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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वओमान तट के पास आखिर कैसे डूब गया भारतीय झंडे वाला जहाज? 14 क्रू मेंबर थे सवार, जानें पूरा घटनाक्रम

ओमान तट के पास आखिर कैसे डूब गया भारतीय झंडे वाला जहाज? 14 क्रू मेंबर थे सवार, जानें पूरा घटनाक्रम

जहाज में पानी भरने और डूबने से पहले इसके इंजन में खराबी आ गई थी. जहाज के मुश्किल में होने की सूचना मिलने पर अमेरिकी नौसेना ने तट पर मौजूद अधिकारियों को सतर्क किया. इमरजेंसी रिस्पॉन्स शुरू किया. 

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 14 Jun 2026 05:54 PM (IST)
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एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान और अमेरिका के बीच बने तनाव के वजह से हालात अच्छे नहीं हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रविवार को खबर आई की ओमान के तट के पास भारतीय झंडे वाले मैकेनाइज्ड सेलिंग वेसल विराट में तकनीकी खराबी आने के बाद वह डूब गया. इस घटना के बाद ओमान के अधिकारियों, अमेरिकी नौसेना और आसपास के कमर्शियल जहाजों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया. घटना 14 जून की सुबह ओमान के रास अल हद्द से लगभग 80 नॉटिकल मील पूर्व में हुई. विराट पर 14 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे.

आखिर कैसे डूब गया भारतीय झंडे वाला जहाज  

बताया जा रहा है कि जहाज में पानी भरने और डूबने से पहले इसके इंजन में खराबी आ गई थी. जहाज के मुश्किल में होने की सूचना मिलने पर अमेरिकी नौसेना ने तट पर मौजूद अधिकारियों को सतर्क किया. इमरजेंसी रिस्पॉन्स शुरू किया. 

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अमेरिकी नौसेना के P-8 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को उस इलाके में भेजा गया, जिसने जहाज के पास एक लाइफ राफ्ट गिराया. क्रू को सुरक्षित निकालने की प्रक्रिया पर नजर रखी. अमेरिकी नौसेना ने आस-पास के मौजूद सेंट किट्स एंड नेविस के झंडे वाले मर्चेंट वेस MV जबल अली 9 से भी मदद का समन्वय किया. 

भारतीय झंडे वाले मैकेनाइज्ड सेलिंग वेसल विराट 1 से जुड़ी है घटना

इसके बाद विराट 1 डूबने लगा, तो क्रू मेंबर लाइफ राफ्ट पर चले गए. घटना की पुष्टी करते हुए मस्कट में भारतीय दूतावास ने कहा कि मिशन को ओमान के तट के पास भारतीय झंडे वाले मैकेनाइज्ड सेलिंग वेसल विराट 1 से जुड़ी एक घटना के बारे में पता चला है. इसपर कथित तौर पर 14 भारतीय क्रू सवार थे. 

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Published at : 14 Jun 2026 05:49 PM (IST)
Tags :
Oman WORLD NEWS Virat 1 Vessel Shrunk
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