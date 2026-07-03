हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वखामेनेई की अंतिम सलामी से ठीक पहले ईरान ने दी जंग की धमकी! तेहरान बोला- शांति समझौते का नहीं...

खामेनेई की अंतिम सलामी से ठीक पहले ईरान ने दी जंग की धमकी! तेहरान बोला- शांति समझौते का नहीं...

Iran Khamenei Funeral: ईरान ने अमेरिका और इजरायल को चेतावनी दी है कि अगर वे अपने वादों को पूरा नहीं करते हैं तो ईरान भी उनके खिलाफ उसी तरह के कदम उठाना फिर से शुरू कर देगा

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 03 Jul 2026 06:07 PM (IST)
Preferred Sources

ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की अंतिम सलामी के कार्यक्रम से एक दिन पहले तेहरान ने अमेरिका और इजरायल को चेतावनी दी है. ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबफ ने कहा है कि अगर अमेरिका और इजरायल पिछले महीने वाशिंगटन और तेहरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का सम्मान नहीं करते हैं तो ईरान उचित जवाब देगा. बेलारूस संसद के स्पीकर के साथ बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि ईरान समझौतों को पूरी तरह लागू करने की मांग करेगा.

ईरान की यूएस और इजरायल को चेतावनी

सरकारी मीडिया आउटलेट आईएसएनए के अनुसार, मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने उन्होंने अमेरिका और इजरायल को चेतावनी दी है कि अगर वे अपने वादों को पूरा नहीं करते हैं तो ईरान भी उनके खिलाफ उसी तरह के कदम उठाना फिर से शुरू कर देगा. इसके साथ ही गालिबाफ का दावा है कि अमेरिका को अब यह समझ आ गया है कि वह ईरान से सैन्य तौर पर नहीं जीत सकता.

नेतन्याहू ने खुद को किया था डील से दूर

टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक इस समझौते में इजरायल शामिल नहीं था और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद को इससे दूर कर लिया है. हालांकि समझौते की शर्तों के अनुसार यह अमेरिका, ईरान और उनके सभी सहयोगियों पर लागू होता है, जिसका मकसद जंग को हमेशा के लिए खत्म करना है. इजरायली अधिकारी इस समझौते का कड़ा विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि इससे युद्ध का मुख्य मकसद पूरा नहीं होता. इजरायल का मकसद ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को खत्म करना और वहां की सरकार को गिराना है.

खामेनेई के अंतिम सलामी का कार्यक्रम

ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार 4 जुलाई से 9 जुलाई 2026 के बीच आयोजित किया जा रहा है. तेहरान में 4 और 5 जुलाई को ग्रैंड इमाम खुमैनी मुसल्ला में अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि समारोह रखा गया है. इसके बाद 6 जुलाई को अंतिम यात्रा निकाली जाएगी. वहीं खामेनेई के पार्थिव शरीर को 9 जुलाई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में दफन किया जाएगा. विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत की तरफ से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ईरान जाएंगे.

ईरानी विदेश मंत्री ने इजरायल को चेताया

ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने बुधवार (1 जुलाई 2026) को कहा कि अमेरिका-ईरान समझौते (MoU) के तहत यूएस की ये जिम्मेदारी है कि वह इजरायल को रोके और उसे ईरान को धमकी देने से रोके. इजरायल के रक्षा मंत्री काट्ज ने कहा कि ईरान से सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई मौत के निशाने पर हैं. उन्होंने ये भी कहा था कि इजारयल ईरान को कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा चाहे अमेरिका और ईरान के बीच कोई भी समझौता क्यों न हो जाए.

Published at : 03 Jul 2026 06:01 PM (IST)
Tags :
Ayatollah Ali Khamenei Mohammad Bagher Ghalibaf IRAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
खामेनेई की अंतिम सलामी से ठीक पहले ईरान ने दी जंग की धमकी! तेहरान बोला- शांति समझौते का नहीं...
खामेनेई की अंतिम सलामी से ठीक पहले ईरान ने दी जंग की धमकी! तेहरान बोला- शांति समझौते का नहीं...
विश्व
अयातुल्लाह ख़ामेनेई की अंतिम यात्रा के बहाने ताकत दिखा रहा ईरान? भारत समेत अब तक इन देशों के प्रतिनिधि पहुंचे
अयातुल्लाह ख़ामेनेई की अंतिम यात्रा के बहाने ताकत दिखा रहा ईरान? भारत समेत अब तक इन देशों के प्रतिनिधि पहुंचे
विश्व
विदेशी महिलाओं का अपहरण, फिरौती और गैंगरेप... पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार का रिश्तेदार गिरफ्तार
विदेशी महिलाओं का अपहरण, फिरौती और गैंगरेप... पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार का रिश्तेदार गिरफ्तार
विश्व
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में दर्दनाक हादसा, बस के खाई में गिरने से 40 यात्रियों की मौत, कई घायल
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में दर्दनाक हादसा, बस के खाई में गिरने से 40 यात्रियों की मौत, कई घायल
Advertisement

