपीय देशों का दबाव और आईसीसी वारंट उन्हें सीमित कर रहा है. अमेरिका जैसे सहयोगी देशों में वे सुरक्षित हैं, लेकिन यूरोप में उनका दायरा लगातार सिमट रहा है. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह इजरायल की छवि और नेतन्याहू की व्यक्तिगत राजनीतिक स्थिति दोनों पर असर डाल रहा है.

ये भी पढ़ें: चापलूस शहबाज ने ट्रंप को पाकिस्तान आने का दिया न्यौता, जानें सीजफायर का जिक्र कर क्या कहा

Published at : 26 Sep 2025 03:37 PM (IST)
Tags :
Benjamin Netanyahu Hamas ISRAEL WORLD NEWS IN HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
MiG-21 Farewell: कौन हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ? क्या है MIG-21 से उनका कनेक्शन, विदाई में किया ये काम
कौन हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ? क्या है MIG-21 से उनका कनेक्शन, विदाई में किया ये काम
महाराष्ट्र
मराठवाड़ा बाढ़: बर्बाद किसानों के जख्म पर सरकार और विपक्ष का मरहम! कर्ज माफी पर क्या बोले अजित पवार?
मराठवाड़ा बाढ़: बर्बाद किसानों के जख्म पर सरकार और विपक्ष का मरहम! कर्ज माफी पर क्या बोले अजित पवार?
इंडिया
Delhi Sultanate Qutbuddin Aibak: कई बार बेचा गया गुलाम, कैसे बन बैठा दिल्ली का सुल्तान, मंदिरों का किया विध्वंस
कई बार बेचा गया गुलाम, कैसे बन बैठा दिल्ली का सुल्तान, मंदिरों का किया विध्वंस
स्पोर्ट्स
Asia Cup T20 Record: एशिया कप T20 में जब एक ही मैच में बने सबसे ज्यादा रन, किन दो टीमों के बीच बना रिकॉर्ड
एशिया कप T20 में जब एक ही मैच में बने सबसे ज्यादा रन, किन दो टीमों के बीच बना रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Citroen C3, C3 Aircross, Basalt Dark editions | Auto Live
All-new Skoda Kodiaq Walkaround | Auto Live
New Skoda Kodiaq Review : A SUV With Premium Perks | Auto Live
I Love Muhammad: Bhopal में जुमे की नमाज़ के बाद दिखा खास 'मोहम्मद' कैंपेन
Citroën C3 में अब है Added features! | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
MiG-21 Farewell: कौन हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ? क्या है MIG-21 से उनका कनेक्शन, विदाई में किया ये काम
कौन हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ? क्या है MIG-21 से उनका कनेक्शन, विदाई में किया ये काम
महाराष्ट्र
मराठवाड़ा बाढ़: बर्बाद किसानों के जख्म पर सरकार और विपक्ष का मरहम! कर्ज माफी पर क्या बोले अजित पवार?
मराठवाड़ा बाढ़: बर्बाद किसानों के जख्म पर सरकार और विपक्ष का मरहम! कर्ज माफी पर क्या बोले अजित पवार?
इंडिया
Delhi Sultanate Qutbuddin Aibak: कई बार बेचा गया गुलाम, कैसे बन बैठा दिल्ली का सुल्तान, मंदिरों का किया विध्वंस
कई बार बेचा गया गुलाम, कैसे बन बैठा दिल्ली का सुल्तान, मंदिरों का किया विध्वंस
स्पोर्ट्स
Asia Cup T20 Record: एशिया कप T20 में जब एक ही मैच में बने सबसे ज्यादा रन, किन दो टीमों के बीच बना रिकॉर्ड
एशिया कप T20 में जब एक ही मैच में बने सबसे ज्यादा रन, किन दो टीमों के बीच बना रिकॉर्ड
बॉलीवुड
जब चाकू से हुए हमले के बाद बेटे जेह के कमरे में घायल पड़े थे सैफ अली खान, एक्टर बोले- 'पूरी जिंदगी आंखों के सामने...'
'मेरी पूरी जिंदगी आंखों के सामने घूम गई थी', सैफ अली खान ने चाकू से हुए हमले पर की बात
दिल्ली NCR
दिल्ली में अब 13 जिले होंगे, प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव, समाप्त हो सकता है ये जिला
दिल्ली में अब 13 जिले होंगे, प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव, समाप्त हो सकता है ये जिला
जनरल नॉलेज
Bihar Assembly Elections: बिहार में कौन-सी पार्टी महिलाओं को दे रही सबसे ज्यादा रुपये, जानें किसके दावे में कितना दम?
बिहार में कौन-सी पार्टी महिलाओं को दे रही सबसे ज्यादा रुपये, जानें किसके दावे में कितना दम?
शिक्षा
Squadron Leader Priya Sharma: MiG-21 की विदाई में चमकीं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा, जानें उनकी पढ़ाई और सैलरी
MiG-21 की विदाई में चमकीं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा, जानें उनकी पढ़ाई और सैलरी
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
Embed widget