हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वइस्लामाबाद में हाई अलर्ट: अमेरिका-ईरान वार्ता से पहले पुलिस और काउंटर टेररिज्म विभाग ने ली 323 घरों की तलाशी, 26 संदिग्ध हिरासत में

इस्लामाबाद में हाई अलर्ट: अमेरिका-ईरान वार्ता से पहले पुलिस और काउंटर टेररिज्म विभाग ने ली 323 घरों की तलाशी, 26 संदिग्ध हिरासत में

Islamabad Talks: पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों को शक था कि कहीं जिस समय अमेरिकी और ईरानी डेलीगेशन इस्लामाबाद में वार्ता के लिए मौजूद होगा उसी समय TTP या फिर लश्कर ए ज़ैनब बड़ा हमला कर सकते हैं.

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 10 Apr 2026 06:12 PM (IST)
Preferred Sources

इस्लामाबाद में अमेरिकी और ईरानी प्रतिनिधिमंडल की बैठक से पहले इस्लामाबाद में आतंकी हमले और अमेरिका विरोधी प्रदर्शन को रोकने के लिए इस्लामाबाद पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट (CTD) ने कल रात से आज सुबह तक इस्लामाबाद के 323 घरों की तलाशी ली. साथ ही 26 लोगों को शक की वजह से हिरासत में ले लिया गया. इसके अलावा कल रात से लेकर आज सुबह तक इस्लामाबाद पुलिस 901 लोगों से पूछताछ और तलाशी ले चुकी है.

26 लोग गिरफ्तार
सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों को शक था कि कहीं जिस समय अमेरिकी और ईरानी डेलीगेशन इस्लामाबाद में वार्ता के लिए मौजूद होगा उसी समय या तो तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान (TTP) या फिर ज़नैबुइयोन ब्रिगेड (लश्कर ए ज़ैनब) किसी बड़े हमले को अंजाम दे सकता है. इसी कड़ी में इस्लामाबाद पुलिस ने कल देर रात इस्लामाबाद के पश्तून और बलूच बाहुल्य इलाके में तलाशी अभियान चलाया और 26 लोगों को गिरफ्तार कर लिया.

285 ग्राम ड्रग्स बरामद
इसी तरह इस्लामाबाद पुलिस ने सड़क पर भी काउंटर टेररिज्म विभाग (CTD) के साथ मिलकर नाका लगाकर 180 मोटर साइकिल सवार और 73 कार सवार लोगों की गाड़ियों की तलाशी ली और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसके पास 285 ग्राम ड्रग्स मिला था.

इस्लामाबाद पुलिस ने फ़िलहाल अभी सार्वजनिक नहीं किया है कि जिन 26 लोगों को उसने शक के आधार पर हिरासत में लिया है उनका आख़िर क्या दोष था लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये गिरफ्तारियां इस्लामाबाद में किसी भी तरह के आतंकी हमले और अमेरिका के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिये की गई हैं.

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Read More
Published at : 10 Apr 2026 06:12 PM (IST)
Tags :
Pakistan Islamabad Talks
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
इस्लामाबाद में हाई अलर्ट: अमेरिका-ईरान वार्ता से पहले पुलिस और काउंटर टेररिज्म विभाग ने ली 323 घरों की तलाशी, 26 संदिग्ध हिरासत में
इस्लामाबाद में हाई अलर्ट: अमेरिका-ईरान वार्ता से पहले पुलिस और काउंटर टेररिज्म विभाग ने ली 323 घरों की तलाशी, 26 संदिग्ध हिरासत में
विश्व
US Iran Peace Talk: ईरान का ट्रंप को अल्टीमेटम! सिर्फ इन 10 पॉइंट्स पर अमेरिका से होगी बात, कहा- 'हथियार उठाने का नहीं देंगे मौका'
ईरान का ट्रंप को अल्टीमेटम! सिर्फ इन 10 पॉइंट्स पर US से होगी बात, कहा- 'हथियार उठाने का...'
विश्व
US Israel Iran War LIVE: इजरायल-लेबनान जंग पर भारत का क्या है रुख? विदेश मंत्रालय ने जानें क्या-क्या बताया
LIVE: इजरायल-लेबनान जंग पर भारत का क्या है रुख? विदेश मंत्रालय ने जानें क्या-क्या बताया
विश्व
इमैनुअल मैक्रों के कॉम्पटीटर से इटली की राजकुमारी को हुआ प्यार, साथ छुट्टियां मनाते तस्वीरें आईं सामने
इमैनुअल मैक्रों के कॉम्पटीटर से इटली की राजकुमारी को हुआ प्यार, साथ छुट्टियां मनाते तस्वीरें आईं सामने
Advertisement

