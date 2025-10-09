पीएम मोदी ने नेतन्याहू को किया फोन, इजरायली PM ने सुरक्षा कैबिनेट की बैठक रोककर की बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार (9 अक्टूबर, 2025) को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गाजा शांति योजना पर प्रगति के लिए बधाई दी है. पीएम मोदी और नेतन्याहू की यह बातचीत ऐसे समय पर हुई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी मुद्दे पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी बात की थी और उन्हें गाजा युद्ध को रोकने के लिए उनकी प्रस्तावित गाजा शांति योजना के लिए बधाई दी थी. हालांकि, यह बात भी सामने आई है कि पीएम नेतन्याहू ने गाजा शांति योजना पर पीएम मोदी से बात करने के लिए अपनी सुरक्षा कैबिनेट की बैठक को थोड़ी देर के लिए टाल दिया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की जानकारी अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट के जरिए दी. पीएम मोदी ने एक्स पर कहा, ‘मैंने अपने दोस्त प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन कर राष्ट्रपति ट्रंप की गाजा शांति योजना के तहत हुई प्रगति पर बधाई दी. हम बंधकों की रिहाई और गाजा के लोगों के लिए मानवीय सहायता बढ़ाने के समझौते का स्वागत करते हैं. हमने यह भी दोहराया कि आतंकवाद किसी भी रूप या किसी भी जगह स्वीकार्य नहीं है.’

इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने जारी किया बयान

टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी इस संबंध में एक बयान जारी किया. इजरायली PMO ने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी से बात करने के लिए गाजा में युद्धविराम और बंधकों की रिहाई समझौते पर चल रही सुरक्षा कैबिनेट की बैठक को कुछ देर के लिए रोक दिया था.

बयान में कहा गया, ‘पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को सभी बंधकों की रिहाई को लेकर हुए समझौते पर बधाई दी. पीएम मोदी ने इस बात पर जोर देकर कहा कि नेतन्याहू हमेशा से भारत के करीबी दोस्त रहे हैं और यह दोस्ती आगे भी मजबूत बनी रहेगी. इस दौरान प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पीएम मोदी को इजरायल के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग को और गहरा करने पर भी सहमति जताई.’