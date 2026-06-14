हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसBank Holidays Next Week: कल सोमवार को बैंक खुला रहेगा या बंद? जानें 15-21 जून के बीच RBI की छुट्टियों की लिस्ट

Bank Holidays Next Week: कल सोमवार को बैंक खुला रहेगा या बंद? जानें 15-21 जून के बीच RBI की छुट्टियों की लिस्ट

Bank Holidays Alert: हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं। जून 2026 में, ये छुट्टियां 13 जून और 27 जून को पड़ेंगी. इसके अलावा, कई स्थानीय त्योहोरों के दिन भी बैंक बंद रहेंगे.

By : अरिजीता सेन | Updated at : 14 Jun 2026 09:57 AM (IST)
Preferred Sources

Bank Holidays Next Week: कल यानी कि 15 जून से एक नया हफ्ता शुरू हो रहा है. ऐसे में अगर आपको 15-21 जून के बीच कैश जमा करने, KYC डॉक्यूमेंट जमा करने, चेक क्लियर करने, पासबुक अपडेट करने या बैंक लॉकर का इस्तेमाल करने के लिए बैंक जाना है, तो यह खबर आपके लिए है.

बता दें कि इस हफ्ते अलग-अलग राज्यों में स्थानीय त्योहारों और वीकेंड के चलते बैंक 3 दिन बंद रहने वाले हैं. चूंकि यह महीने का तीसरा हफ्ता है इसलिए शनिवार (20 जून) को बैंक खुले रहेंगे. आइए देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) की लिस्ट के हिसाब से अगले हफ्ते किस-किस दिन बैंक की छुट्टियां हैं?

15 जून (सोमवार)- राजा संक्राति और YMA डे के तौके पर ओडिशा और मिजोरम में बैंक की शाखाएं बंद रहेंगी. बाकी पूरे देश में सामान्य रूप से कामकाज होगा. 

17 जून (बुधवार)- महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में केवल हरियाणा राज्य में बैंक बंद रहेंगे. 

18 जून (गुरुवार)- श्री गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस के कारण विशेष रूप से पंजाब में बैंक बंद रहेंगे. 

21 जून (रविवार)- साप्ताहिक अवकाश के चलते देश भर में सभी बैंक बंद रहेंगे. 

जून में बैंकों में छुट्टियों की लिस्ट

  • 15 जून (सोमवार)- आइजोल में 'यंग मिजो एसोसिएशन डे' और ओडिशा में 'राजा संक्रांति' के कारण बैंक बंद रहेंगे.
  • 17 जून (बुधवार)- हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में 'महाराणा प्रताप जयंती' के कारण बैंक बंद रहेंगे.
  • 18 जून (गुरुवार)- पंजाब में 'श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस' पर छुट्टी रहेगी.
  • 25 जून (गुरुवार)- विजयवाड़ा में 'मुहर्रम' की छुट्टी रहेगी.
  • 26 जून (शुक्रवार)- अगरतला, आइजोल, बेलापुर, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, हैदराबाद, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना, रायपुर, रांची और श्रीनगर में 'मुहर्रम/आशूरा' के कारण बैंक बंद रहेंगे.
  • 29 जून (सोमवार)- शिमला में 'संत गुरु कबीर जयंती' के कारण बैंक बंद रहेंगे.
  • 30 जून (मंगलवार)- आइजोल में 'रेमना नी' (Remna Ni) के कारण छुट्टी रहेगी

जून 2026 में वीकेंड पर बैंक की छुट्टियां

13 जून - दूसरा शनिवार

27 जून - चौथा शनिवार

रविवार- 7, 14, 21 और 28 जून

डिजिटल बैंकिंग सेवाएं रहेंगी चालू

छुट्टियों के मौके पर बैंक की शाखाएं बंद होने पर भी ग्राहक डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए कई तरह की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं. इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग ऐप्स, UPI ट्रांजैक्शन, ATM सेवाएं और ऑनलाइन फंड ट्रांसफर जैसी सुविधाएं चौबीसों घंटे उपलब्ध रहती हैं.

