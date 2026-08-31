इस राज्य में 3 रुपए बढ़ी दूध की कीमत, सरकार ने आखिर क्यों लिया ये फैसला

तमिलनाडु सरकार ने राज्य के डेयरी किसानों को राहत देते हुए आविन के लिए दूध की खरीद कीमत में एक बार फिर बढ़ोतरी करने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सोमवार को खरीद मूल्य में 3 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की घोषणा की. इसके बाद किसानों से दूध खरीदने की कीमत 41 रुपये से बढ़कर 44 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी.

यह फैसला किसानों की आय बढ़ाने और राज्य में डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है. खास बात यह है कि सरकार ने कुछ ही दिन पहले दूध की खरीद कीमत में 3 रुपये की बढ़ोतरी की थी. 19 अगस्त को विधानसभा में खरीद कीमत 38 रुपये से बढ़ाकर 41 रुपये प्रति लीटर करने की घोषणा हुई थी.

दूध खरीद की कीमत में लगातार दूसरी बढ़ोतरी

आविन तमिलनाडु का प्रमुख सहकारी डेयरी ब्रांड है. दूध की खरीद कीमत में ताजा बढ़ोतरी से राज्य के अलग-अलग हिस्सों में दूध उत्पादक किसानों को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है. सरकार का कहना है कि खरीद मूल्य बढ़ने से किसानों को उत्पादन लागत के मुकाबले बेहतर रिटर्न मिलेगा और डेयरी कारोबार को प्रोत्साहन मिलेगा.

बिजली नेटवर्क के विस्तार पर 33,066 करोड़

मुख्यमंत्री ने राज्य के बिजली ढांचे को मजबूत करने के लिए भी बड़ा निवेश प्रस्तावित किया है. तमिलनाडु ट्रांसमिशन इम्प्रूवमेंट स्कीम के तहत 196 नए सबस्टेशन बनाए जाएंगे और करीब 15,000 किलोमीटर नई बिजली लाइनें बिछाई जाएंगी. इस पूरी योजना पर 33,066 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया है. सरकार का लक्ष्य बढ़ती औद्योगिक और घरेलू बिजली मांग को देखते हुए ट्रांसमिशन नेटवर्क की क्षमता बढ़ाना है.

तूतीकोरिन में बनेगा 1,600 MW का पावर प्लांट

तमिलनाडु सरकार ने तूतीकोरिन में एक बड़े बिजली संयंत्र की योजना भी सामने रखी है. पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल के तहत यहां 1,600 मेगावाट क्षमता का सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन स्थापित किया जाएगा. इस परियोजना में करीब 20,800 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है. इससे राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने और भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलने की उम्मीद है.

सेमीकंडक्टर और लॉजिस्टिक्स पर भी सरकार का जोर

राज्य सरकार ने बिजली के साथ-साथ सेमीकंडक्टर और लॉजिस्टिक्स से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर भी जोर दिया है. सरकार का मकसद तमिलनाडु के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को अधिक मजबूत बनाना है. डेयरी किसानों के लिए खरीद मूल्य में बढ़ोतरी और दूसरी ओर बिजली, मैन्युफैक्चरिंग तथा लॉजिस्टिक्स के लिए बड़े निवेश के ऐलान को राज्य की अर्थव्यवस्था और रोजगार क्षमता को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.