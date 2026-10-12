Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वExplained: एयरपोर्ट से ऑयल रिफाइनरी तक! हूतियों से निपटना सऊदी अरब के लिए कितनी बड़ी चुनौती?

Explained: एयरपोर्ट से ऑयल रिफाइनरी तक! हूतियों से निपटना सऊदी अरब के लिए कितनी बड़ी चुनौती?

हूती सऊदी अरब की जमीन पर सीधे हमले कर रहे हैं. सऊदी के पास अमेरिकी पैट्रियट और थाड सिस्टम हैं, लेकिन हूती सस्ते हथियार इस्तेमाल करते हैं. हूती ड्रोन और मिसाइलें ईरानी डिजाइन की हैं.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 12 Oct 2026 11:50 AM (IST)
Preferred Sources

यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के दो हवाई अड्डों रियाद का किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दक्षिण-पश्चिमी शहर अभा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया. इन हमलों में 3 लोगों की मौत हुई और 36 घायल हुए. रियाद एयरपोर्ट पर करीब 300 फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ीं. जवाब में सऊदी गठबंधन ने यमन में हूतियों के 82 ठिकानों पर हवाई हमले किए. हूती प्रवक्ता के दावे के मुताबिक, 2026 की शुरुआत से अब तक सऊदी अरब ने यमन में 1,798 हमले किए हैं, यानी दोनों तरफ से हमले लगातार बढ़ रहे हैं. तो आखिर सऊदी अरब के सामने चुनौती कितनी बड़ी है...

आखिर सऊदी अरब से हूती क्या चाहते हैं?

हूतियों का साफ मैसेज है, 'एस्केलेशन फॉर एस्केलेशन' यानी जितना हमला तुम करोगे, उतना जवाब मिलेगा. हालांकि, असली कहानी इससे गहरी है. सितंबर 2026 में हूतियों ने लाल सागर तट पर रणनीतिक बंदरगाह मोखा पर कब्जा कर लिया और बाब-अल-मंदाब जलडमरूमध्य के पास हनीश द्वीपसमूह, मायुन द्वीप और धुबाब शहर जैसे द्वीपों पर भी कब्जा जमाया. बाब-अल-मंदाब जलडमरूमध्य लाल सागर और स्वेज नहर के रास्ते पर है. यह दुनिया के सबसे अहम व्यापारिक और ऊर्जा गलियारों में से एक है.

हूती अब सऊदी अरब की जमीन पर सीधे हमले कर रहे हैं. उन्होंने सऊदी हवाई क्षेत्र को 'ऑपरेशन एरिया' घोषित कर दिया है, यानी कानूनी तौर पर पूरे सऊदी अरब को युद्ध क्षेत्र मान लिया है. यह पहले की सीमित सीमा पार गोलीबारी से बिल्कुल अलग बात है.

सऊदी की जान बनी सबसे बड़ा निशाना

सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक है. इस वक्त उसकी तेल अर्थव्यवस्था दो तरफ से घिरी है. होर्मुज जलडमरूमध्य ईरान की वजह से बंद पड़ा है. बाब-अल-मंदाब पर हूतियों का कब्जा है. सऊदी के पास होर्मुज से बचने का एक ही रास्ता था- ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन. यह पूर्वी सऊदी से तेल लेकर लाल सागर के यनबू बंदरगाह तक जाती है, लेकिन 10 सितंबर 2026 को इस पाइपलाइन पर हमला हो गया.

नतीजतन, सऊदी अरब का कच्चा तेल उत्पादन अगस्त में घटकर 6.24 मिलियन बैरल प्रतिदिन रह गया, जो 1990 के बाद का सबसे निचला स्तर है. यह जुलाई के मुकाबले 23 प्रतिशत की गिरावट है. युद्ध से पहले फरवरी में उत्पादन 10.1 मिलियन बैरल प्रतिदिन था. तेल निर्यात अगस्त में घटकर 3.1 मिलियन बैरल प्रतिदिन रह गया, जो जुलाई में 5.1 मिलियन था. ब्रेंट क्रूड की कीमत पहली बार जुलाई के बाद 100 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई.

सऊदी अरब तेल बेचना चाहता है और कीमतें भी ऊंची हैं, लेकिन वह तेल बाहर भेज ही नहीं पा रहा.

