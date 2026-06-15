'हॉर्मुज पर जहाजों का गुजरना अभी भी जोखिम भरा', US-ईरान डील के बावजूद क्यों BIMCO का अलर्ट?
BIMCO ने अलर्ट जारी किया है. यह अलर्ट हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को लेकर है. उन्होंने कहा कि कल रात हुए समझौते के बावजूद Strait of Hormuz से जहाजों का गुजरना अभी भी जोखिम भरा है.
दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल शिपिंग एसोसिएशन बाल्टिक एंड इंटरनेशनल मैरीटाइम काउंसिल BIMCO ने अलर्ट जारी किया है. यह अलर्ट हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को लेकर है. उन्होंने कहा कि कल रात हुए समझौते के बावजूद Strait of Hormuz से जहाजों का गुजरना अभी भी जोखिम भरा है.
उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बयान अभी स्पष्ट नहीं हैं. उनमें समय और सुरक्षित रास्तों जैसी अहम बातों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई है. जानकारी की कमी और बहुत ज्यादा उम्मीद जगाने वाले पुराने आश्वासनों को देखते हुए. हमारा मानना है कि शिपिंग इंडस्ट्री के लिए सुरक्षा की स्थिति अभी भी अस्थिर बनी हुई है.
डील के बाद कच्चे में तेल आई गिरावट
डील ड्राफ्ट में ईरान के तेल निर्यात पर लगे प्रतिबंधों में अस्थायी छूट मिलेगी. इसके अलावा अमेरिका 25 अरब डॉलर की फ्रीज ईरानी संपत्तियां भी जारी कर सकता है. इसे लेकर सहमति बन गई है. बता दें कि होर्मुज से LNG की आवाजाही फिर से शुरू होने से मार्च से यूरोप और एशिया में गैस की बढ़ी हुई कीमतों और सप्लाई की किल्लत से बड़ी राहत मिलेगी. इसी के चलते कच्चे तेल के बाजार में भी गिरावट आई और ब्रेंट क्रूड शुरुआती कारोबार में 4 फीसदी से ज्यादा टूट गया.
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पाकिस्तान के पीएम ने की समझौते की घोषणा
अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो गया है. इसकी घोषणा पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने की. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोशल मीडिया ट्रुथ पर इससे जुड़ा एक बयान साझा किया. इसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो गया है.
वहीं ईरान के उप विदेश मंत्री ने इस समझौते की पुष्टी की है. पिछले 107 दिन से अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य संघर्ष, बातचीत, सीजफायर और कूटनीतिक प्रयास किए गए हैं.
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