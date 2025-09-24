हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'लालकिले पर PM मोदी को तिरंगा फहराने से रोकने पर 11 करोड़ का इनाम', खालिस्तानी आतंकी पन्नू के बयान पर NIA का एक्शन

'लालकिले पर PM मोदी को तिरंगा फहराने से रोकने पर 11 करोड़ का इनाम', खालिस्तानी आतंकी पन्नू के बयान पर NIA का एक्शन

NIA on Sikhs For Justice: एनआईए ने गुरपतवंत सिंह पन्नू के प्रधानमंत्री को लाल किले पर तिरंगा फहराने से रोकने वाले को 11 करोड़ रुपये का इनाम देने का ऐलान को लेकर एक नया मामला दर्ज किया है.

By : आईएएनएस | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 24 Sep 2025 08:36 PM (IST)
Preferred Sources

खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस (SFJ) और आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ भारत ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. इसी क्रम में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ बुधवार (24 सितंबर, 2025) को नया मामला दर्ज किया है.

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने यह कार्रवाई गुरपतवंत सिंह पन्नू की उस टिप्पणी को लेकर की, जिसमें खालिस्तानी आतंकी ने प्रधानमंत्री को लाल किले पर तिरंगा फहराने से रोकने वाले को 11 करोड़ रुपये का इनाम देने का ऐलान किया था. यह बयान पन्नू ने 10 अगस्त को पाकिस्तान के लाहौर प्रेस क्लब में आयोजित 'मीट द प्रेस' कार्यक्रम के दौरान वाशिंगटन से वीडियो लिंक के माध्यम से दिया था.

इसी दौरान आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक विवादित नक्शा जारी किया था, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली को शामिल किया गया. भारत के खिलाफ सिख फॉर जस्टिस (SFJ) ने शहीद जत्था नाम से एक ग्रुप भी बनाया.

खालिस्तानी संगठन के नेटवर्क पर एक्शन

NIA ने इस मामले में बीएनएस 2023 की धारा 61(2) और UAPA की धारा 10 व 13 के तहत केस दर्ज किया है. अब एजेंसी इस साजिश में शामिल अन्य लोगों और इस नेटवर्क के विस्तार की जांच करेगी. इससे पहले, कनाडा में आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू का करीबी सहयोगी और दाहिना हाथ माने जाने वाला खालिस्तानी चरमपंथी इंद्रजीत सिंह गोसल की गिरफ्तारी हुई.

गोसल की गिरफ्तारी इस बात का स्पष्ट संकेत है कि खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ एजेंसियों ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है.

निज्जर की हत्या के बाद गोसल खालिस्तान की मांग के लिए जुटा रहा समर्थन

जून, 2023 में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद गोसल अमेरिका स्थित खालिस्तानी संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (एसएफजे) के एक प्रमुख कनाडाई आयोजक के रूप में सुर्खियों में आया. उसने खालिस्तान के समर्थन में कई जनमत संग्रह आयोजित किए थे, जिनका उद्देश्य पंजाब से अलग एक स्वतंत्र खालिस्तान राष्ट्र की मांग को समर्थन दिलाना था.

सिख फॉर जस्टिस पर केंद्रित है जांच एजेंसियों की नजर

बताया जाता है कि भारतीय एजेंसियां नियमित रूप से कनाडा की एजेंसियों के साथ खुफिया जानकारी साझा कर रही हैं. हालांकि, इससे पहले बाबर खालसा इंटरनेशनल (BKI) जैसे संगठनों की जानकारी साझा की जाती रही है, लेकिन इस बार ध्यान मुख्य रूप से सिख फॉर जस्टिस पर केंद्रित है.

