'भारतीय दूसरों की सेवा के लिए ही तैयार', सैम पित्रोदा के बयान पर भड़की BJP, कहा- भारत को बदनाम...

'भारतीय दूसरों की सेवा के लिए ही तैयार, ये शर्म की बात', सैम पित्रोदा के बयान पर भड़की BJP, कहा- भारत को बदनाम...
कांग्रेस ओवरसीज चीफ सैम पित्रोदा के बयान पर बीजेपी ने उन्हें आड़े हाथों लिया है. सैम पित्रोदा ने भारत के टैलेंट पूल को सर्विस के लिए तैयार करने और ऑपरेटिंग सिस्टम न बनाने पर आलोचना की है.
इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चीफ सैम पित्रोदा के बयान पर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है. हाल ही में पित्रोदा ने बयान दिया कि भारत ने दूसरों की सेवा करने के लिए एक रॉ टैलेंट खड़ा किया है. इसके अलावा उन्होंने भारत का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम न होने को लेकर आलोचना करते हुए कहा कि यह शर्म की बात है. बीजेपी ने पित्रोदा को आड़े हाथों लेते हुए भारत को बदनाम करने का आरोप लगाया.
क्या बोल गए कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा?
सैम पित्रोदा ने एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दिया है. इसमें कांग्रेस नेता ने कहा कि नई दिल्ली ने रॉ युवा टैलेंट बेस तैयार किया है. हमने बहुत सारा टैलेंट तैयार किया है, लेकिन यह रॉ है. इसमें अधिकतर लोगों ने दुनियाभर में मल्टीनेशनल कंपनियों को उनकी प्रोग्रामिंग, बैंकिंग, लीगल सिस्टम, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्टरिंग और लॉजिस्टिक्स में मदद की है. भारत ने अपने खुद के प्रोडक्ट नहीं बनाए, बल्कि अपनी स्किल्स का इस्तेमाल दूसरों की सेवा के लिए किया है.
उन्होंने कहा कि न हमने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया. न हमने माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी शुरू की. हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाया है. यह शर्म की बात है कि 1.5 बिलियन वाले देश के पास अपना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है. हम मोबाइल के लिए भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना सके हैं. हमने सच में अपने टैलेंट को दूसरों की सेवा के लिए उपयोग किया है.
BJP ने सैम पित्रोदा के बयान की आलोचना की, जानें क्या बोले?
पित्रोदा के इस बयान पर बीजपी ने प्रतिक्रिया दी है. पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस नेता से कहा है कि लश्कर ए कांग्रेस के चीफ एडवाइजर ने एक बार फिर झूठ बोलकर भारत का मजाक उड़ाया है. तो कांग्रेस के टॉपलेस एक्ट के बाद लश्कर ए कांग्रेस की चीफ एडवाइजर सैम पित्रोदा आए हैं. इस बार भी उनका एजेंडा भारत को बुरा बोलने का है. अंकल सैम झूठ बोलकर भारत का मजाक उड़ाते हैं. कहते हैं, भारत को शर्म आना चाहिए.
So after the TOPLESS act by Congress now comes chief advisor of Laskhkar E Congress - Sam Pitroda— Shehzad Jai Hind (Modi Ka Parivar) (@Shehzad_Ind) February 22, 2026
Once again on agenda of Bashing Bharat
Uncle Sam mocks Bharat with lies
Says Shame on India they haven’t developed even OS for mobiles
Clearly he hasn’t heard of
- BOSS… pic.twitter.com/6zLp7boHgH
इसके अलावा पूनावाला ने ऑपरेटिंग सिस्टम की लिस्ट जारी की. इसमें BOSS Linux, Maya OS, PrimeOS, BharOS, Indus OS और NxtQuantum OS जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया. साथ ही कहा कि कांग्रेस का एक मात्र काम झूठ बोलकर भारत को नीचा दिखाना है. इसके अलावा शहजाद पूनावाला ने यूपीआई, वैक्सीन डेवलपमेंट और हाल के आर्थिक विकास के आंकड़े जारी कर कांग्रेस नेता को जमकर घेरा है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL