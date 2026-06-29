हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वPM मोदी ने ईद अल-अधा पर ईरानी सुप्रीम लीडर को दी मुबारकबाद, अयातुल्ला मुज्तबा खामेनेई ने जताया आभार, जानें क्या कहा?

PM मोदी ने ईद अल-अधा पर ईरानी सुप्रीम लीडर को दी मुबारकबाद, अयातुल्ला मुज्तबा खामेनेई ने जताया आभार, जानें क्या कहा?

India-Iran Ties: ईरानी नेता मुज्तबा खामेनेई ने कहा कि मुझे यकीन है कि आपसी सम्मान और साझा हितों पर आधारित दोनों देशों के बीच की ऐतिहासिक दोस्ती, दोनों सरकारों की कोशिशों से और ज्यादा मजबूत होगी.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 29 Jun 2026 05:24 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • खामेनेई का पदभार बाद भारत से सीधा संवाद।

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मुज्तबा खामेनेई ने सोमवार (29 जून, 2026) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ईद अल-अधा के मौके पर मुबारकबाद देने के लिए आभार जताया है. उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी की तरफ से व्यक्त की गई यह भावना, भारत और ईरान के बीच साझा गहरे सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंधों को दर्शाते हैं. उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि आपसी सम्मान और साझा हितों पर आधारित दोनों देशों के बीच की ऐतिहासिक दोस्ती, दोनों देशों की सरकारों की कोशिशों से और ज्यादा मजबूत और व्यापक होगी.

पीएम मोदी के भेजे संदेश में क्या बोले ईरानी नेता?

न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरानी सूत्रों ने कहा, ‘सुप्रीम लीडर ने दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही दोस्ती के रिश्तों को और मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया है. साथ ही, उन्होंने क्षेत्रीय सहयोग में नई दिल्ली की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया है.’

तेहरान की तरफ से जारी आधिकारिक संदेश में ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मुज्तबा खामेनेई ने पीएम मोदी की तरफ से जताई गई भावना और ईद की मुबारकबाद के लिए आभार जताया है. उन्होंने कहा, ‘भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुझे ईद अल-अधा के मौके पर आपका बधाई संदेश मिला है. मैं इसके लिए आपकी प्रशंसा करता हूं और आपको भी बधाई देता हूं. मुझे यकीन है कि आपसी सम्मान और साझा हितों पर आधारित दोनों देशों के बीच की ऐतिहासिक दोस्ती, दोनों सरकारों की कोशिशों से और ज्यादा मजबूत होगी.’ 

उन्होंने आगे कहा, ‘मैं अल्लाह से भारत सरकार और भारत की महान जनता के समृद्धि और निरंतर जीत के लिए प्रार्थना करता हूं.’

पद संभालने के बाद भारत के नाम खामेनेई का पहला संदेश

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मुज्तबा खामेनेई के बीच संदेशों का हुआ यह आदान-प्रदान खामेनेई के पदभार ग्रहण के बाद भारत के नाम पहला सीधा संवाद माना जा रहा है. हालांकि, ईरान के सर्वोच्च पद पर आसीन होने के बावजूद अयातुल्ला मुज्तबा खामेनेई को अभी तक सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है. 

यह भी पढ़ेंः खामेनेई की अंतिम सलामी: भारत की ओर से शामिल होंगे बिहार के राज्यपाल और विदेश राज्यमंत्री

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
Read More
Published at : 29 Jun 2026 05:24 PM (IST)
Tags :
Eid Al-Adha PM Modi INDIA Mojtaba Khamenei IRAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
PM मोदी ने ईद अल-अधा पर ईरानी सुप्रीम लीडर को दी मुबारकबाद, अयातुल्ला मुज्तबा खामेनेई ने जताया आभार, जानें क्या कहा?
PM मोदी ने ईद पर ईरानी सुप्रीम लीडर को दी बधाई, अयातुल्ला मुज्तबा खामेनेई ने जताया आभार, जानें क्या कहा?
विश्व
पाक एयरफोर्स की अफगानिस्तान पर स्ट्राइक, अब तक 36 की मौत, 163 घायल; काबूल ने तलब किया पाक राजदूत
पाक एयरफोर्स की अफगानिस्तान पर स्ट्राइक, अब तक 36 की मौत, 163 घायल; काबूल ने तलब किया पाक राजदूत
विश्व
तीस्ता के बहाने चिकन नेक के करीब बढ़ रहा चीन, भारत ने जताई चिंता तो अब आया ड्रैगन का जवाब
तीस्ता के बहाने चिकन नेक के करीब बढ़ रहा चीन, भारत ने जताई चिंता तो अब आया ड्रैगन का जवाब
विश्व
Europe Heatwave: यूरोप में आसमान से बरस रही आग, टूटते तापमान रिकॉर्ड ने दुनिया को डराया
यूरोप में आसमान से बरस रही आग, टूटते तापमान रिकॉर्ड ने दुनिया को डराया
Advertisement

