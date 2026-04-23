Iran Seized Indian Bound Ship in Hormuz: भारत की ओर आ रहे समेत एक अन्य जहाज को ईरान की तरफ से कब्जे में लेने के बाद अब उससे जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है. गुरुवार को हॉर्मुज में एक नकाबपोश ईरानी कमांडो ने इन जहाजों कब्जे में लिया था. जहाज को आखिर कैसे कब्जे में लिया, आइए जानते हैं.

इसका एक वीडियो भी IRGC की तरफ से जारी किया गया है. इस वीडियो में कथित तौर पर दर्शाया गया कि कैसे नकाबपोश कमांडो ने जहाज का पीछा किया और फिर उसपर चढ़कर आखिरकार कब्जे में ले लिया.

जहाज हॉर्मुज की नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे

कथित तौर पर प्रोपेगैंडा फैलाता यह वीडियो अमेरिकी मरीन की तरफ से दो ईरानी झंडे वाले जहाजों पर चढ़कर उन्हें कब्जे में लेने के कुछ देर बाद आया. यह जहाज हॉर्मुज में लगी नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे. घटना कुछ घंटे बाद हुई, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एकतरफा सीजफायर की घोषणा की थी.

ईरानी कमांडो ने पनामा झंडे वाले MSC फ्रांसेस्का (Francesca) और लाइबेरिया के झंडे वाले Epaminondas पर कब्जा कर लिया. Epaminondas जहाज दुबई से गुजरात के मुद्रा बंदरगाह की ओर जा रहा था.

दोनों जहाजों को कब्जे में लेकर ईरान के तट पर ले जाया गया

दोनों जहाजों को कब्जे में लेने के बाद ईरान के तट पर ले जाया गया. इस वीडियो में ईरानी सैनिक स्पीडबोट्स पर सवार होकर जहाजों की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं. युद्ध के दौरान ईरान की नौसेना पूरी तरह से तबाह हो गई. अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि इन जहाजों को कब्जे में लेने के पीछे ईरान की मॉस्किटो फ्लीट रहा. यह ऐसी नाव हैं, जो छोटी होती हैं, इनका पता लगाना मुश्किल होता है. इन्हें IRGC संचालित करता है. वीडियो में साफ नजर आता है कि नकाबपोश ईरानी सैनिकों के पास राइफलें हैं. सीढ़ी लगाकर वो जहाज पर चढ़ता नजर आ रहा है.

Scary visuals of Iranian armed forces hijacking two ships 👇🏻



Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) has seized two container ships in the Strait of Hormuz, MSC Francesca and Epaminondas



The vessels were boarded by armed Iranian forces over alleged violations pic.twitter.com/lFfJjtaXuy — Nabila Jamal (@nabilajamal_) April 23, 2026

वीडियो में राइफल के साथ तलाशी लेते नजर आए जहाज

नकाबपोश कमांडो EPAMINONDAS जहाज पर राइफलों के साथ तलाशी लेते नजर आते हैं. साथ ही इंजर रूम में भी जाते हैं. इस जहाज के ब्रिज यानी कंट्रोल रूम को नुकसान पहुंचा है. ईरानी कमांडो की तरफ से इस जहाज पर गोलीबारी की गई थी. साथ ही ग्रेनेड फेंके गए थे. हालांकि जहाज में मौजूद क्रू को किसी तरह की चोट की खबर नहीं है. इसके अलावा अन्य जहाज पर भी कमांडों की तरफ से ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई थी.

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