एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान और अमेरिका के बीच बने तनाव के वजह से हालात अच्छे नहीं हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रविवार को खबर आई की ओमान के तट के पास भारतीय झंडे वाले मैकेनाइज्ड सेलिंग वेसल विराट में तकनीकी खराबी आने के बाद वह डूब गया. इस घटना के बाद ओमान के अधिकारियों, अमेरिकी नौसेना और आसपास के कमर्शियल जहाजों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया. घटना 14 जून की सुबह ओमान के रास अल हद्द से लगभग 80 नॉटिकल मील पूर्व में हुई. विराट पर 14 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे.

आखिर कैसे डूब गया भारतीय झंडे वाला जहाज

बताया जा रहा है कि जहाज में पानी भरने और डूबने से पहले इसके इंजन में खराबी आ गई थी. जहाज के मुश्किल में होने की सूचना मिलने पर अमेरिकी नौसेना ने तट पर मौजूद अधिकारियों को सतर्क किया. इमरजेंसी रिस्पॉन्स शुरू किया.

Bank Holidays Next Week: कल सोमवार को बैंक खुला रहेगा या बंद? जानें 15-21 जून के बीच RBI की छुट्टियों की लिस्ट

अमेरिकी नौसेना के P-8 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को उस इलाके में भेजा गया, जिसने जहाज के पास एक लाइफ राफ्ट गिराया. क्रू को सुरक्षित निकालने की प्रक्रिया पर नजर रखी. अमेरिकी नौसेना ने आस-पास के मौजूद सेंट किट्स एंड नेविस के झंडे वाले मर्चेंट वेस MV जबल अली 9 से भी मदद का समन्वय किया.

भारतीय झंडे वाले मैकेनाइज्ड सेलिंग वेसल विराट 1 से जुड़ी है घटना

इसके बाद विराट 1 डूबने लगा, तो क्रू मेंबर लाइफ राफ्ट पर चले गए. घटना की पुष्टी करते हुए मस्कट में भारतीय दूतावास ने कहा कि मिशन को ओमान के तट के पास भारतीय झंडे वाले मैकेनाइज्ड सेलिंग वेसल विराट 1 से जुड़ी एक घटना के बारे में पता चला है. इसपर कथित तौर पर 14 भारतीय क्रू सवार थे.

Prakash Raj Joins CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी का आज बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, प्रकाश राज होंगे शामिल