वीडियोज

Dacoit: Ek Prem Katha Review: Anurag Kashyap की 'Dacoit', Adivi Sesh और Mrunal Thakur की Chemistry जीत लेगी दिल
Tamannaah Bhatia ने ‘धुरंधर से सबकी जली’ वाले सवाल पर गजब जवाब दिया
Sansani: सीजफायर पर इजरायल का U-Turn? | Iran US-Israel Ceasefire | Middle East War | Trump
Nitish Kumar के बाद Samrat Choudhary बनेंगे सीएम? | Bihar Politics | BJP | Tejashwi Yadav
Chitra Tripathi: 4 किरदार, 4 रुख… क्या फिर भड़केगी जंग? | Iran Vs US-Israel | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सांप पर भरोसा कर सकते हैं पर बीजेपी पर नहीं', असम चुनाव का जिक्र कर ममता बनर्जी ने क्यों किया ऐसा दावा?
'सांप पर भरोसा कर सकते हैं पर बीजेपी पर नहीं', असम चुनाव का जिक्र कर ममता बनर्जी ने क्यों किया ऐसा दावा?
बिहार
राज्यसभा की शपथ के बाद नीतीश कुमार के सामने कार्यकर्ताओं की नारेबाजी, कर दी ये बड़ी मांग
राज्यसभा की शपथ के बाद नीतीश कुमार के सामने कार्यकर्ताओं की नारेबाजी, कर दी ये बड़ी मांग
आईपीएल 2026
RR या RCB, आज किसकी होगी जीत? जानें राजस्थान और बेंगलुरू में किसका पलड़ा भारी
RR या RCB, आज किसकी होगी जीत? जानें राजस्थान और बेंगलुरू में किसका पलड़ा भारी
बॉलीवुड
'तुम्हें देखने कौन आएगा..'सलमान खान के जीजा का छलका दर्द, पिता ने कहा था-'लंगड़ा घोड़ा'
'तुम्हें देखने कौन आएगा..'सलमान खान के जीजा का छलका दर्द, पिता ने कहा था-'लंगड़ा घोड़ा'
विश्व
US Israel Iran War LIVE: इजरायल-लेबनान जंग पर भारत का क्या है रुख? विदेश मंत्रालय ने जानें क्या-क्या बताया
LIVE: इजरायल-लेबनान जंग पर भारत का क्या है रुख? विदेश मंत्रालय ने जानें क्या-क्या बताया
इंडिया
Explained: SIR की कैंची से धड़ल्ले से कटे मुस्लिम वोटर्स! बंगाल में यहां टोटल डिलीशन में 95.5% मुसलमान, समझें कैसे निशाने पर है ये समुदाय
SIR की कैंची से धड़ल्ले से कटे मुस्लिम वोटर्स! बंगाल में कैसे निशाने पर आए 95.5% मुसलमान?
लाइफस्टाइल
Vacation Benefits For Health: दिल-दिमाग की खुशी के लिए कितने दिन मिलनी चाहिए छुट्टियां? साइंस ने सुलझाई ऑफिस ऑवर्स की गुत्थी
दिल-दिमाग की खुशी के लिए कितने दिन मिलनी चाहिए छुट्टियां? साइंस ने सुलझाई ऑफिस ऑवर्स की गुत्थी
एग्रीकल्चर
कम लागत में ज्यादा मुनाफे वाले ड्रैगन फ्रूट की खेती पर 40% सब्सिडी, जान लें कमाई का गणित
कम लागत में ज्यादा मुनाफे वाले ड्रैगन फ्रूट की खेती पर 40% सब्सिडी, जान लें कमाई का गणित
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
ENT LIVE
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
ENT LIVE
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
ENT LIVE
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Embed widget