हूती हमले रोकना सऊदी अरब के लिए मुश्किल क्यों?

सऊदी के पास अमेरिकी पैट्रियट और थाड सिस्टम हैं, लेकिन हूती जो हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, वे सस्ते हैं और उन्हें रोकना बेहद महंगा है. हूती ड्रोन और मिसाइलें ईरानी डिजाइन की हैं. सऊदी की वायु रक्षा प्रणाली कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन को पकड़ नहीं पाती.

सितंबर 2026 में सऊदी के इंटरसेप्टर मिसाइल खत्म होने की कगार पर पहुंच गए और उसे फ्रांस, ब्रिटेन, पाकिस्तान और मिस्र से मदद मांगनी पड़ी. यहां तक कि सऊदी ने तेल आपूर्ति बचाने के लिए इजरायल से भी मदद मांगने पर विचार किया.

'मक्का डिफेंस अलायंस' कागजी या असली?

अगस्त 2026 में सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान ने 'मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट' साइन किया था. इसका मतलब किसी एक पर हमला होगा तो तीनों मिलकर जवाब देंगे. 5 अक्टूबर 2026 को तीनों ने रियाद में आपात बैठक की और सऊदी अरब में सैन्य बलों की तुरंत तैनाती का फैसला किया. पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद को अलायंस का पहला सेक्रेटरी-जनरल नियुक्त किया गया.

लेकिन क्या यह अलायंस धरातल पर काम करेगा?

पाकिस्तान और तुर्किये ने समर्थन का वादा तो किया है, लेकिन किसी ने भी हूतियों के खिलाफ सीधे लड़ाई में हिस्सा लेने की घोषणा नहीं की. तुर्किये के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने साफ कह दिया कि यह 'हमला समझौता नहीं, बचाव समझौता है' और तुर्की किसी दूसरे देश की जमीन पर हमले के लिए सैनिक नहीं भेजेगा. दूसरी ओर पाकिस्तान ने सेना और वायुसेना भेज दी है.

सऊदी अरब की सबसे बड़ी उम्मीद अमेरिका से थी, लेकिन वाशिंगटन का रुख साफ नहीं है. सितंबर 2026 में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से हूतियों के खिलाफ सैन्य मदद मांगी, लेकिन ट्रंप ने सीधे दखल देने से इनकार कर दिया.

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका का सऊदी के साथ रक्षा समझौता है और 'हम उस पर खरा उतरने का इरादा रखते हैं,' लेकिन इससे आगे कुछ नहीं बताया. यानी अमेरिका सऊदी अरब को अकेला छोड़ रहा है.

अब सऊदी अरब के सामने असली चुनौती क्या?

एक्सपर्ट्स का मानना है कि सऊदी अरब की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उसके पास हूती हमलों का कोई आसान जवाब नहीं है. अगर वह और हमले करता है, तो हूती और बड़े हमलों से जवाब देंगे. अगर बातचीत करता है, तो हूतियों को वैध शक्ति मानने का संकेत जाएगा. सऊदी अरब के सामने 3 बड़ी चुनौतियां हैं:

  • 'विजन 2030' पर सीधा असर: लगातार हमलों की वजह से सऊदी को डिफेंस और इमरजेंसी खर्चों के लिए 'विजन 2030' के गैर-जरूरी प्रोजेक्ट्स से पैसा हटाना पड़ रहा है. लाल सागर में जहाजों का बीमा प्रीमियम कई गुना बढ़ गया है, जिससे विदेशी निवेशकों का भरोसा टूट रहा है.
  • एयर डिफेंस मिसाइल खत्म: ईरान युद्ध के 38 दिनों में सऊदी अरब ने अपने 2,800 पैट्रियट PAC-3 इंटरसेप्टर में से 86% इस्तेमाल कर लिए. अब सिर्फ करीब 400 बचे हैं. सऊदी को फ्रांस, ब्रिटेन, पाकिस्तान और मिस्र से मदद मांगनी पड़ी.
  • हूती हमले रोकना बेहद महंगा: हूती सस्ते ड्रोन और ईरानी डिजाइन की बैलिस्टिक मिसाइलें इस्तेमाल कर रहे हैं. सऊदी की वायु रक्षा प्रणाली कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन को पकड़ नहीं पाती. हूतियों ने सितंबर में मोखा बंदरगाह और बाब-अल-मंदाब के पास कई द्वीपों पर कब्जा कर लिया है.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
Read More
Published at : 12 Oct 2026 11:50 AM (IST)
Tags :
Saudi Arabia Donald Trump Crude Oil Explainer Huthi TRENDING WORLD NEWS DONALD Trump US Iran War Strait Of Hormuz
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
हूती मिसाइल हमले से दहला रियाद एयरपोर्ट, सामने आया अटैक का वीडियो
हूती मिसाइल हमले से दहला रियाद एयरपोर्ट, सामने आया अटैक का वीडियो
विश्व
EXPLAINED: असिम मुनीर बदलने जा रहे हैं पाकिस्तान का नक्शा, ये कितना खतरनाक और क्यों हो रहा विरोध?
EXPLAINED: असिम मुनीर बदलने जा रहे हैं पाकिस्तान का नक्शा, ये कितना खतरनाक और क्यों हो रहा विरोध?
विश्व
'यूक्रेन में राष्ट्रपति बदले', ट्रंप के बोलते ही जेलेंस्की ने रख दी शर्त, बोले- '60 दिनों का...'
'यूक्रेन में राष्ट्रपति बदले', ट्रंप के बोलते ही जेलेंस्की ने रख दी शर्त, बोले- '60 दिनों का...'
विश्व
रियाद एयरपोर्ट पर हमले में एक भारतीय की मौत, 10 घायल, आज फिर अटैक
रियाद एयरपोर्ट पर हमले में एक भारतीय की मौत, 10 घायल, आज फिर अटैक
Advertisement

वीडियोज

कैमरे पर हुस्न की खतरनाक 'जादूगर'!
दिल्ली पुलिस अलर्ट, 'कॉकरोचों' की धरपकड़
प्रदर्शन पर अंकुश...जरूरी या पुलिस निरंकुश?
SC ने क्यों दिखाई सख्ती?
सड़क पर तकरार...खामोश ज्ञानेश कुमार!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJI ने मुलाकात का प्रस्ताव ठुकराया तो राहुल गांधी बोले, 'न्याय के लिए...'
CJI ने मुलाकात का प्रस्ताव ठुकराया तो राहुल गांधी बोले, 'न्याय के लिए...'
बिहार
मांझी बोले- कॉकरोच-झींगुर से नहीं डरते, प्रशांत किशोर ने कहा- 'सरकार…'
मांझी बोले- कॉकरोच-झींगुर से नहीं डरते, प्रशांत किशोर ने कहा- 'सरकार…'
इंडिया
दिवाली पर SC नहीं लगाएगा पटाखों पर बैन, CJI सूर्यकांत बोले- 'अभी हमारे पास...'
दिवाली पर SC नहीं लगाएगा पटाखों पर बैन, CJI सूर्यकांत बोले- 'अभी हमारे पास...'
बॉलीवुड
15 साल बाद आ रहा विद्या बालन की ‘द डर्टी पिक्चर’ का सीक्वल, एकता कपूर ने किया कंफर्म, कहानी का भी दिया हिंट
‘द डर्टी पिक्चर’ का आ रहा सीक्वल, एकता कपूर ने किया कंफर्म
क्रिकेट
रिंकू का शतक, शमी-जडेजा ने भी बिखेरा जलवा, रणजी ट्रॉफी में चमके टीम इंडिया के सितारे
रिंकू का शतक, शमी-जडेजा ने भी बिखेरा जलवा, रणजी ट्रॉफी में चमके टीम इंडिया के सितारे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
INDIA गठबंधन के प्रदर्शन से पहले CM योगी बोले- 'जो कुछ भी बचा है...'
INDIA गठबंधन के प्रदर्शन से पहले CM योगी बोले- 'जो कुछ भी बचा है...'
इंडिया
'सिंहासन खाली करो...', इंडिया गठबंधन के प्रोटेस्ट से पहले शशि थरूर का पोस्ट
'सिंहासन खाली करो...', इंडिया गठबंधन के प्रोटेस्ट से पहले शशि थरूर का पोस्ट
ट्रेंडिंग
ढीले कपड़ों में भी ढहाया कहर! लड़की के डांस से इंटरनेट पर भूचाल
ढीले कपड़ों में भी ढहाया कहर! लड़की के डांस से इंटरनेट पर भूचाल
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget