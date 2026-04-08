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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअमेरिका के हाथों कंट्रोल हो रहा पाकिस्तान! शहबाज शरीफ के सीजफायर वाली पोस्ट से खुला सीक्रेट, दुनिया के सामने घनघोर बेइज्जती

अमेरिका के हाथों कंट्रोल हो रहा पाकिस्तान! शहबाज शरीफ के सीजफायर वाली पोस्ट से खुला सीक्रेट, दुनिया के सामने घनघोर बेइज्जती

डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर का ऐलान करते हुए कहा कि मैंने ईरान भेजी जा रही विनाशकारी सैन्य मदद को रोक दिया है और ईरान भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह खोलने पर सहमत हो गया है.

By : ऋषि कांत | Updated at : 08 Apr 2026 07:14 AM (IST)
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ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर का ऐलान हो गया है. डोनाल्ड ट्रंप ने डेडलाइन खत्म होने से पहले इसकी घोषणा कर दी है. यूएस प्रेसिडेंट ने यह भी कहा है कि ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बन गई है और अब आगे की बातचीत इस्लामाबाद में होगी. इस बीच मध्यस्थता का दावा करने वाले पाकिस्तान की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो गए हैं. इसकी वजह है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक्स एडिट किया गया पोस्ट. सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये पोस्ट स्क्रिप्टेड था, जिसे पाकिस्तान नहीं व्हाइट हाउस में लिखा गया था. 

विवाद कहां से शुरू हुआ?

शहबाज शरीफ ने एक्स पर ट्रंप से ईरान पर डेडलाइन दो सप्ताह आगे बढ़ाने और कूटनीति को मौका देने की अपील की थी. साथ ही उन्होंने ईरान से होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोने का आग्रह किया था. इसी पोस्ट ने नीचे एक ऐसा पोस्ट दिखाई दिया, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. विवाद तब शुरू हुआ जब शहबाज के पोस्ट की एडिटेड हिस्ट्री पर ध्यान गया. जो स्क्रीनशॉट सामने आया है, उसमें लिखा-  Draft – Pakistan’s PM Message on X. 

 किसी देश के प्रधानमंत्री के ऑफिशियल कम्युनिकेशन में ड्राफ्ट शब्द लिखा होना बड़े सवाल पैदा करता है, लेकिन क्या ये पाकिस्तान के अधिकारियों की लापरवाही थी या फिर किसी बड़ी बात का संकेत. इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें- तो ऐसा लगता है कि ये संदेश पाकिस्तान की लीडरशिप से नहीं आया है. बल्कि ऐसा लगता है कि इसे अमेरिका ने भेजा था. 

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अमेरिकी पत्रकार रयान ग्रिम ने भी इसे हास्यास्पद करार दिया है. उन्होंने बताया कि ये तो अविश्वसनीय है. शहबाज शरीफ के एक्स पोस्ट की एडिटेड हिस्ट्री से पता चलता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मूल रूप से उन्हें भेजे गए सभी टेक्स्ट को कॉपी-पेस्ट किया था, जिसमें यह भी शामिल था- Draft – Pakistan’s PM Message on X.

उनका कहना है कि शहबाज शरीफ का स्टाफ उन्हें 'Pakistan's PM' नहीं कहता है, बल्कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है. हां ये जरूर है कि अमेरिका और इजरायल तो उन्हें Pakistan's PM ही कहते हैं. यूएस पत्रकार ने कहा कि अगर दुनिया का भविष्य दांव पर न लगा होता तो यह हास्यास्पद होता.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि शहबाज शरीफ यह हटाना भूल गए कि यह एक ड्राफ्ट था. कुछ लोगों ने दावा किया है कि यह मैसेज व्हाइट हाउस या किसी बाहरी ताकत की ओर से तैयार किया गया था और पाकिस्तान को इसका निर्देश दिया गया था कि इसे शहबाज शरीफ के हैंडल द्वारा पोस्ट किया जाए. 

ट्रंप ने किया सीजफायर का ऐलान

डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर का ऐलान करते हुए कहा कि ईरान पर बमबारी और हमले को दो सप्ताह की अवधि के लिए स्थगित करने पर सहमत हूं. यह एक द्विपक्षीय युद्धविराम (Ceasefire) होगा. उन्होंने इसका क्रेडिट पाकिस्तान और शहबाज-मुनीर को देते हुए कहा कि ईरान भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरह खोलने पर सहमत है. उन्होंने आगे कहा, 'मैं ईरान की ओर से 10 बिंदुओं का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और हमें विश्वास है कि यह बातचीत के लिए एक व्यवहार्य आधार है. अतीत के लगभग सभी विवादित मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के बीच सहमति बन चुकी है.'

About the author ऋषि कांत

एबीपी न्यूज़ नेटवर्क में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी भूमिका निभा रहा हूं. यहां राजनीति, अदालतें और दुनिया भर की खबरों पर नज़र रखता हूं. साल 2018 में News18 यूपी/उत्तराखंड चैनल से खबरों की दुनिया में दाखिल हुआ. वहां से Way2News, ETV Bharat और Aajtak.in होते हुए अब एबीपी लाइव तक सफर पहुंचा है. खाली समय में इतिहास, राजनीति और साहित्य पढ़ना, मूवी और वेब सीरीज देखना पसंद है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से की है.
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Published at : 08 Apr 2026 06:44 AM (IST)
Tags :
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