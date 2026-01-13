Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर वॉशिंगटन तेहरान को आजमाना चाहता है तो वो युद्ध के लिए तैयार हैं. यह चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सैन्य कार्रवाई करने की धमकी के जवाब में आई है.

अल जज़ीरा अरबी के साथ एक इंटरव्यू में सोमवार (12 जनवरी) को अराघची ने कहा कि अशांति के बीच अमेरिका के साथ कम्युनिकेशन के चैनल खुले हैं, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि उनका देश सभी विकल्पों के लिए तैयार है. यह दावा करते हुए कि ईरान की अब पिछले साल के 12 दिवसीय युद्ध की तुलना में बड़ी और व्यापक सैन्य तैयारी है.

ट्रंप ने दी थी हमले की धमकी

ईरान में आर्थिक संकट के कारण देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और अब शासन सत्ता में बदलाव की मांग बढ़ती जा रही है. इसी बीच रविवार को ट्रंप ने इस पर टिप्पणी की थी. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि ईरानी नेतृत्व द्वारा विरोध प्रदर्शनों पर की जा रही कार्रवाई के मद्देनजर वे कड़े विकल्प तलाश रहे हैं, जिनमें संभावित सैन्य कार्रवाई भी शामिल है.

हम जवाब देने के लिए तैयार- अराघची

ट्रंप ने य़े भी कहा है कि तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए एक बैठक आयोजित की जा रही है, लेकिन बैठक से पहले जो कुछ हो रहा है उसके कारण हमें कार्रवाई करनी पड़ सकती है. वहीं दूसरी ओर अराघची ने कहा कि अगर वाशिंगटन उस सैन्य विकल्प को आजमाना चाहता है जिसे उसने पहले भी आजमाया है, तो हम इसके लिए तैयार हैं.

अराघची ने उम्मीद जताई कि अमेरिका बातचीत का समझदारी भरा विकल्प चुनेगा. साथ ही उन्होंने उन लोगों से सावधान रहने की चेतावनी दी, जो इजरायल के हितों की पूर्ति के लिए वाशिंगटन को युद्ध में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं. ईरान में प्रदर्शन को लेकर अराघची ने कहा कि आतंकवादी तत्वों ने प्रदर्शनकारियों की भीड़ में घुसपैठ की. सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया. ईरान ने पिछले दो हफ्तों से देश में अशांति फैलाने के लिए अमेरिका और इज़रायल को दोषी ठहराया.

