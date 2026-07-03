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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वपाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में दर्दनाक हादसा, बस के खाई में गिरने से 40 यात्रियों की मौत, कई घायल

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में दर्दनाक हादसा, बस के खाई में गिरने से 40 यात्रियों की मौत, कई घायल

Pakistan Khyber Pakhtunkhwa Accident: बलूचिस्तान सरकार के प्रवक्ता शाहिद रिंद के मुताबिक, हादसा दाना सर इलाके में हुआ जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों की सीमा के पास का एक दुर्गम क्षेत्र है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 03 Jul 2026 01:52 PM (IST)
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पाकिस्तान के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में शुक्रवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे में कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई, जबकि आठ अन्य घायल हो गए. तेज रफ्तार और क्षमता से अधिक यात्रियों को लेकर चल रही बस हाईवे से अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. हाल के वर्षों में इसे पाकिस्तान के सबसे भीषण सड़क हादसों में से एक माना जा रहा है.

बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सीमा के पास हुआ हादसा
बलूचिस्तान सरकार के प्रवक्ता शाहिद रिंद के मुताबिक, हादसा दाना सर इलाके में हुआ, जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों की सीमा के पास स्थित एक दुर्गम क्षेत्र है. बस तेज रफ्तार में थी और चालक के नियंत्रण खोने के बाद सीधे चट्टानी खाई में जा गिरी.

यह भी पढ़ें: 'रोने दो, पानी मत छोड़ो...' IWT पर भारत के साथ खड़ा हुआ अफगानिस्तान, पाकिस्तान की जमकर की बेइज्जती

खराब हुई दूसरी बस के यात्रियों को भी बैठाया गया था
प्रवक्ता ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त बस में केवल उसके अपने यात्री ही नहीं थे, बल्कि एक दूसरी बस खराब हो जाने के कारण उसके यात्रियों को भी इसी बस में बैठा लिया गया था. इससे बस क्षमता से कहीं अधिक भर गई थी. प्रशासन मृतकों की पहचान करने में जुटा है.

राष्ट्रपति जरदारी ने जताया शोक
पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की. उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए.

मुख्यमंत्री सरफराज बुगटी ने दिए इलाज के निर्देश
बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगटी ने भी हादसे पर शोक जताया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी घायलों का बेहतर से बेहतर इलाज सुनिश्चित किया जाए.

पाकिस्तान में क्यों बढ़ रहे हैं सड़क हादसे?
पाकिस्तान में सड़क दुर्घटनाएं आम बात हैं. इसकी प्रमुख वजहों में खराब सड़कें, यातायात नियमों का कमजोर पालन, ओवरलोडिंग और लापरवाही से वाहन चलाना शामिल हैं. पहाड़ी इलाकों में संकरी और खतरनाक सड़कों के कारण ऐसे हादसों का खतरा और बढ़ जाता है.

मई में भी हुआ था बड़ा हादसा
इससे पहले मई 2025 में उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान में एक मिनीबस मोटरवे पर खड़ी एक बस से टकरा गई थी. उस हादसे में 17 लोगों की मौत हुई थी, जबकि पांच अन्य घायल हुए थे. लगातार हो रही ऐसी घटनाएं पाकिस्तान में सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 03 Jul 2026 01:08 PM (IST)
Tags :
Accident Khyber Pakhtunkhwa Pakistan Ravine
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