वीडियोज

Weather Alert: दिल्ली बना 50°C का तंदूर! IMD की खतरनाक वार्निंग ABPLIVE
bBollywood News: 'वाराणसी' को लेकर चर्चाएं तेज, एक बार फिर भारतीय सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर ले जाने की तैयारी! (29.06.26)
YRKKH:😱Armaan को अचानक हुई भूलने की बीमारी! शादी की खुशियों में पड़ा भंग #sbs
19 साल बाद Emraan Hashmi की धमाकेदार वापसी! Awarapan 2 Teaser ने बढ़ाई फैंस का एक्साइटमेंट
Ketan Murder Case: Google Search से परिवार के खुलासों तक, इनसाइड स्टोरी कर देगी हैरान ! ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
तीस्ता के बहाने चिकन नेक के करीब बढ़ रहा चीन, भारत ने जताई चिंता तो अब आया ड्रैगन का जवाब
तीस्ता के बहाने चिकन नेक के करीब बढ़ रहा चीन, भारत ने जताई चिंता तो अब आया ड्रैगन का जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली को उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत, IMD ने जारी किया तेज आंधी-बारिश का अलर्ट
दिल्ली को उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत, IMD ने जारी किया तेज आंधी-बारिश का अलर्ट
क्रिकेट
भारत के खिलाफ ऐतिहासिक जीत के बाद आयरलैंड को लगा बड़ा झटका, कोच ने अचानक दिया इस्तीफा 
भारत के खिलाफ ऐतिहासिक जीत के बाद आयरलैंड को लगा बड़ा झटका, कोच ने अचानक दिया इस्तीफा 
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 3 Worldwide: 'वेलकम टू द जंगल' ने दुनियाभर में 3 दिनों में कूटे खूब नोट, 6 करोड़ और कमाते ही बना देगी ये रिकॉर्ड
वेलकम टू द जंगल' का दुनियाभर में तांडव, 3 दिनों में कर डाली गजब कमाई
इंडिया
एयरफोर्स की महिला अधिकारियों के रिटायरमेंट पर लगी रोक, परमानेंट कमीशन विवाद में HC का बड़ा फैसला
एयरफोर्स की महिला अधिकारियों के रिटायरमेंट पर लगी रोक, परमानेंट कमीशन विवाद में HC का बड़ा फैसला
विश्व
'मोदी सरकार शायद ही बातचीत का रास्ता चुनेगी', सुलह के लिए तड़प रहा पाकिस्तान, जानें क्या बोले कमर चीमा
'मोदी सरकार शायद ही चुने बातचीत...', सुलह के लिए तड़प रहा पाकिस्तान, क्या बोले डिफेंस एक्सपर्ट?
इंडिया
Tamil Nadu Politics:'5 साल तो दूर...' विजय सरकार पर स्टालिन का सबसे बड़ा हमला, बोले- 3 से 6 महीने में हो सकता है खेल खत्म!
'5 साल तो दूर...' विजय सरकार पर स्टालिन का सबसे बड़ा हमला, बोले- 3 से 6 महीने में हो सकता है खेल खत्म!
विश्व
Explained: यूरोप में गर्मी के बीच 'साइलेंट किलर' का अटैक क्या? 1,300 से ज्यादा मौतें, AC के लिए मारामारी
यूरोप में गर्मी के बीच 'साइलेंट किलर' का अटैक क्या? 1,300 से ज्यादा मौतें, AC के लिए मारामारी
ENT LIVE
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं- Bigg Boss होस्ट करना आसान था, अब Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं- Bigg Boss होस्ट करना आसान था, अब Lock Upp पर पूरा फोकस
ENT LIVE
Farah Khan ने बताया, क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Farah Khan ने बताया, क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
ENT LIVE
Farah Khan ने बताया क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Farah Khan ने बताया क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Embed widget