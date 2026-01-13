'आने वाली नस्लें...', महाराष्ट्र में अजित पवार पर फायर ओवैसी, मुसलमानों से की ये अपील
महाराष्ट्र के धुले में AIMIM की एक चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया. इस जनसभा को AIMIM विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा.
महाराष्ट्र के धुले शहर के वडजाई रोड स्थित मैदान में सोमवार (12 जनवरी) को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) की एक चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया. इस जनसभा को AIMIM के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा.
अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारा संविधान वह ताकत है जो एक गरीब नागरिक को भी अंबानी और अडानी के बराबर खड़ा करता है. वोट सिर्फ एक पर्ची नहीं, बल्कि आपकी इज़्ज़त, आपके हक और आपकी बस्तियों की खुशहाली की गारंटी है. उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदुस्तान किसी की जागीर नहीं है. यह मुल्क जितना दूसरों का है, उतना ही यहां के मुसलमानों का भी है.
'हम इस मुल्क के किरायेदार नहीं, मालिक हैं'
बीजेपी पर निशाना साधते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम हमेशा मोहब्बत की बात करते हैं, लेकिन हमें नफरत मिली है पर हम मोहब्बत का पैगाम लेकर आये हैं. हमारी मोहब्बत को कमजोरी नहीं माना जाए. उन्होंने आगे कहा कि ये हम तय करेंगे कि हमें कब लड़ना है और किससे लड़ना है. लोकतंत्र में सबसे बड़ी लड़ाई ये होती है कि अपने लोगों को चुनाव में जिताना. इसके बाद उन्होंने कहा कि हम इस मुल्क के किरायेदार नहीं, मालिक हैं.
अजित पवार पर साधा निशाना
महाराष्ट्र की वर्तमान राजनीति पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने उप मुख्यमंत्री अजित पवार को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा की बात करने वाली बीजेपी आज भ्रष्टाचार के आरोपी नेताओं के साथ सत्ता साझा कर रही है. इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए इसे चुनावी चंदे के नाम पर बड़ी लूट करार दिया.
मुसलमानों से एकजुट होने की अपील
ओवैसी ने भावुक अपील करते हुए कहा कि नफरत का जवाब नफरत से नहीं, बल्कि मोहब्बत और एकजुटता से दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, 'मुसलमानों को जोश के साथ होश की भी जरूरत है. यदि हम संगठित नहीं हुए तो आने वाली नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेंगी. उन्होंने साफ़ किया कि वे केवल चुनाव जीतने नहीं, बल्कि लोगों का दिल जीतने और हक की आवाज बुलंद करने आए हैं.
भाषण के अंत में उन्होंने मकर संक्रांति के पर्व और पार्टी के चुनाव चिन्ह 'पतंग' का जिक्र करते हुए कहा कि यह अल्लाह की शान है कि विरोधियों के हाथ में भी हमारी निशानी है. उन्होंने धुले की जनता से अपील की कि 15 तारीख को होने वाले मतदान के दिन केवल 15 मिनट का समय निकालें और 'पतंग' के निशान पर वोट देकर मजलिस को एक ऐतिहासिक जीत दिलाएं.
