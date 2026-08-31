Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाइस राज्य में 3 रुपए बढ़ी दूध की कीमत, सरकार ने आखिर क्यों लिया ये फैसला

इस राज्य में 3 रुपए बढ़ी दूध की कीमत, सरकार ने आखिर क्यों लिया ये फैसला

तमिलनाडु सरकार ने आविन दूध की खरीद कीमत 3 रुपये बढ़ाकर 44 प्रति लीटर कर दी है. साथ ही बिजली ट्रांसमिशन और 1,600 MW पावर प्लांट के लिए बड़े निवेश का ऐलान किया गया.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 31 Aug 2026 02:39 PM (IST)
Preferred Sources

तमिलनाडु सरकार ने राज्य के डेयरी किसानों को राहत देते हुए आविन के लिए दूध की खरीद कीमत में एक बार फिर बढ़ोतरी करने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सोमवार को खरीद मूल्य में 3 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की घोषणा की. इसके बाद किसानों से दूध खरीदने की कीमत 41 रुपये से बढ़कर 44 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी.

यह फैसला किसानों की आय बढ़ाने और राज्य में डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है. खास बात यह है कि सरकार ने कुछ ही दिन पहले दूध की खरीद कीमत में 3 रुपये की बढ़ोतरी की थी. 19 अगस्त को विधानसभा में खरीद कीमत 38 रुपये से बढ़ाकर 41 रुपये प्रति लीटर करने की घोषणा हुई थी.

दूध खरीद की कीमत में लगातार दूसरी बढ़ोतरी

आविन तमिलनाडु का प्रमुख सहकारी डेयरी ब्रांड है. दूध की खरीद कीमत में ताजा बढ़ोतरी से राज्य के अलग-अलग हिस्सों में दूध उत्पादक किसानों को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है. सरकार का कहना है कि खरीद मूल्य बढ़ने से किसानों को उत्पादन लागत के मुकाबले बेहतर रिटर्न मिलेगा और डेयरी कारोबार को प्रोत्साहन मिलेगा.

बिजली नेटवर्क के विस्तार पर 33,066 करोड़

मुख्यमंत्री ने राज्य के बिजली ढांचे को मजबूत करने के लिए भी बड़ा निवेश प्रस्तावित किया है. तमिलनाडु ट्रांसमिशन इम्प्रूवमेंट स्कीम के तहत 196 नए सबस्टेशन बनाए जाएंगे और करीब 15,000 किलोमीटर नई बिजली लाइनें बिछाई जाएंगी. इस पूरी योजना पर 33,066 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया है. सरकार का लक्ष्य बढ़ती औद्योगिक और घरेलू बिजली मांग को देखते हुए ट्रांसमिशन नेटवर्क की क्षमता बढ़ाना है.

तूतीकोरिन में बनेगा 1,600 MW का पावर प्लांट

तमिलनाडु सरकार ने तूतीकोरिन में एक बड़े बिजली संयंत्र की योजना भी सामने रखी है. पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल के तहत यहां 1,600 मेगावाट क्षमता का सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन स्थापित किया जाएगा. इस परियोजना में करीब 20,800 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है. इससे राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने और भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलने की उम्मीद है.

सेमीकंडक्टर और लॉजिस्टिक्स पर भी सरकार का जोर

राज्य सरकार ने बिजली के साथ-साथ सेमीकंडक्टर और लॉजिस्टिक्स से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर भी जोर दिया है. सरकार का मकसद तमिलनाडु के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को अधिक मजबूत बनाना है. डेयरी किसानों के लिए खरीद मूल्य में बढ़ोतरी और दूसरी ओर बिजली, मैन्युफैक्चरिंग तथा लॉजिस्टिक्स के लिए बड़े निवेश के ऐलान को राज्य की अर्थव्यवस्था और रोजगार क्षमता को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

 

और पढ़ें

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
Read More
Published at : 31 Aug 2026 02:32 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Vijay Milk Price
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
इस राज्य में 3 रुपए बढ़ी दूध की कीमत, सरकार ने आखिर क्यों लिया ये फैसला
इस राज्य में 3 रुपए बढ़ी दूध की कीमत, सरकार ने आखिर क्यों लिया ये फैसला
इंडिया
Xप्लेन: कर्नाटक में इस्लाम पर बयान से क्यों मचा है बवाल, जानिए विवाद
Xप्लेन: कर्नाटक में इस्लाम पर बयान से क्यों मचा है बवाल, जानिए विवाद
इंडिया
100 रुपये की चोरी में 1 रुपये वापस आता है- सीजेआई
100 रुपये की चोरी में 1 रुपये वापस आता है- सीजेआई
इंडिया
CJP मार्च रोकने के लिए SC में याचिका, CJI बोले- 'उम्मीद है कि...'
SC ने CJP मार्च पर रोक लगाने से किया इनकार, कहा- कानून व्यवस्था बनाए रखें
Advertisement

वीडियोज

J&K LANDSLIDE ALERT: नेपाल तो बस ट्रेलर है', J&K के 5 जिलों में लैंडस्लाइड की वैज्ञानिक चेतावनी!
सिंगर अंकित बालियान के कातिलों का काउंटडाउन शुरू !
180 KM/H की रफ्तार से आई तबाही..नेपाल Flood की पूरी कहानी
अंधेरी सुरंग में जिंदगी की जंग, रेस्क्यू में जुटी टीमें
सैलाब में ताश के पत्ते की तरह सब तबाह हुआ...ये घर कैसे बचा ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नेपाल की बाढ़ ने बर्बाद कर दिया बचपन, 17 हजार बच्चों पर संकट, जान बची पर....
नेपाल की बाढ़ ने बर्बाद कर दिया बचपन, 17 हजार बच्चों पर संकट, जान बची पर....
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अंकित बालियान के शूटर्स ने कई दिन की रेकी, DGP ने बताया हत्या का मकसद
अंकित बालियान के शूटर्स ने कई दिन की रेकी, DGP ने बताया हत्या का मकसद
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के 7 रिकॉर्ड, जिनका टूट पाना लगभग असंभव
वैभव सूर्यवंशी के 7 रिकॉर्ड, जिनका टूट पाना लगभग असंभव
विश्व
टूरिस्ट ने अनजाने में कैद कर लिया था ग्लेशियर टूटने का पल, फिर मची तबाही
टूरिस्ट ने अनजाने में कैद कर लिया था ग्लेशियर टूटने का पल, फिर मची तबाही
बॉलीवुड
'दायरा' का दमदार ट्रेलर रिलीज, पृथ्वीराज सुकुमारन-करीना कपूर का फेस ऑफ
'दायरा' का दमदार ट्रेलर रिलीज, पृथ्वीराज सुकुमारन-करीना कपूर का फेस ऑफ
पंजाब
पंजाब यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में बवाल, छात्रों की पुलिस से धक्का-मुक्की
पंजाब यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में बवाल, छात्रों की पुलिस से धक्का-मुक्की
एग्रीकल्चर
घर में कैसे उगा सकते हैं अनार, जानें कैसी होनी चाहिए मिट्टी?
घर में कैसे उगा सकते हैं अनार, जानें कैसी होनी चाहिए मिट्टी?
नौकरी
इसरो में 175 पदों पर भर्ती, 16 सितंबर तक करें आवेदन
इसरो में 175 पदों पर भर्ती, 16 सितंबर तक करें आवेदन
ENT LIVE
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
ENT LIVE
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
ENT LIVE
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
ENT LIVE
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Embed widget