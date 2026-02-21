पाकिस्तान के ख़ैबर पख्तूनख़्वाह में आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा और इस्लामिक स्टेटस खोरासान की एक जॉइंट ब्रिगेड पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी सेना ने मिलकर तैयार की. जिसका हेडक्वार्टर खैबर पख्तूनख्वाह का खैबर जिला है. 20 जनवरी को एबीपी न्यूज़ से सबसे पहले ये जानकारी दी थी. उस खुलासे में जानकारी दी गई थी कि लश्कर ए तैयबा-इस्लामिक स्टेटस खोरासान (ISKP) की ये जॉइंट ब्रिगेड पाकिस्तान के भीतर तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान (TTP) से लड़ेगी और भारत में भी लश्कर ए तैयबा के हमले की जिम्मेदारी लेगी.

TTP का ISKP पर हमला

आज इस खुलासे की पहली पुष्टि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वाह प्रांत के ओरक्ज़ाई जिले के तोर स्मात इलाके से सामने आई जहां तोर स्मात इलाके में मौजूद तहरीक ए तालिबान के कैम्प पर रात 8 बजकर 7 मिनट पर इस्लामिक स्टेट्स खोरासान (ISKP) की हाफिज मुहम्मद ज़ुबैर मुजाहिद ब्रिगेड के 17 आतंकियों ने हमला कर दिया था, जिसके बाद तकरीबन डेढ़ घंटे तक दोनों आतंकियों के धड़ों ने एक दूसरे पर गोलीबारी की. इसमें ISKP हाफिज मुहम्मद ज़ुबैर मुजाहिद ग्रुप के अब्दुल वाहिद उर्फ हमजा समेत ISKP के तीन आतंकी मारे गए.

तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान (TTP) के आतंकी कमांडर अहमद उर्फ मुआविया की भी मौत हो गई और टीटीपी के 5 आतंकी घायल हैं. साथ ही दोनों आतंकी गुटों की गोलीबारी की चपेट में 2 पाकिस्तानी आम नागरिक भी आए और अभी फिलहाल दोनों गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है.

ISKP के दो ग्रुप पाकिस्तान में एक्टिव

पाकिस्तान में इस समय ISKP के दो ग्रुप संचालित हैं. ISKP का प्रमुख ग्रुप बलूचिस्तान प्रांत में एक्टिव है और इसका संचालन ISKP का प्रमुख शहाब अल मुज़ाहिर ISI के एसेट लश्कर ए तैयबा के पूर्व आतंकी कमांडर और मुसल्लाह दिफ़ा तंज़ीम के प्रमुख मीर शफीक मेंगल के साथ मिलकर करता है. बलूचिस्तान के माष्टुंग से संचालित होने वाला ISKP का प्रमुख गुट अफ़ग़ानिस्तान, ईरान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान समेत मध्य एशिया और दक्षिण एशिया में आतंकी हमले करता है और पाकिस्तान के बलूच लड़ाकों और शिया आबादी को निशाना बनाता है.

इसी तरह दिसम्बर 2025 से लश्कर ए तैयबा के पूर्व कमांडर और ISKP के निज़ाम ए आला हाफिज मुहम्मद ज़ुबैर मुजाहिद की अगुआई में ख़ैबर पख्तूनख़्वाह के ख़ैबर जिले में स्थापित ISKP के नये गुट को लश्कर ए तैयबा के कमांडर हुज़ैफ़ा बक्करवाल उर्फ शफीक भाई के साथ मिलकर भारत और खैबर पख्तूनख़्वाह प्रांत में टीटीपी पर हमला करने की ज़िम्मेदारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी सेना ने दी है.

