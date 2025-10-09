हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वट्रंप को मिला शांति का नोबेल पुरस्कार, नेतन्याहू ने AI-जेनरेटेड फोटो पोस्ट कर मनाया जीत का जश्न

ट्रंप को मिला शांति का नोबेल पुरस्कार, नेतन्याहू ने AI-जेनरेटेड फोटो पोस्ट कर मनाया जीत का जश्न

Benjamin Netanyahu: नेतन्याहू ने नॉर्वेजियन कमेटी से अपील करते हुए पोस्ट में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दो. वह इसके हकदार हैं! उन्होंने कैप्शन के अंत में एक गोल्ड मेडल इमोजी भी लगाई.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 09 Oct 2025 10:14 PM (IST)
Preferred Sources

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार (9 अक्टूबर, 2025) को एक नाटकीय और डिजिटली वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के जरिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की खुलकर वकालत की. इजरायली प्रधानमंत्री का यह बयान ऐतिहासिक इजरायल-हमास शांति समझौते के पहले चरण की घोषणा होने के कुछ ही घंटों बाद आया है.

इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गुरुवार (9 अक्टूबर, 2025) को अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से एक एआई-जेनरेटेड फोटो शेयर किया. पोस्ट के कैप्शन में नेतन्याहू ने नॉर्वेजियन कमेटी से अपील करते हुए कहा, ‘डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दो. वह इसके हकदार हैं!’ कैप्शन के अंत में एक गोल्ड मेडल इमोजी भी लगाई.

नेतन्याहू ने जो एआई जेनरेटेड फोटो शेयर की, उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गले में प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार का मेडल पहने दिखाया गया है. ट्रंप के साथ इस तस्वीर में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी साथ खड़े हैं और आसपास में इजरायल और अमेरिका के झंडे लहरा रहे हैं. चारों तरफ तालियों की गूंज और कंफेटी की बरसात हो रही है. वहीं, ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार का मेडल पहने जश्न मनाते दिख रहे हैं. इस तस्वीर के बैकड्रॉप में एक बैनर है, जिसमें लिखा है, ‘Peace Through Strength.’

डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल मिशन

इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का यह पोस्ट नोबेल शांति पुरस्कार की शुक्रवार (10 अक्टूबर, 2025) को होने वाली घोषणा से एक दिन पहले सामने आया है. यह बात भी जगजाहिर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार को पाने के लिए कितने उतावले हैं. ट्रंप का यह उतावलापन साल 2018 में दिए गए एक मजाकिया बयान से शुरू हुआ था, जो अब एक गंभीर कूटनीतिक अभियान का रूप ले चुकी है.

गाजा युद्ध बंधकों के परिवारों ने की ट्रंप को सम्मानित करने की अपील

वहीं, इजरायल और फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास के बीच प्रस्तावित गाजा शांति समझौते के पहले चरण को लेकर सहमति ने डोनाल्ड ट्रंप को पुरस्कार देने की मांग को और तेज कर दिया है. इस समझौते के तहत युद्धविराम और इजरायली बंधकों की रिहाई भी शामिल है. इस दोनों पक्षों की सहमति के बाद बंधकों के परिवारों ने सार्वजनिक रूप से नोबेल कमेटी से ट्रंप को प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित करने की अपील की है. बंधकों के परिवारों ने कहा कि ट्रंप ही वह इंसान हैं, जिन्होंने सबसे अंधेरे वक्त में उन्हें उम्मीद की रौशनी दिखाई. वहीं, इस मौके को भुनाते हुए व्हाइट हाउस ने भी सोशल मीडिया पर ट्रंप को ‘द पीस प्रेसिडेंट’ की नई उपाधि दे दी.

यह भी पढे़ंः इटली में बुर्का और नकाब पर बैन की तैयारी में जॉर्जिया मेलोनी, नहीं माना तो 3 लाख के जुर्माने का नियम

Published at : 09 Oct 2025 10:14 PM (IST)
Tags :
America Benjamin Netanyahu Nobel Peace Prize ISRAEL DONALD Trump
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'कट्टरवाद का लोकतंत्र में स्थान नहीं', स्टार्मर से पीएम मोदी बोले- खालिस्तानी चरमपंथियों पर एक्शन ले ब्रिटेन
'कट्टरवाद का लोकतंत्र में स्थान नहीं', स्टार्मर से पीएम मोदी बोले- खालिस्तानी चरमपंथियों पर एक्शन ले ब्रिटेन
राजस्थान
आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर
आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर
इंडिया
बिहार में कांग्रेस ने इन 13 सीटों पर तय किए नाम! कई नए चेहरों की लग सकती है लॉटरी, देखें संभावित लिस्ट
बिहार में कांग्रेस ने इन 13 सीटों पर तय किए नाम! कई नए चेहरों की लग सकती है लॉटरी, देखें संभावित लिस्ट
क्रिकेट
'गन सेलिब्रेशन' करने वाले साहिबजादा फरहान की एक और नापाक हरकत, ICC को दिखाया ठेंगा
'गन सेलिब्रेशन' करने वाले साहिबजादा फरहान की एक और नापाक हरकत, ICC को दिखाया ठेंगा
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: Bihar में सीटों पर फंसा पेंच, LJP (R) के रुख से NDA में टेंशन! NDA Seat Sharing
Sandeep Chaudhary: रोजगार के वादे और खाली पद, क्या है Bihar के युवाओं का भविष्य? Bihar Election
Sandeep Chaudhary: सरकारी नौकरी के वादों का गणित, 6.60 लाख करोड़ का बोझ? Bihar Election 2025
Sandeep Chaudhary: Tejashwi Yadav के 'एक परिवार एक सरकारी नौकरी' वादे का क्या है गणित?
Kaun Banega Mukhyamantri: हर घर नौकरी...फॉर्मूला या Tejashwi Yadav का जुमला?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कट्टरवाद का लोकतंत्र में स्थान नहीं', स्टार्मर से पीएम मोदी बोले- खालिस्तानी चरमपंथियों पर एक्शन ले ब्रिटेन
'कट्टरवाद का लोकतंत्र में स्थान नहीं', स्टार्मर से पीएम मोदी बोले- खालिस्तानी चरमपंथियों पर एक्शन ले ब्रिटेन
राजस्थान
आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर
आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर
इंडिया
बिहार में कांग्रेस ने इन 13 सीटों पर तय किए नाम! कई नए चेहरों की लग सकती है लॉटरी, देखें संभावित लिस्ट
बिहार में कांग्रेस ने इन 13 सीटों पर तय किए नाम! कई नए चेहरों की लग सकती है लॉटरी, देखें संभावित लिस्ट
क्रिकेट
'गन सेलिब्रेशन' करने वाले साहिबजादा फरहान की एक और नापाक हरकत, ICC को दिखाया ठेंगा
'गन सेलिब्रेशन' करने वाले साहिबजादा फरहान की एक और नापाक हरकत, ICC को दिखाया ठेंगा
Regional Cinema
पंजाब के 'आयरनमैन' का हार्ट अटैक से निधन, सलमान खान के साथ किया था ‘टाइगर 3’ में काम
पंजाब के 'आयरनमैन' का निधन, सलमान के साथ किया था ‘टाइगर 3’ में काम
दिल्ली NCR
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बदले गए एक दर्जन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर भी लगी रोक
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बदले गए एक दर्जन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर भी लगी रोक
शिक्षा
ब्रिटेन के पीएम स्टार्मर की सैलरी कितनी, यह पीएम मोदी से ज्यादा या कम?
ब्रिटेन के पीएम स्टार्मर की सैलरी कितनी, यह पीएम मोदी से ज्यादा या कम?
जनरल नॉलेज
Private Plane Rental: शादी के लिए बुक करेंगे प्राइवेट प्लेन तो कितना आएगा खर्च? जान लें एक घंटे का किराया
शादी के लिए बुक करेंगे प्राइवेट प्लेन तो कितना आएगा खर्च? जान लें एक घंटे का किराया
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget