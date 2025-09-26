हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUN में इजरायली PM नेतन्याहू का संबोधन, गाजा में 'जबरन' हो रहा था टेलिकास्ट, हमास को दे डाली वॉर्निंग

UN में इजरायली PM नेतन्याहू का संबोधन, गाजा में 'जबरन' हो रहा था टेलिकास्ट, हमास को दे डाली वॉर्निंग

Benjamin Netanyahu UNGA Speech: इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू UNGA में कहा कि वे बंधकों को सीधे संबोधित करना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर और मोबाइल पर उनका संदेश गाजा तक पहुंच रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 26 Sep 2025 09:59 PM (IST)
Preferred Sources

इजरायल ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए गाजा के निवासियों के मोबाइल फोन और इलाके में लगाए गए लाउडस्पीकरों के जरिए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का संयुक्त राष्ट्र महासभा का भाषण प्रसारित किया. संबोधन में नेतन्याहू ने वहां बंधक बनाए गए लोगों से सीधे बात की और हमास को चेतावनी देते हुए बंधकों की रिहाई की मांग की.

बताया जा रहा है कि इजरायल की सेना (IDF) ने एक असामान्य अभियान में गाजा के निवासियों के मोबाइल फोन अपने नियंत्रण में लेकर वहां प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए गए भाषण सीधे उन फोन पर स्ट्रीम किया. इसके साथ ही आईडीएफ ने कई जगहों पर बड़े लाउडस्पीकर भी लगा दिए ताकि भाषण गाजा में सुनाया जा सके.

नेतन्याहू ने बंधकों से सीधे बातचीत का प्रयास किया
अपने भाषण में नेतन्याहू ने 20 जीवित बंधकों के नाम लिए और उन्हें संबोधित किया. उन्होंने कहा, 'मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जो मैंने पहले कभी नहीं किया. मैं इस मंच से उन बंधकों से लाउडस्पीकर के जरिए सीधे बात करूंगा.' उन्होंने बताया कि गाजा के आसपास बड़े लाउडस्पीकर लगाए गए हैं और वे पहले हिब्रू में और फिर अंग्रेजी में अपना संदेश देंगे.

नेतन्याहू ने कहा, 'यह प्रधानमंत्री नेतन्याहू हैं, जो संयुक्त राष्ट्र से आपसे सीधे बात कर रहे हैं. हम आपको एक पल भी नहीं भूले. इजरायल की जनता आपके साथ है. हम तब तक नहीं रुकेगे जब तक हम आप सभी को घर नहीं लाते.' उन्होंने आगे कहा कि इजरायली इंटेलिजेंस के खास प्रयासों की वजह से उनके शब्द अब गाजा के मोबाइल फोन पर भी लाइव पहुंच रहे हैं.

हमास को चेतावनी
नेतन्याहू ने हमास नेताओं और बंधकों के कैद रखने वालों से कहा कि वे अपने हथियार डाल दें और सभी बंधकों यानी 'सभी 48 लोगों' को तुरंत छोड़ दें. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर वे बंधकों को छोड़ देंगे तो उन्हें जीवन मिलेगा, नहीं तो 'इजरायल उन्हें ढूंढकर खत्म कर देगा.'

IDF ने लगाए लाउडस्पीकर
प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने पहले कहा था कि गाजा में भाषण को लाइव चलाने की योजना है, मगर दावा किया कि यह केवल इजरायली सीमा के पार से किया जाएगा. हालांकि, आईडीएफ ने कहा कि कुछ लाउडस्पीकर ट्रक और क्रेन पर लगाकर पट्टी के अंदर सेना की चौकियों तक ले जाया गया, जिनमें कुछ स्थान सीमा से एक किलोमीटर से भी अधिक अंदर थे.

नेतन्याहू के कार्यालय ने इसे 'जनसंपर्क प्रयास' बताया और कहा कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया था कि इस ऑपरेशन से आईडीएफ सैनिकों की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं पहुंचना चाहिए.