यह भी पढ़ेंः जयशंकर- पीयूष गोयल के अमेरिका दौरे से आई गुड न्यूज! क्या ट्रंप और PM मोदी की होने वाली है मुलाकात

Published at : 24 Sep 2025 08:33 PM (IST)
Tags :
Khalistan Sikhs For Justice NIA  Gurpatwant Singh Pannu INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Pahalgam Terror Attack: पहलगाम हमले में बड़ी सफलता, आतंकियों की मदद करने वाला मोहम्मद कटारिया गिरफ्तार
पहलगाम हमले में बड़ी सफलता, आतंकियों की मदद करने वाला मोहम्मद कटारिया गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चुनाव बिहार का और CWC की बैठक में चर्चा CM योगी की, क्या संदेश देना चाहते हैं राहुल गांधी?
चुनाव बिहार का और CWC की बैठक में चर्चा CM योगी की, क्या संदेश देना चाहते हैं राहुल गांधी?
बॉलीवुड
'एक दिन मेरे बच्चे जरूर होंगे...', बाप बनना चाहते हैं सलमान खान, पास्ट रिलेशनशिप पर बोले- 'मैं ही जिम्मेदार हूं'
'एक दिन मेरे बच्चे जरूर होंगे...', बाप बनना चाहते हैं सलमान खान
इंडिया
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
Advertisement

वीडियोज

OG Trailer Review हिंदी | पवन कल्याण और इमरान हाशमी असली ओजी हैं
Typhoon Ragasa: Philippines, China, Taiwan में तबाही, कई देशों में कहर
Trump News: ट्रंप ने महिलाओं को ऐसी कौन सी सलह दे दी? जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला! |ABP LIVE
Khabar Filmy Hai: एडल्ट कॉमेडी 'मस्ती 4' का टीज़र हुआ आउट | 24 Sept 2025 | ABP News
Vasudha: 😯Vasudha की लाल साड़ी में Vidai, Babu sa के फैसले से बढ़ा Dev के लिए खतरा #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Pahalgam Terror Attack: पहलगाम हमले में बड़ी सफलता, आतंकियों की मदद करने वाला मोहम्मद कटारिया गिरफ्तार
पहलगाम हमले में बड़ी सफलता, आतंकियों की मदद करने वाला मोहम्मद कटारिया गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चुनाव बिहार का और CWC की बैठक में चर्चा CM योगी की, क्या संदेश देना चाहते हैं राहुल गांधी?
चुनाव बिहार का और CWC की बैठक में चर्चा CM योगी की, क्या संदेश देना चाहते हैं राहुल गांधी?
बॉलीवुड
'एक दिन मेरे बच्चे जरूर होंगे...', बाप बनना चाहते हैं सलमान खान, पास्ट रिलेशनशिप पर बोले- 'मैं ही जिम्मेदार हूं'
'एक दिन मेरे बच्चे जरूर होंगे...', बाप बनना चाहते हैं सलमान खान
इंडिया
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
क्रिकेट
भारत की फाइनल की राह आसान! नहीं खेल रहा बांग्लादेश का कप्तान, प्लेइंग इलेवन में चौंकाने वाले बदलाव
भारत की फाइनल की राह आसान! नहीं खेल रहा बांग्लादेश का कप्तान, प्लेइंग इलेवन में चौंकाने वाले बदलाव
ब्यूटी
Skin Care Tips: घर बैठे पाएं ग्लोइंग स्किन, आजमाएं अजवाइन पानी का नुस्खा
घर बैठे पाएं ग्लोइंग स्किन, आजमाएं अजवाइन पानी का नुस्खा
ट्रेंडिंग
कोरियन लड़कियों से छेड़छाड़! छपरी ने रोककर कहा आईलव यू, फिर जबरन लगाया गले- वीडियो वायरल
कोरियन लड़कियों से छेड़छाड़! छपरी ने रोककर कहा आईलव यू, फिर जबरन लगाया गले- वीडियो वायरल
ट्रैवल
Top Places to Enjoy Dandiya Nights in Delhi: दिल्ली में कहां-कहां होती है गरबा नाइट? नवरात्रि सीजन में देख लें पूरी लिस्ट
दिल्ली में कहां-कहां होती है गरबा नाइट? नवरात्रि सीजन में देख लें पूरी लिस्ट
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget