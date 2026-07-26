#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वईरान का खौफ या कोई और वजह? तुर्किए दौरे पर जाने के दौरान ट्रंप के विमान ने बदला रास्ता

ईरान का खौफ या कोई और वजह? तुर्किए दौरे पर जाने के दौरान ट्रंप के विमान ने बदला रास्ता

तुर्किए दौरे के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. सीक्रेट सर्विस ने कहा है कि अमेरिकी नेताओं के खिलाफ खतरे का स्तर अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 26 Jul 2026 01:46 PM (IST)
Preferred Sources

मेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तुर्किए यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान समर्थित समूहों से मिले विश्वसनीय खतरे के इनपुट के बाद ट्रंप को बीच दौरे में अपना विमान बदलना पड़ा. बताया गया कि खतरा सीधे ट्रंप और उनके विमान को निशाना बनाकर था. सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें नए विमान की जगह पुराने एयर फोर्स वन से रवाना होने की सलाह दी.

तुर्किए दौरे के दौरान मिला खतरे का इनपुट

द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप नाटो शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए तुर्किए की राजधानी अंकारा पहुंचे थे. वह कतर की ओर से दान में मिले नए बोइंग 747-8 विमान से वहां पहुंचे थे, लेकिन यात्रा के दौरान अमेरिकी एजेंसियों को ईरान समर्थित समूहों की ओर से गंभीर खतरे की सूचना मिली. इसके बाद सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप को तुरंत नया विमान छोड़कर पुराने एयर फोर्स वन से वापस लौटने की सलाह दी.

सीक्रेट सर्विस ने सुरक्षा कारणों से बदलवाया विमान

रिपोर्ट में बताया गया है कि जैसे ही अमेरिकी सरकार को इस खतरे की खुफिया जानकारी मिली, सीक्रेट सर्विस ने राष्ट्रपति की सुरक्षा को देखते हुए विमान बदलने का फैसला लिया. अधिकारियों के मुताबिक, खतरा केवल नए बोइंग 747-8 से नहीं था, बल्कि ट्रंप और जिस भी विमान से वह यात्रा कर रहे थे, उसे निशाना बनाया जा सकता था.

व्हाइट हाउस ने पहले बताया था सामान्य फैसला

शुरुआत में व्हाइट हाउस ने विमान बदलने के फैसले को सामान्य प्रक्रिया बताया था. हालांकि अब अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि यह फैसला ईरान से जुड़े सुरक्षा खतरे को देखते हुए लिया गया था. उस समय ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि उन्होंने विमान इसलिए बदला ताकि ब्रिटेन में तैनात अमेरिकी सैनिक नए विमान का दौरा कर सकें. उन्होंने इस फैसले को सुरक्षा से जोड़ने वाली अटकलों को भी खारिज कर दिया था.

नए विमान की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

इस घटना के बाद कतर की ओर से मिले नए बोइंग 747-8 विमान की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं. बताया जा रहा है कि इस विमान में पुराने एयर फोर्स वन की तरह अत्याधुनिक मिसाइल रोधी सुरक्षा प्रणाली मौजूद नहीं है. हाल ही में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने भी इस बात की ओर इशारा किया था. जब उनसे पूछा गया कि विमान में एंटी-मिसाइल सिस्टम नहीं है, तो उन्होंने कहा कि इसे जल्द ही पूरी तरह अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाओं से लैस कर दिया जाएगा.

एक महीने के लिए फिर अपग्रेड होगा विमान

करीब 14 साल पुराने इस विमान को राष्ट्रपति की सेवा में शामिल करने से पहले तेजी से और बड़े स्तर पर मॉडिफाई किया गया था. व्हाइट हाउस ने अब घोषणा की है कि इस वर्ष के अंत में विमान को अतिरिक्त सुरक्षा और तकनीकी अपग्रेड के लिए करीब एक महीने तक सेवा से बाहर रखा जाएगा.

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि नया एयर फोर्स वन राष्ट्रपति की यात्रा के लिए पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन शरद ऋतु में इसमें अतिरिक्त अपग्रेड और सुरक्षा सुधार किए जाएंगे, जिनमें लगभग एक महीने का समय लगेगा. इस दौरान राष्ट्रपति पुराने एयर फोर्स वन का ही इस्तेमाल करेंगे.

इजरायल से मिली खुफिया जानकारी से अलग था यह मामला

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तुर्किए दौरे के दौरान मिला खतरे का इनपुट, इजरायल की ओर से साझा की गई उन अलग खुफिया जानकारियों से अलग था जिनमें ईरान द्वारा ट्रंप को निशाना बनाए जाने की आशंका जताई गई थी. कुछ अमेरिकी अधिकारियों का मानना था कि इजरायल की ओर से दी गई कुछ जानकारियों का उद्देश्य ईरान के खिलाफ अमेरिका की सैन्य कार्रवाई को और मजबूत करने के लिए दबाव बनाना भी हो सकता था.

ईरान पर हमलों के बीच बढ़ा तनाव

ट्रंप की तुर्किए यात्रा के समय अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य हमले फिर से शुरू किए थे. इससे दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद तनाव और बढ़ गया था. सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने अपने ऊपर मंडरा रहे खतरों का जिक्र करते हुए कहा था, "वे अमेरिका के नेता को खत्म करना चाहते हैं, यानी मुझे. मैं उनकी हर सूची में हूं. मैंने आज सुबह देखा कि मैं उनकी हर सूची में शामिल हूं. अब तक मैं थोड़ा भाग्यशाली रहा हूं, लेकिन यह किस्मत हमेशा साथ रहे, जरूरी नहीं."

सीक्रेट सर्विस बोली- खतरे का स्तर रिकॉर्ड ऊंचाई पर

इस बीच अमेरिकी सीक्रेट सर्विस का कहना है कि अमेरिका के शीर्ष नेताओं के खिलाफ खतरे का स्तर अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है. व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर से पहले आयोजित कार्यक्रम में सीक्रेट सर्विस के निदेशक सीन करन ने कहा कि अपने 24 साल के करियर में उन्होंने इतने अधिक खतरे कभी नहीं देखे. उन्होंने कहा, "मौजूदा माहौल बेहद अस्थिर हो चुका है. सिर्फ हमारे संरक्षित नेताओं ही नहीं, बल्कि स्थानीय अधिकारियों के लिए भी खतरे लगातार बढ़े हैं. सुरक्षा चुनौतियां मेरे पूरे करियर में सबसे ज्यादा हैं."

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
Read More
Published at : 26 Jul 2026 01:46 PM (IST)
Tags :
Turkey Donald Trump DONALD Trump IRAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ईरान का खौफ या कोई और वजह? तुर्किए दौरे पर जाने के दौरान ट्रंप के विमान ने बदला रास्ता
ईरान का खौफ या कोई और वजह? तुर्किए दौरे पर जाने के दौरान ट्रंप के विमान ने बदला रास्ता
विश्व
लाल सागर में तनाव बरकरार, हूतियों ने सऊदी तेल टैंकर को बनाया निशाना, जहाजों पर भी मंडरा रहा खतरा
लाल सागर में तनाव बरकरार, हूतियों ने सऊदी तेल टैंकर को बनाया निशाना, जहाजों पर भी मंडरा रहा खतरा
विश्व
'नौल' का कहर: चीन में रेड अलर्ट, तूफान से पहले थमी रफ्तार; 410 उड़ानें और 150 ट्रेनें रद्द
'नौल' का कहर: चीन में रेड अलर्ट, तूफान से पहले थमी रफ्तार; 410 उड़ानें और 150 ट्रेनें रद्द
विश्व
होर्मुज के पास LPG टैंकर पर मिसाइल हमला, 28 भारतीय थे सवार, भारतीय दूतावास ने क्या बताया
होर्मुज के पास LPG टैंकर पर मिसाइल हमला, 28 भारतीय थे सवार, भारतीय दूतावास ने क्या बताया
Advertisement

वीडियोज

Sansani|Strange Marriage Video:एक दूल्हा और 3 सगी बहनें! रील बनाने वाली बहनों ने कैमरामैन से रचाई शादी!
Salman Khan का नया पोस्ट बना चर्चा का विषय,
Saanvie Tallwar ने Karan Kundrra पर लगाया थप्पड़ और बिना सहमति Kiss का आरोप, सालों बाद बड़ा खुलासा
Ishqnama Review: Shehnaaz Gill और Jai Randhhawa की दिल छू लेने वाली लव स्टोरी
The India Story Review: खाने और सेहत पर बड़ा सवाल उठाती Shreyas Talpade की फिल्म
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'लड़ाई अभी जारी है', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद किस बात पर अड़ी कांग्रेस? बताई दो मांगें
'लड़ाई अभी जारी है', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद किस बात पर अड़ी कांग्रेस? बताई दो मांगें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मोदी सरकार के कौरवी शासन...', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी
'मोदी सरकार के कौरवी शासन...', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी
टेलीविजन
जब 'तारक मेहता' में टपु सेना ने की थी भूख हड़ताल, डिमांड पूरी करने पहुंचे थे सलमान खान
जब 'तारक मेहता' में टपु सेना ने की थी भूख हड़ताल, डिमांड पूरी करने पहुंचे थे सलमान खान
क्रिकेट
बदल गई IND vs ZIM 3rd T20 की टाइमिंग? जानिए LIVE स्ट्रीमिंग डिटेल्स
बदल गई IND vs ZIM 3rd T20 की टाइमिंग? जानिए LIVE स्ट्रीमिंग डिटेल्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर अखिलेश यादव कुर्सी पर बैठेगा तो...', मुरादाबाद की जनसभा में सपा पर बरसे AIMIM चीफ ओवैसी
'अगर अखिलेश यादव कुर्सी पर बैठेगा तो...', मुरादाबाद की जनसभा में सपा पर बरसे AIMIM चीफ ओवैसी
विश्व
लाल सागर में तनाव बरकरार, हूतियों ने सऊदी तेल टैंकर को बनाया निशाना, जहाजों पर भी मंडरा रहा खतरा
लाल सागर में तनाव बरकरार, हूतियों ने सऊदी तेल टैंकर को बनाया निशाना, जहाजों पर भी मंडरा रहा खतरा
हेल्थ
हार्ट अटैक जितना तेज हो सकता है पीरियड्स का दर्द
हार्ट अटैक जितना तेज हो सकता है पीरियड्स का दर्द
टेक्नोलॉजी
Wi-Fi और Gaming Router में क्या होता है अंतर? जानें जवाब
Wi-Fi और Gaming Router में क्या होता है अंतर? जानें जवाब
ABP NEWS
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
ABP NEWS
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
ABP NEWS
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
ABP NEWS
Dharmendra Pradhan Resigns: 'ये संविधान की जीत है'
Dharmendra Pradhan Resigns: 'ये संविधान की जीत है'
Embed widget