INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वईरान युद्ध में दलाली के बाद US के पास कटोरा लेकर पहुंचा ‘भिखारिस्तान’, शहबाज ने ट्रंप से मांगी 10 अरब डॉलर की खैरात

ईरान युद्ध में दलाली के बाद US के पास कटोरा लेकर पहुंचा ‘भिखारिस्तान’, शहबाज ने ट्रंप से मांगी 10 अरब डॉलर की खैरात

Pakistan Economy: अगर अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट की तरफ से पाकिस्तान के आर्थिक मदद के अनुरोध को मंजूर कर लिया जाता है, तो यह पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 22 Jul 2026 09:09 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • स्वीकृति मिलने पर पाकिस्तानी रुपये और भंडार को मिलेगी बड़ी राहत।

दाने-दाने को मोहताज और गंभीर आर्थिक तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान ईरान युद्ध में दलाली करने के बाद अब अमेरिका से खैरात मिलने की आस लगाकर बैठा है. दरअसल, पाकिस्तान ने हाल ही में अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से 10 अरब डॉलर की वित्तीय मदद की मांग की है.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान ने बाइलेटरल एक्सचेंज स्टेब्लाइजेशन सपोर्ट फेसिलिटी के जरिए अमेरिका के वित्त मंत्री से 10 अरब डॉलर के वित्तीय सहायता की मांग की है और जिसकी मैच्यूरिटी अधिकतम पांच साल तक रखने का प्रस्ताव है.

ईरान युद्ध को रोकने के लिए पैरवी करने के बाद मांगी मदद

इस्लामाबाद की तरफ से अमेरिका से यह मदद ऐसे समय पर मांगी जा रही है, जब पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के जारी बेलआउट प्रोग्राम के बावजूद पिछले कई दशकों के सबसे गंभीर आर्थिक संकट के असर से उबरने की कोशिश कर रहा है.

इसके अलावा, यह अनुरोध अमेरिका और ईरान के युद्ध के दौरान पाकिस्तान की तरफ से मध्यस्थता की कोशिश करने के बाद किया गया है. क्योंकि अमेरिका-ईरान युद्ध को खत्म कराने के लिए पाकिस्तान ने मध्यस्थता की कोशिश की, इससे उसकी कूटनीतिक प्रोफाइल पर सकारात्मक प्रभाव हुआ और उसे अमेरिका और उसके बाकी पार्टनर देशों से आर्थिक मदद की उम्मीद बढ़ गई है. 

अमेरिका के मदद से सुधर सकते हैं पाकिस्तान के हालात

अगर अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट की तरफ से पाकिस्तान के आर्थिक मदद के अनुरोध को मंजूर कर लिया जाता है, तो यह पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है. रॉयटर्स के मुताबिक, इससे पाकिस्तान के रिजर्व में बढ़ोत्तरी होगी, पाकिस्तान के रुपये पर दबाव कम होगा और मल्टीलेटरल फाइनेंसिस पर उसकी निर्भरता घटेगी. हालांकि, इसके साथ ही पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम के तहत सख्त फिसकल और मोनेटरी पॉलिसियों को भी जारी रखना होगा.

फिलहाल, इस मुद्दे पर न तो पाकिस्तान और न ही अमेरिका की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया है. हालांकि, पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि इस हफ्ते स्कॉट बेसेंट के साथ हुई बैठक में उन्होंने क्षेत्रीय भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले जोखिमों का मुद्दा उठाया है. 

यह भी पढ़ेंः Pakistan On CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर क्या बोला पाकिस्तानी मीडिया, PAK एक्सपर्ट ने लगाई फटकार, जानें क्या कहा?

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
Read More
Published at : 22 Jul 2026 09:09 PM (IST)
Tags :
America Pakistan Iran War DONALD Trump
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ईरान युद्ध में दलाली के बाद US के पास कटोरा लेकर पहुंचा ‘भिखारिस्तान’, शहबाज ने ट्रंप से मांगी 10 अरब डॉलर की खैरात
ईरान युद्ध में दलाली के बाद US के पास कटोरा लेकर पहुंचा ‘भिखारिस्तान’, शहबाज ने ट्रंप से मांगी 10 अरब डॉलर की खैरात
विश्व
PoK Elections: सरकार के दबाव में चुनाव आयोग ने बदल दी तारीखें, अब 27 जुलाई से तीन चरणों में होगी POJK में वोटिंग
सरकार के दबाव में चुनाव आयोग ने बदल दी तारीखें, अब 27 जुलाई से तीन चरणों में होगी POJK में वोटिंग
विश्व
'हॉर्मुज में जहाज पर हुआ हमला तो उड़ा देंगे पुल-पावर प्लांट', ट्रंप ने ईरान को दी सीधी धमकी
'हॉर्मुज में जहाज पर हुआ हमला तो उड़ा देंगे पुल-पावर प्लांट', ट्रंप ने ईरान को दी सीधी धमकी
विश्व
74 साल बाद समुद्र की 2000 फीट गहराई में मिला 'मौत का विमान', हादसे ने बदल दिए हवाई यात्रा के नियम
74 साल बाद समुद्र की 2000 फीट गहराई में मिला 'मौत का विमान', हादसे ने बदल दिए हवाई यात्रा के नियम
Advertisement

वीडियोज

अगस्त से महंगी होंगी Maruti Suzuki की Cars! क्यों बढ़ रही हैं बार-बार कीमतें? #maruti #autolive
Chugalkhor Aunty: चुगलखोर आंटी के साथ देखिए चुगलियों का पिटारा
Bollywood News: शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज अफवाहों पर विराम, 24 दिसंबर 2026 को होगा बड़ा धमाका (22-07-2026)
E20 ethanol: अब ATM से निकलेगा इथेनॉल! |ABPLIVE
Honda ZR-V expected price in India: Kodiaq से ज़्यादा? #honda #hondazrv #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हॉर्मुज में जहाज पर हुआ हमला तो उड़ा देंगे पुल-पावर प्लांट', ट्रंप ने ईरान को दी सीधी धमकी
'हॉर्मुज में जहाज पर हुआ हमला तो उड़ा देंगे पुल-पावर प्लांट', ट्रंप ने ईरान को दी सीधी धमकी
बिहार
छात्रों के प्रदर्शन पर प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, 'यह जो गुस्सा है उसको…'
छात्रों के प्रदर्शन पर प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, 'यह जो गुस्सा है उसको…'
इंडिया
Explained: 380 दिन के किसान और 103 के एंटी CAA से बड़ा छात्र आंदोलन! इन दोनों से ज्यादा CJP को जन समर्थन क्यों?
380 दिन के किसान और 103 के एंटी CAA से बड़ा छात्र आंदोलन! दोनों से ज्यादा CJP को समर्थन क्यों?
साउथ सिनेमा
हॉस्पिटल में एडमिट हुए नंदमुरी बालकृष्ण, 'NBK 111' की शूटिंग में हुआ हादसा, घुटने में लगी चोट
हॉस्पिटल में एडमिट हुए नंदमुरी बालकृष्ण, 'NBK 111' की शूटिंग में हुआ हादसा, घुटने में लगी चोट
स्पोर्ट्स
Commonwealth Games 2026 India Schedule: कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का पूरा शेड्यूल, फ्री में कैसे देखें लाइव? नीरज चोपड़ा भी आएंगे नजर
कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का पूरा शेड्यूल, फ्री में कैसे देखें लाइव? नीरज चोपड़ा भी आएंगे नजर
एग्रीकल्चर
सरकार दे रही है प्राकृतिक खेती के लिए आर्थिक मदद, जानिए कौन उठा सकता है लाभ
सरकार दे रही है प्राकृतिक खेती के लिए आर्थिक मदद, जानिए कौन उठा सकता है लाभ
इंडिया
AAP सांसद संजय सिंह ने PM आवास के पास धरने पर उठाए थे सवाल, अब राहुल गांधी ने दिया ऐसा जवाब
AAP सांसद संजय सिंह ने PM आवास के पास धरने पर उठाए थे सवाल, अब राहुल गांधी ने दिया ऐसा जवाब
दिल्ली NCR
अस्पताल से सोनम वांगचुक ने सरकार को लिखी चिट्ठी, अनशन खत्म करने को तैयार, रखी शर्त
अस्पताल से सोनम वांगचुक ने सरकार को लिखी चिट्ठी, अनशन खत्म करने को तैयार, रखी शर्त
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: प्रियंका से बस में अंदर आने की अपील करता रहा पुलिसवाला लेकिन वो लटकी रहीं
Jantar Mantar Protest: प्रियंका से बस में अंदर आने की अपील करता रहा पुलिसवाला लेकिन वो लटकी रहीं
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest Update: संसद भवन के पास कई सड़कों पर लगाए गए बैरिकेड्स
Jantar Mantar Protest Update: संसद भवन के पास कई सड़कों पर लगाए गए बैरिकेड्स
ABP NEWS
Viral Video: तेजस्वी यादव ने ऐसे मनाया पत्नी राजश्री का जन्मदिन
Viral Video: तेजस्वी यादव ने ऐसे मनाया पत्नी राजश्री का जन्मदिन
ABP NEWS
Viral Video: कुछ सेकेंड पहले यहां पर Mall था...
Viral Video: कुछ सेकेंड पहले यहां पर Mall था...
ABP NEWS
CJP Protest: प्रियंका गांधी के कपड़े पकड़कर बस के अंदर धक्का मार रहा पुलिस वाला?
CJP Protest: प्रियंका गांधी के कपड़े पकड़कर बस के अंदर धक्का मार रहा पुलिस वाला?
Embed widget