इंडोनेशिया में नमाज पढ़ने के दौरान इस्लामिक स्कूल की इमारत ढही, मलबे में 65 छात्रों के दबे होने की आशंका

इंडोनेशिया में एक इस्लामिक स्कूल की इमारत ढह गई है. AP की रिपोर्ट के मुताबिक मलबे में कम से कम 65 छात्रों के दबे होने की आशंका है. अधिकारियों ने बताया कि निर्माणाधीन इमारत सोमवार (29 सितंबर, 2025) को नमाज पढ़ रहे दर्जनों छात्रों पर गिर गई, जिससे एक छात्र की मौत हो गई, दर्जनों घायल हो गए और कई अन्य मलबे में दब गए.

खबर अपडेट की जा रही है...