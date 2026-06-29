Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom खामेनेई का पदभार बाद भारत से सीधा संवाद।

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मुज्तबा खामेनेई ने सोमवार (29 जून, 2026) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ईद अल-अधा के मौके पर मुबारकबाद देने के लिए आभार जताया है. उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी की तरफ से व्यक्त की गई यह भावना, भारत और ईरान के बीच साझा गहरे सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंधों को दर्शाते हैं. उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि आपसी सम्मान और साझा हितों पर आधारित दोनों देशों के बीच की ऐतिहासिक दोस्ती, दोनों देशों की सरकारों की कोशिशों से और ज्यादा मजबूत और व्यापक होगी.

पीएम मोदी के भेजे संदेश में क्या बोले ईरानी नेता?

न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरानी सूत्रों ने कहा, ‘सुप्रीम लीडर ने दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही दोस्ती के रिश्तों को और मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया है. साथ ही, उन्होंने क्षेत्रीय सहयोग में नई दिल्ली की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया है.’

Iranian Sources- Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei, the Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran, has expressed his appreciation for the Eid al-Adha greetings conveyed by His Excellency Shri Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India, and emphasized the… — ANI (@ANI) June 29, 2026

तेहरान की तरफ से जारी आधिकारिक संदेश में ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मुज्तबा खामेनेई ने पीएम मोदी की तरफ से जताई गई भावना और ईद की मुबारकबाद के लिए आभार जताया है. उन्होंने कहा, ‘भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुझे ईद अल-अधा के मौके पर आपका बधाई संदेश मिला है. मैं इसके लिए आपकी प्रशंसा करता हूं और आपको भी बधाई देता हूं. मुझे यकीन है कि आपसी सम्मान और साझा हितों पर आधारित दोनों देशों के बीच की ऐतिहासिक दोस्ती, दोनों सरकारों की कोशिशों से और ज्यादा मजबूत होगी.’

उन्होंने आगे कहा, ‘मैं अल्लाह से भारत सरकार और भारत की महान जनता के समृद्धि और निरंतर जीत के लिए प्रार्थना करता हूं.’

पद संभालने के बाद भारत के नाम खामेनेई का पहला संदेश

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मुज्तबा खामेनेई के बीच संदेशों का हुआ यह आदान-प्रदान खामेनेई के पदभार ग्रहण के बाद भारत के नाम पहला सीधा संवाद माना जा रहा है. हालांकि, ईरान के सर्वोच्च पद पर आसीन होने के बावजूद अयातुल्ला मुज्तबा खामेनेई को अभी तक सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है.

यह भी पढ़ेंः खामेनेई की अंतिम सलामी: भारत की ओर से शामिल होंगे बिहार के राज्यपाल और विदेश राज्यमंत्री

