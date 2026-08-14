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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वइस्लामाबाद MoU ही बढ़ने का एकमात्र रास्ता, दुनिया के सामने फिर रोया पाक

इस्लामाबाद MoU ही बढ़ने का एकमात्र रास्ता, दुनिया के सामने फिर रोया पाक

इशाक डार ने इस्लामाबाद में अमेरिका की उपराजदूत (Chargé d’Affaires) नताली बेकर से मुलाकात के दौरान कहा कि इस्लामाबाद समझौता (MoU) पूरी तरह और सही भावना के साथ लागू करना ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है.

Written By : राजेश कुमार |  Updated at : 14 Aug 2026 04:51 PM (IST)
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पाकिस्तान की खस्ताहाल आर्थिक और राजनीतिक स्थिति किसी से छिपी नहीं है. इसे पाकिस्तान के उपप्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार के हालिया बयान से भी समझा जा सकता है. इशाक डार ने इस्लामाबाद में अमेरिका की उपराजदूत (Chargé d’Affaires) नताली बेकर से मुलाकात के दौरान कहा कि इस्लामाबाद समझौता (MoU) पूरी तरह और सही भावना के साथ लागू करना ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है.

इस्लामाबाद समझौते पर जोर

गौरतलब है कि जून में हस्ताक्षर किया गया यह समझौता (MoU) रविवार को समाप्त होने जा रहा है. ऐसे में इशाक डार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जारी एक बयान में कहा कि बैठक के दौरान पाकिस्तान-अमेरिका द्विपक्षीय सहयोग और हालिया क्षेत्रीय घटनाक्रम मुख्य चर्चा के केंद्र में रहे.

इशाक डार के कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, उन्होंने पाकिस्तान-अमेरिका संबंधों में हुई सकारात्मक प्रगति की सराहना की और स्थायी शांति के लिए संवाद और कूटनीति के महत्व पर जोर दिया.

पेजेशकियान से मोहसिन रजा की मुलाकात

इससे पहले, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने तेहरान में पाकिस्तान के गृह मंत्री सैयद मोहसिन रजा नकवी से मुलाकात की थी. इस बैठक के दौरान पेजेशकियान ने पाकिस्तान की ओर से ईरान के साथ संबंध मजबूत करने की प्रतिबद्धता की सराहना की.

ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि तेहरान राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक और सुरक्षा समेत सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और आगे बढ़ाने के लिए तैयार है. इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी (आईआरएनए) की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति पेजेशकियान ने मंगलवार शाम तेहरान में पाकिस्तान के गृह मंत्री सैयद मोहसिन रजा नकवी से मुलाकात के दौरान दोनों पड़ोसी देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आपसी जनसंपर्क संबंधों पर जोर दिया.

ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि पाकिस्तान के नेतृत्व की ओर से एकजुटता बढ़ाने और ईरान के साथ रिश्तों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता तेहरान के लिए बेहद महत्वपूर्ण और मूल्यवान है.

ये भी पढ़ें: ‘भारत की सहनशीलता को न समझें...’, डोभाल ने दिलाई ऑपरेशन सिंदूर की याद

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
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Published at : 14 Aug 2026 04:35 PM (IST)
Tags :
Ishaq Dar Islamabad MoU
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