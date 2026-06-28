हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर किया अटैक तो तेहरान ने जारी किया बयान, कहा- US के बर्बर हमले UN चार्टर का उल्लंघन

अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर किया अटैक तो तेहरान ने जारी किया बयान, कहा- US के बर्बर हमले UN चार्टर का उल्लंघन

Iran on US Attack: ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय कानून और युद्धविराम समझौते का खुला उल्लंघन बताया है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 28 Jun 2026 01:08 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका द्वारा रविवार तड़के ईरान के दक्षिणी तटीय इलाके में स्थित कई सैन्य निगरानी और सर्विलांस ठिकानों पर किए गए हवाई हमलों के बाद ईरान का पहला आधिकारिक बयान सामने आया है. ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय कानून और युद्धविराम समझौते का खुला उल्लंघन बताया है. मंत्रालय ने कहा कि ईरान अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा.

अमेरिका पर युद्धविराम समझौता तोड़ने का आरोप
ईरान के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि 28 जून 2026 की सुबह अमेरिकी सैन्य बलों ने देश के दक्षिणी तट पर स्थित कई निगरानी और सर्विलांस सुविधाओं पर हवाई हमले किए. मंत्रालय ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई 18 जून 2026 को हुए युद्ध समाप्ति समझौते (Memorandum of Understanding on the Termination of the Imposed War) के पहले अनुच्छेद का स्पष्ट उल्लंघन है.

'संयुक्त राष्ट्र चार्टर का भी हुआ उल्लंघन'
विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी हमले संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2(4) का भी गंभीर उल्लंघन हैं, जो किसी भी देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ बल प्रयोग पर रोक लगाता है. ईरान ने इन हमलों को 'बर्बर' बताते हुए कहा कि अमेरिका ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह अपने अंतरराष्ट्रीय वादों और समझौतों का सम्मान नहीं करता. मंत्रालय के अनुसार, समझौतों का उल्लंघन करना अमेरिकी शासन की स्वाभाविक प्रवृत्ति बन चुकी है.

यह भी पढ़ें: ईरान के 10 ठिकानों पर अमेरिका का अटैक, नेवी और एयरफोर्स ने दागीं मिसाइलें, CENTCOM ने जारी किया वीडियो

संयुक्त राष्ट्र से की हस्तक्षेप की मांग
ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासचिव से अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की. विदेश मंत्रालय ने कहा कि वैश्विक संस्थाओं को इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए.

'हर सैन्य आक्रमण का जवाब देने का अधिकार सुरक्षित'
ईरान ने अपने बयान में दोहराया कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत उसे आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान अमेरिकी सैन्य आक्रमण के खिलाफ अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और जरूरत पड़ने पर उचित जवाब देगा.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
Read More
Published at : 28 Jun 2026 01:08 PM (IST)
Tags :
USA INDIA ISRAEL IRAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर किया अटैक तो तेहरान ने जारी किया बयान, कहा- US के बर्बर हमले UN चार्टर का उल्लंघन
अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर किया अटैक तो तेहरान ने जारी किया बयान, कहा- US के बर्बर हमले UN चार्टर का उल्लंघन
विश्व
पुतिन के 5 ब्रह्मास्त्र! रूस के वो हथियार जिनसे कांपती है दुनिया, किसी भी देश को नहीं किए एक्सपोर्ट
पुतिन के ब्रह्मास्त्र! रूस के वो हथियार जिनसे कांपती है दुनिया, किसी देश को नहीं किए एक्सपोर्ट
विश्व
पाकिस्तान के कराची में बड़ा अटैक, सिंध रेंजर्स के हेडक्वार्टर पर जमात-उल-अहरार ने बोला धावा, 4 जवानों की मौत, 6 विद्रोही मारे गए
कराची में बड़ा अटैक, सिंध रेंजर्स के हेडक्वार्टर पर जमात-उल-अहरार ने बोला धावा, 4 जवानों की मौत, 6 विद्रोही मारे गए
विश्व
जापान में जोरदार भूकंप से कांपी धरती, रिक्टर स्केल पर मापी गई 6.1 की तीव्रता, JMA ने जारी किया अलर्ट
जापान में जोरदार भूकंप से कांपी धरती, रिक्टर स्केल पर मापी गई 6.1 की तीव्रता, JMA ने जारी किया अलर्ट
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Muharram | Poisonous Capsules:मुहर्रम जुलूस में 'जहरीली गोलियां' बांटने की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश!
Ram Mandir Theft | Ayodhya | Champat Rai | Janhit: चंपत राय 'अग्निपरीक्षा' से डर रहे हैं?
Ram Mandir Donation Theft | Sandeep Chaudhary: 'खतरनाक खेल', दान चोरों को बचाया जा रहा है?
Ram Mandir Theft | Shastrartha: इस्तीफा, घोटाले के आरोप और आस्था का सवाल, देखिए पूरी पड़ताल!
Ram Mandir Theft | Champat Rai | Abp News: चढ़ावे घोटाले में क्यों 'चंपत' हैं असली आका?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पुतिन के 5 ब्रह्मास्त्र! रूस के वो हथियार जिनसे कांपती है दुनिया, किसी भी देश को नहीं किए एक्सपोर्ट
पुतिन के ब्रह्मास्त्र! रूस के वो हथियार जिनसे कांपती है दुनिया, किसी देश को नहीं किए एक्सपोर्ट
बिहार
बिहार: भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को हाईकोर्ट ले जाएंगे परिजन, SP-SDM पर करेंगे कार्रवाई की मांग
बिहार: भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को हाईकोर्ट ले जाएंगे परिजन, SP-SDM पर करेंगे कार्रवाई की मांग
इंडिया
'इंदिरा गांधी के बाद सिर्फ PM मोदी ने ही...', शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पिता प्रणब मुखर्जी की बातों को किया याद
'इंदिरा गांधी के बाद सिर्फ PM मोदी ने ही...', शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पिता प्रणब मुखर्जी की बातों को किया याद
क्रिकेट
एक साथ 3 क्रिकेटर्स ने लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास, आंसुओं के साथ ली विदाई
एक साथ 3 क्रिकेटर्स ने लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास, आंसुओं के साथ ली विदाई
टेलीविजन
'जब करनी होगी, बता दूंगा', जैस्मिन संग शादी के सवालों से परेशान हुए अली गोनी, बोले- लोग पीछे पड़े हैं
'जब करनी होगी, बता दूंगा', जैस्मिन संग शादी के सवालों से परेशान हुए अली गोनी, बोले- लोग पीछे पड़े हैं
इंडिया
'राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में जवानों की शहादत छिपाई', विपक्ष का आरोप, BJP का पलटवार- 'इतिहास याद रखेगा कि...'
राजनाथ सिंह पर ऑपरेशन सिंदूर में जवानों की शहादत छिपाने का आरोप, BJP बोली- 'इतिहास याद रखेगा...'
Home Tips
Gold Jewellery Cleaning: सुनार भी रह जाएगा दंग! घर की इस 1 सस्ती चीज से 1 मिनट में नए जैसे चमक उठेंगे सोने के गहने
सुनार भी रह जाएगा दंग! घर की इस 1 सस्ती चीज से 1 मिनट में नए जैसे चमक उठेंगे सोने के गहने
एग्रीकल्चर
दुनिया में सबसे ज्यादा अंडे देती है ये मुर्गी, जानें कितनी है कीमत?
दुनिया में सबसे ज्यादा अंडे देती है ये मुर्गी, जानें कितनी है कीमत?
ABP NEWS
पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया है।
पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया है।
ABP NEWS
बारात में खाना नहीं मिला—इसके बजाय बेल्ट से पिटाई हुई।
बारात में खाना नहीं मिला—इसके बजाय बेल्ट से पिटाई हुई।
ABP NEWS
देश का रक्षक, अपने पिता का विनाशक?
देश का रक्षक, अपने पिता का विनाशक?
ABP NEWS
महिला और टैक्सी ड्राइवर के बीच हुई बहस कैमरे में कैद हो गई।
महिला और टैक्सी ड्राइवर के बीच हुई बहस कैमरे में कैद हो गई।
ABP NEWS
पुलिस अधिकारी ने मुसलमानों के सामने तलवार क्यों उठाई?
पुलिस अधिकारी ने मुसलमानों के सामने तलवार क्यों उठाई?
Embed widget