Published at : 26 Sep 2025 09:59 PM (IST)
Tags :
UNGA Benjamin Netanyahu Palestine Gaza Hamas
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
दोषी पाए गए सूर्यकुमार यादव, ICC ने लिया एक्शन; पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल से पहले मिली सजा
दोषी पाए गए सूर्यकुमार यादव, ICC ने लिया एक्शन; पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल से पहले मिली सजा
इंडिया
‘नाराज होकर ट्रंप जल्द करेंगे पोस्ट’, पूर्व भारतीय राजदूत की अमेरिका-PAK रिश्तों पर बड़ी भविष्यवाणी
‘नाराज होकर ट्रंप जल्द करेंगे पोस्ट’, पूर्व भारतीय राजदूत की अमेरिका-PAK रिश्तों पर बड़ी भविष्यवाणी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली में जुमे की नमाज के बाद 'आई लव मोहम्मद' पर प्रदर्शन के दौरान हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज
बरेली में जुमे की नमाज के बाद 'आई लव मोहम्मद' पर प्रदर्शन के दौरान हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज
बॉलीवुड
एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट की VVIP टिकट की कीमत 6.25 लाख, खरीदने वालों को मिलेगा ऐसा ट्रीटमेंट
एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट की VVIP टिकट की कीमत 6.25 लाख, खरीदने वालों को मिलेगा ऐसा ट्रीटमेंट
Advertisement

वीडियोज

BYD Sealion 7 Performance Dual Motor India review | Auto Live
Citroen Basalt Pros and Cons: All you need to know | Auto Live
The EV Podcast, with MG & BYD | Auto Live
New 2025 Volkswagen Tiguan R-Line India first look and interior |Auto Live
TVS iQube Review: ये है India की सबसे महंगी EV! | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
दोषी पाए गए सूर्यकुमार यादव, ICC ने लिया एक्शन; पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल से पहले मिली सजा
दोषी पाए गए सूर्यकुमार यादव, ICC ने लिया एक्शन; पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल से पहले मिली सजा
इंडिया
‘नाराज होकर ट्रंप जल्द करेंगे पोस्ट’, पूर्व भारतीय राजदूत की अमेरिका-PAK रिश्तों पर बड़ी भविष्यवाणी
‘नाराज होकर ट्रंप जल्द करेंगे पोस्ट’, पूर्व भारतीय राजदूत की अमेरिका-PAK रिश्तों पर बड़ी भविष्यवाणी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली में जुमे की नमाज के बाद 'आई लव मोहम्मद' पर प्रदर्शन के दौरान हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज
बरेली में जुमे की नमाज के बाद 'आई लव मोहम्मद' पर प्रदर्शन के दौरान हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज
बॉलीवुड
एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट की VVIP टिकट की कीमत 6.25 लाख, खरीदने वालों को मिलेगा ऐसा ट्रीटमेंट
एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट की VVIP टिकट की कीमत 6.25 लाख, खरीदने वालों को मिलेगा ऐसा ट्रीटमेंट
इंडिया
IMD Weather Forecast: अक्टूबर में ही पड़ने लगेगी ठंड, IMD का बड़ा अपडेट; जानें कहां होगी बर्फबारी और कहां पड़ेगा कोहरा
अक्टूबर में ही पड़ने लगेगी ठंड, IMD का बड़ा अपडेट; जानें कहां होगी बर्फबारी और कहां पड़ेगा कोहरा
बिहार
'सीएम नीतीश के नेतृत्व में...', चिराग पासवान का बड़ा दावा, निवेशकों को बिहार में किया आमंत्रित
'सीएम नीतीश के नेतृत्व में...', चिराग पासवान का बड़ा दावा, निवेशकों को बिहार में किया आमंत्रित
शिक्षा
T-Mobile के CEO बने भारत के श्रीनिवास गोपालन, जानिए कितनी मिलेगी सैलरी
T-Mobile के CEO बने भारत के श्रीनिवास गोपालन, जानिए कितनी मिलेगी सैलरी
जनरल नॉलेज
Most Powerful Tank In World: दुनिया में किस देश के पास है सबसे ताकतवर टैंक, जान लें उसकी तकनीक
दुनिया में किस देश के पास है सबसे ताकतवर टैंक, जान लें उसकी तकनीक
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
ENT LIVE
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
Embed widget