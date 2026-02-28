ईरान-इजरायल के बीच जंग का ऐलान हो गया है. अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले में ईरानी सेना के कमांडर-इन-चीफ आमिर हतामी के मारे जाने की खबर है. इसके अलावा सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के घर पर हमले के भी कई वीडियो सामने आए हैं. डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी नेतृत्व को धमकी दी है कि सरेंडर करो वरना कहीं छिप नहीं पाओगे.

रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में 30 ठिकानों पर हमला किया है. इजरायल ने अपने इस ऑपरेशन का नाम शील्ड ऑफ जुडा यानी कि यहूदी की ढाल रखा है. इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले को शेर की दहाड़ नाम दिया है. यह ईरान के खिलाफ इजराइली हमले का सैन्य और रणनीतिक नाम है. इसे ऐतिहासिक रूप से यूहदी प्रतीक और यहूदा के शेर से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और इसे येरुशलम की ताकत और शक्ति का प्रतीक बताया जाता है.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu tweets, "Just an hour ago, Israel and the United States embarked on an operation to remove the existential threat posed by the terrorist regime in Iran. I thank our great friend, President Donald Trump, for his historic leadership...This…

ईरान पर हमले के बाद क्या बोले नेतन्याहू

इजरायल के प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि महज़ एक घंटे पहले इजरायल और अमेरिका ने ईरान में आतंकवादी शासन द्वारा पैद किए गए अस्तित्वगत खतरे को समाप्त करने के लिए अभियान शुरू किया है. मैं अपने महान मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके ऐतिहासिक नेतृत्व के लिए धन्यवाद देता हूं. इस हत्यारे आतंकवादी शासन को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जो इसे पूरी मानवता के लिए खतरा बनने में सक्षम बना देगा. हम साथ खड़े रहेंगे, साथ मिलकर लड़ेंगे और साथ मिलकर इजरायल की अमरता सुनिश्चित करेंगे.

ADVISORY



In view of the prevailing security situation in the region, all Indian nationals in Israel are advised to exercise utmost caution and remain vigilant at all times.

2. Indian nationals are strongly advised to strictly adhere to the safety guidelines and instructions… pic.twitter.com/SOvzAdLMwn — India in Israel (@indemtel) February 28, 2026

भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी

भारतीय दूतावास ने इजरायल में एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि इलाके में मौजूदा सुरक्षा हालात को देखते हुए इजरायल में सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे बहुत सावधानी बरतें और हर समय सतर्क रहें. भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे इजरायली अधिकारियों द्वारा जारी सुरक्षा गाइडलाइंस और निर्देशों का सख्ती से पालन करें.

Travel Advisory



We are closely monitoring regional updates concerning Iran and its airspace.



The safety and security of our customers and crew remain our highest priority. Our teams stand prepared to implement any necessary adjustments as the situation evolves.



Customers are…

इंडिगो की एडवाइजरी

इंडिगो ने भी बयान जारी कर कहा है कि हम ईरान और उसके हवाई क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रीय अपडेट पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं. हमारे यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. यात्रियों को प्रस्थान से पहले अपनी उड़ान की स्थिति की जांच करने की सलाह दी जाती है. किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर पंजीकृत संपर्क विवरणों के जरिए तुरंत अपडेट भेजा जाएगा. हम आपको लगातार सूचित करते रहेंगे और इस दौरान अपना अटूट सहयोग प्रदान करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं.