वीडियोज

Baby Do Die Do: Huma Qureshi की दमदार परफॉर्मेंस, हर सीन रखेगा बांधे
Alpha Movie Review: Alia Bhatt और Sharvari भी नहीं बचा पाईं कमजोर कहानी
Alpha Review: Alia Bhatt और Sharvari भी नहीं बचा पाईं कमजोर कहानी
'Super Subbu' Cast Interview: Sex Education पर खुलकर बोले सितारे, कहा- हिचकिचाहट नहीं, सही जानकारी जरूरी
Ram Mandir Loot | Champat Rai | Sandeep Chaudhary: मंदिर के चढ़ावे पर डाके का पूरा सच!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'वो अपनी होने वाली दुल्हन से...', केतन अग्रवाल हत्याकांड पर वेडिंग प्लानर का बयान, सिया को लेकर क्या कहा?
'वो अपनी होने वाली दुल्हन से...', केतन अग्रवाल हत्याकांड पर वेडिंग प्लानर का बयान, सिया को लेकर क्या कहा?
महाराष्ट्र
केतन अग्रवाल मर्डर केस में कोडवर्ड का इस्तेमाल, सिया-चेतन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत
केतन अग्रवाल मर्डर केस में कोडवर्ड का इस्तेमाल, सिया-चेतन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत
इंडिया
भरत तिवारी एनकाउंटर पर भिड़े 2 केंद्रीय मंत्री, जीतन राम मांझी के बयान पर क्या बोले चिराग, जानें
भरत तिवारी एनकाउंटर पर भिड़े 2 केंद्रीय मंत्री, जीतन राम मांझी के बयान पर क्या बोले चिराग, जानें
क्रिकेट
लो स्कोरिंग थ्रिलर, MI ने डिफेंड किए 132 रन, अंतिम गेंद पर मिली जीत; RCB का प्लेयर बना 'हीरो'
लो स्कोरिंग थ्रिलर, MI ने डिफेंड किए 132 रन, अंतिम गेंद पर मिली जीत; RCB का प्लेयर बना 'हीरो'
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Collection: बॉक्स ऑफिस पर बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रही 'वेलकम 3', जानें कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस पर बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रही 'वेलकम 3', जानें 7 दिनों का कलेक्शन
इंडिया
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर RSS का पहला बयान, दत्तात्रेय होसबाले बोले- 'जो दोषी पाए जाएंगे उन्हें...'
अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर RSS का पहला बयान, दत्तात्रेय होसबाले बोले- 'जो दोषी पाए जाएंगे उन्हें...'
Results
JPSC प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी, मेंस के लिए आवेदन शुरू; जानें पूरी डिटेल
JPSC प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी, मेंस के लिए आवेदन शुरू; जानें पूरी डिटेल
ट्रेंडिंग
मां ने फीस के लिए गिरवी रखे कंगन, बेटी ने MNC में नौकरी पाकर चुकाया त्याग का कर्ज- रुला देगा वीडियो
मां ने फीस के लिए गिरवी रखे कंगन, बेटी ने MNC में नौकरी पाकर चुकाया त्याग का कर्ज
ENT LIVE
Rajkumar Hirani की Pritam and Pedro ने जीता दर्शकों का दिल
Rajkumar Hirani की Pritam and Pedro ने जीता दर्शकों का दिल
ENT LIVE
Minions and Monsters Review: किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
Minions and Monsters Review: किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
ENT LIVE
Minions and Monsters ने किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
Minions and Monsters ने किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
ABP NEWS
Viral Video: खिड़की के बाहर बैठकर फर्राटा, खतरनाक स्टंट हुआ वायरल
Viral Video: खिड़की के बाहर बैठकर फर्राटा, खतरनाक स्टंट हुआ वायरल
ABP NEWS
Viral Video: सरकारी गाड़ी, सड़क पर गुंडागर्दी!
Viral Video: सरकारी गाड़ी, सड़क पर गुंडागर्दी!
Embed widget