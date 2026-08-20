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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिमागी नक्सल पर मणिशंकर अय्यर बोले, '...तो PM मोदी से लड़ना मुश्किल'

दिमागी नक्सल पर मणिशंकर अय्यर बोले, '...तो PM मोदी से लड़ना मुश्किल'

स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से इस्तेमाल किए गए दिमागी नक्सल शब्द को लेकर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि राजीव गांधी से प्रेरणा लें.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 20 Aug 2026 09:35 AM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से स्वतंत्रता दिवस 2026 के भाषण के दौरान इस्तेमाल किए गए 'दिमागी नक्सल' शब्द पर रार छिड़ी हुई है. इस पर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने प्रतिक्रिया दी है. पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेस नेता ने कहा कि या तो 'दिमागी नक्सली' पकड़े जाएंगे या उन्हें देश से भगा दिया जाएगा. ऐसे में राजीव गांधी को याद करना जरूरी है. जब ​​तक हम उनसे प्रेरणा नहीं लेंगे, तब तक पीएम मोदी से लड़ना मुश्किल होगा.

क्या कहा था पीएम मोदी ने

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हालांकि जंगलों में सशस्त्र नक्सलवाद समाप्त हो रहा है, लेकिन 'दिमागी नक्सल' सोच रखने वाले लोग व्यवस्था के भीतर रहकर अशांति फैलाते हैं. इस पर विपक्षी दलों से लेकर सोशल मीडिया पर विवाद हो रहा है.

राजीव गांधी को करें यादः अय्यर

न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए बयान में मणिशंकर अय्यर ने कहा, जो दिमागी नक्सल हैं, उनके पीछे पड़कर उनको या तो कैद करेंगे या तो इस देश से भगा देंगे. अब ऐसी सूरते-हाल में बहुत ही जरूरी है कि हम राजीव गांधी को याद करें और जो कुछ उनकी सोच थी, वो सब यहां लिखी हुई है. तो जो आज यहां आए हुए हैं, मेरा उन सभी से यही अनुरोध है कि बजाय बस परिक्रमा करने के वो यह भी जरूर पढ़ लें कि राजीव गांधी ने क्या कहा था, उनका क्या सोच थी इस देश के बारे में और वो उन्होंने क्या बताया था हमारे देश के चरित्र के बारे में. 

उन्होंने आगे कहा, जब तक कि वो सब हम मन में नहीं रखते, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है. क्योंकि भारत वर्ष के बारे में जो उनकी वैकल्पिक सोच है, वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है. और शायद सबसे बड़ा अस्त्र जो हमारे हाथ में है, वो है राजीव गांधी की सोच.

केजरीवाल ने खुद को बताया था दिमागी नक्सल

पीएम मोदी के भाषण के बाद अरविंद केजरीवाल ने भी दिमागी नक्सल पर प्रतिक्रिया दी थी. उन्होंने वीडियो शेयर कर कहा था, प्रधानमंत्री के हिसाब से दिमागी नक्सल कौन हैं? जो इस देश में प्रश्न उठाने की हिम्मत करता है. प्रधानमंत्री के हिसाब से वो दिमागी नक्सली है जो सड़ी-गली व्यवस्था को बदलना चाहता है. मैं प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल, आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूं क्योंकि मैं देशभक्त हूं और मुझे इस बात का गर्व है. अगर देश के खिलाफ कोई कुछ करेगा या बोलेगा तो केजरीवाल पूरी ताकत के साथ उसका मुकाबला करेगा.

यह भी पढ़िएः 'बेहद निंदनीय', 'वंदे मातरम् प्रस्ताव ' पर BJP ने कांग्रेस को घेरा

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 20 Aug 2026 09:16 AM (IST)
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