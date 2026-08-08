नेतन्याहू ने PM मोदी को कहा थैंक्यू, फोन पर बात कर बोले- 'रिश्ते मजबूत रहेंगे'
अमेरिका ईरान जंग के चलते वेस्ट एशिया में तनाव बना हुआ है. इसी बीच भारत और इजरायल के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को लेकर पीएम मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर बात हुई.
अमेरिका ईरान जंग के चलते वेस्ट एशिया में तनाव बना हुआ है. मिडिल ईस्ट के हालात पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फोन पर बातचीत की. इसके बाद नेतन्याहू ने भारत के प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया और इजरायल व भारत के बीच संबंधों को और मजबूत करने का संकल्प लिया.
पीएम मोदी ने गुरुवार (6 अगस्त) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि मुझे इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का फोन आया. हमने भारत और इजरायल के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं में हुई प्रगति की समीक्षा की, जो लगातार मजबूत और विकसित हो रही है.
תודה ידידי, ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) August 7, 2026
ביחד אנחנו ממשיכים לחזק את הקשר בין ישראל להודו.
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पीएम मोदी के एक्स पोस्ट को बेंजामिन नेतन्याहू ने री-पोस्ट किया. उन्होंने लिखा कि मेरे दोस्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपका धन्यवाद. हम मिलकर इजरायल और भारत के बीच के रिश्तों को मजबूत करते रहेंगे.
पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा
भारतीय प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से जारी बयान के मुताबिक दोनों नेताओं ने भारत-इजरायल विशेष रणनीतिक साझेदारी में हो रही लगातार प्रगति की समीक्षा की. साथ ही दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और प्रगाढ़ करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू और प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में हाल में हुए घटनाक्रमों पर बातचीत की. दोनों नेता संपर्क में बने रहने पर सहमत हुए.
ओमान के साथ ईरान का समझौता
ईरान ने गुरुवार को कहा कि वह ओमान के साथ होर्मुज पर एक समझौते का मसौदा तैयार करने के अंतिम चरण में है. यह जलडमरूमध्य वैश्विक पोत परिवहन और ऊर्जा आपूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. बता दें कि फरवरी में ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों से शुरू हुए संघर्ष से पहले दुनिया का लगभग 20 फीसदी तेल और गैस फारस की खाड़ी के पास स्थित इसी जलमार्ग से होकर गुजरता था.
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