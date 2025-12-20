हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Indian Rupee VS Bangladeshi Taka: अगर बांग्लादेश में लेकर गए 1 लाख रुपया तो जाकर हो जाएगा कितना? जानकर चौक जाएंगे आप

Indian Rupee VS Bangladeshi Taka: अगर बांग्लादेश में लेकर गए 1 लाख रुपया तो जाकर हो जाएगा कितना? जानकर चौक जाएंगे आप

बांग्लादेश ने टका नोटों के डिजाइन में बड़ा बदलाव किया है. अब नोटों पर शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर नहीं है. उनकी जगह पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक धरोहर और हिंदू और बौद्ध मंदिरों के चित्र शामिल किए गए हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 20 Dec 2025 07:41 AM (IST)
Preferred Sources

भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हालात ठीक नहीं है. छात्र नेता उस्मान हादी की मौत के बाद देश में बवाल पैदा हो चुका है. आगजनी और तोड़फोड़ की जा रही है. इस बीच अगर हम बांग्लादेश की करेंसी की तुलना भारत से करके देखें तो पाएंगे की बांग्लादेशी करेंसी टका की कीमत भारत की करेंसी रुपया के मुकाबले काफी कम है. यानी भारतीय रुपया की वैल्यू बांग्लादेश में ज्यादा है.

वाइस डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक, 1 रुपये की कीमत बांग्लादेश में 1.37 रुपया के बराबर है. इस हिसाब से अगर कोई भारतीय बांग्लादेश में 1 लाख लेकर जाता है तो वहां उसकी कीमत 1 लाख 36 हजार 531 टका हो जाएगी. भारत की करेंसी का कोड INR और बांग्लादेश की करेंसी कोड BDT है.

बांग्लादेश की मुद्रा टका (BDT) क्या है?

बांग्लादेश की आधिकारिक मुद्रा टका (Bangladeshi Taka – BDT) है. देश की पूरी मौद्रिक व्यवस्था का संचालन और नियंत्रण मुख्य रूप से बांग्लादेश बैंक (Bangladesh Bank) के हाथों में होता है. बांग्लादेश में नोट जारी करने की जिम्मेदारी दो अलग-अलग संस्थाओं के पास है. बांग्लादेश बैंक (Bangladesh Bank). ये 10 टका और उससे अधिक मूल्य के सभी नोट जारी करता है. यह बांग्लादेश का केंद्रीय बैंक है. देश की मौद्रिक नीति, महंगाई नियंत्रण और मुद्रा स्थिरता की जिम्मेदारी इसी के पास है. इसके अलावा वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) 1, 2 और 5 टका के नोट जारी करता है. यह सीधे बांग्लादेश सरकार के अधीन काम करता है. छोटे मूल्यवर्ग के नोटों को Government Notes कहा जाता है.

2025 में टका नोटों का डिज़ाइन क्यों बदला गया?

2025 में बांग्लादेश सरकार ने टका नोटों के डिज़ाइन में बड़ा बदलाव किया है. अब नोटों पर शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर नहीं है. उनकी जगह पर्यटन स्थल, प्राकृतिक दृश्य, ऐतिहासिक धरोहर और हिंदू और बौद्ध मंदिरों के चित्र शामिल किए गए हैं. मुद्रा को राजनीतिक पहचान से अलग रखना. देश की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को दर्शाना. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर न्यूट्रल और समावेशी छवि बनाने के लिए नोटों में तस्वीरों को बदला गया है.

Published at : 20 Dec 2025 07:41 AM (IST)
