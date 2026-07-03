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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअली खामेनेई को विदाई देने उमड़ा ईरान, भारत की तरफ से अता हसनैन-पबित्रा मार्गेरिटा ने दी श्रद्धांजलि

अली खामेनेई को विदाई देने उमड़ा ईरान, भारत की तरफ से अता हसनैन-पबित्रा मार्गेरिटा ने दी श्रद्धांजलि

ईरान अलग-अलग शहरों में शहीद खामेनेई के अंतिम संस्कार में करोड़ों लोग शामिल हो सकते हैं. राजधानी तेहरान में डेढ़ से दो करोड़ की की संभावित भागीदारी को देखते हुए तैयारी की गई है. 

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 03 Jul 2026 11:24 PM (IST)
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करीबन चार महीने पहले अमेरिका और इजरायल की संयुक्त कार्रवाई में मारे गए ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अली खामेनेई का ताबूत अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है. उनकी मौत के इतने वक्त बाद अब उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है. 3 जुलाई से 9 जुलाई तक उनके जनाजे को ईरान और इराक के कई शहरों में ले जाया जाएगा. इसके बाद उन्हें सुपुर्द ए खाक किया जाएगा.  

भारत की तरफ से दी अली खामेनेई को श्रद्धांजलि

पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के अलावा भारत सरकार का एक औपचारिक डेलीगेशन भी ईरान के राष्ट्रव्यापी शोक में शामिल हुआ है. भारत सरकार की तरफ से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पबित्र मार्गेरिटा भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए. जहां उन्होंने ईरान के शहीद नेता को श्रद्धांजलि दी. इसका वीडियो ईरान के भारतीय दूतावास ने जारी किया है. ईरान में भी बड़े पैमाने पर अपने चहेते नेता को विदाई दी जा रही है. 

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में दर्दनाक हादसा, बस के खाई में गिरने से 40 यात्रियों की मौत, कई घायल

तेहरान में करोड़ों लोगों के शामिल होने की उम्मीद

अलजजीरा के मुताबिक, तेहरान नगर पालिका के अधिकारी अमीन तवाकलिजादेह ने बताया कि ईरान अलग-अलग शहरों में 4,5,6,7 और 8 जुलाई को शहीद खामेनेई के अंतिम संस्कार में करोड़ों लोग शामिल हो सकते हैं. राजधानी तेहरान में हमने डेढ़ से दो करोड़ की की संभावित भागीदारी को देखते हुए तैयारी की है. 

राष्ट्रपति ने की शहीद नेता के जनाजे में शामिल होने की अपील

इसके अलावा ईरान के राष्ट्रपति ने भी सभी लोगों से शहीद नेता के जनाजे में शामिल होने की अपील की है. उन्होंने कहा है कि जब वीर ईरान इस्लाम और क्रांति के सच्चे सेवक को अंतिम विदाई देने की तैयारी कर रहा है, तो सभी से अपील करता हूं, कि वे पूरे उत्साह , के साथ इसमें शामिल हों. पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए ग्रैंड मोसल्ला में रखा गया है. 

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About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 03 Jul 2026 11:15 PM (IST)
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