ये भी पढ़ें:

HDFC के बाद अब इन बैंकों ने भी बढ़ा दीं ब्याज दरें, अब लोन पर ज्यादा भरनी होगी EMI

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 14 Jun 2026 09:57 AM (IST)
Tags :
Bank Holidays Raja Sankranti YMA Day
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Bank Holidays Next Week: कल सोमवार को बैंक खुला रहेगा या बंद? जानें 15-21 जून के बीच RBI की छुट्टियों की लिस्ट
कल सोमवार को बैंक खुला रहेगा या बंद? जानें 15-21 जून के बीच RBI की छुट्टियों की लिस्ट
बिजनेस
Petrol-Diesel Price Cut: भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमत में 3.1% की गिरावट, सरकार ने समझाया पूरा गणित
भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमत में 3.1% की गिरावट, सरकार ने समझाया पूरा गणित
बिजनेस
LPG Rate Today: दिल्ली में 942, तो पटना में 1000 रुपये के पार बिक रहा गैस सिलेंडर, चेक करें अपने शहर का रेट
दिल्ली में 942, तो पटना में 1000 रुपये के पार बिक रहा गैस सिलेंडर, चेक करें अपने शहर का रेट
बिजनेस
Petrol-Deisel Rate: आज कितने में मिल जाएगा 1 लीटर पेट्रोल-डीजल? फ्यूल स्टेशन जाने से पहले चेक करें रेट
आज कितने में मिल जाएगा 1 लीटर पेट्रोल-डीजल? फ्यूल स्टेशन जाने से पहले चेक करें रेट
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बैंकॉक टू मुंबई.... मॉडल का गांजा गैंग ! | Crime News
Kushinagar Road Accident: कुशीनगर से आया रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो, बस-ट्रक की सीधी भिड़ंत!
Iran US War | Ceasefire Deal |Mojtaba Khamenei | Trump | Janhit:ट्रंप की डील पर मुहर लगाएंगे खामनेई?
UP Elections 2027 | CM Yogi | Akhilesh: अखिलेश और योगी के बीच पूर्वांचल की आर-पार की लड़ाई!
Sandeep Chaudhary | TMC Crisis: Bengal में बागी सांसदों के खेल का सबसे सटीक विश्लेषण! | Mamata
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
होर्मुज में 3 भारतीयों की मौत पर भड़के एस जयशंकर तो मार्को रुबियो ने दिखाई अकड़, कहा- 'अगर US नाकेबंदी तोड़ी तो...'
होर्मुज में 3 भारतीयों की मौत पर भड़के एस जयशंकर तो मार्को रुबियो ने दिखाई अकड़, कहा- 'अगर US नाकेबंदी तोड़ी तो...'
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल, शिंदे से संपर्क की खबरों के बीच उद्धव गुट के सांसदों की मातोश्री में बैठक
महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल, शिंदे से संपर्क की खबरों के बीच उद्धव गुट के सांसदों की बैठक
इंडिया
'पाकिस्तान के साथ बातचीत के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं करने चाहिए', होसबोले के बयान पर आया RSS चीफ मोहन भागवत का रिएक्शन
'PAK के साथ बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए', होसबोले के बयान पर आया मोहन भागवत का रिएक्शन
क्रिकेट
शाहिद अफरीदी के बाद रहमानुल्लाह गुरबाज, धर्मशाला वनडे में अफगान ओपनर ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी
शाहिद अफरीदी के बाद रहमानुल्लाह गुरबाज, धर्मशाला वनडे में अफगान ओपनर ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी
बॉलीवुड
Jubin Nautiyal Birthday: 'इंडियन आइडल' से किया गया रिजेक्ट, आज एक गाने के लिए लाखों चार्ज करते हैं जुबिन नौटियाल, जानें- नेटवर्थ
'इंडियन आइडल' से किया गया रिजेक्ट, आज एक गाने के लिए लाखों चार्ज करते हैं जुबिन नौटियाल, जानें- नेटवर्थ
इंडिया
सुदीप बंद्योपाध्याय और अमित शाह से मीटिंग के बाद पूर्व मंत्री ने दिया TMC से इस्तीफा, क्या खत्म हो जाएगी ममता की तृणमूल?
सुदीप बंद्योपाध्याय और अमित शाह से मीटिंग के बाद पूर्व मंत्री ने दिया TMC से इस्तीफा, क्या खत्म हो जाएगी ममता की तृणमूल?
हेल्थ
Sudden hearing loss Causes : अचानक एक कान से सुनाई देना पड़ गया बंद, तुरंत कराएं इलाज नहीं तो हो जाएगा परमानेंट बहरापन
अचानक एक कान से सुनाई देना पड़ गया बंद, तुरंत कराएं इलाज नहीं तो हो जाएगा परमानेंट बहरापन
एग्रीकल्चर
चिलचिलाती गर्मी से झुलस रहे हैं आपके पौधे? तो आज ही अपनाएं ये देसी जुगाड़
चिलचिलाती गर्मी से झुलस रहे हैं आपके पौधे? तो आज ही अपनाएं ये देसी जुगाड़
ENT LIVE
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
ENT LIVE
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
ENT LIVE
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
ENT LIVE
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
ENT LIVE
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Embed widget