ईरान के विदेश मंत्री अराघची का नेतन्याहू पर तीखा हमला, कहा- 'सांप'

ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने इजरायल पर हमला बोला है. उन्होंने इजरायल के पीएम नेतन्याहू को सांप कहा है. अराघची ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है. ये पोस्ट उन्होंने हिब्रू भाषा में लिखा है.

नेतन्याहू को कहा सांप

अराघची ने लिखा- नेतन्याहू खुलेआम डींगें मारते हैं कि उन्होंने इजराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिकी प्रशासन को फंसा लिया. नेतन्याहू साफ तौर पर इस बात पर हंसते हैं कि कैसे उन्होंने अमेरिकी नेटवर्क पर 1,000 घंटे के एयरटाइम के जरिए अमेरिका को प्रभावित किया.अंग्रेज़ी में, वह अमेरिकी राष्ट्रपति की लीडरशिप की तारीफ करते हैं. सांप.





ट्रंप को सुनाई थी खरी खोटी

अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा, युद्ध में अमेरिका का उद्देश्य ईरान को सरेंडर करने के लिए मजबूर करना था, लेकिन हम सरेंडर नहीं करेंगे. अमेरिका अब हमारी शर्तों के आधार पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है.’

अमेरिका के साथ जिस समझौता ज्ञापन (MoU) पर साइन किया गया, उसमें हमारे पक्ष में 13 प्रावधान और उसके (अमेरिका के) पक्ष में सिर्फ एक प्रावधान थे.’ उन्होंने आरोप लगाया कि इजरायल ने इसके इंप्लीमेंटेशन को बाधित करने और रोकने के लिए हर संभव कोशिश की थी.

अमेरिका को दिया करारा जवाब

बता दें रविवार को अमेरिका ने ईरान के लारक द्वीप पर हमला किया था. अमेरिका ने लारक द्वीप पर दो रॉकेट लॉन्चर्स को निशाना बनाया। लारक द्वीप होर्मुज स्ट्रेट के पास है. अमेरिका के हमले का ईरान ने करारा जवाब दिया है. ईरान ने अमेरिका के जॉर्डन को निशाने पर ले दिया. ईरान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "उसके सशस्त्र बलों ने लारक द्वीप पर अमेरिकी हमले के जवाब में जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया. जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों का इस्तेमाल लारक द्वीप पर हमले को अंजाम देने और उसे समर्थन देने के लिए किया गया था.

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