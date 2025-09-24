भारत ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को खुलकर घेरा. जिनेवा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के 60वें सत्र में भारत ने पाकिस्तान को जम्मू-कश्मीर और आतंकवाद के मामलों पर कड़ी फटकार लगाई. भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने पाकिस्तान की आलोचना करते हुए कहा कि सबसे पहले उसे अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों को खाली करना चाहिए.

सत्र में पाकिस्तानी राजनयिक द्वारा भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के बाद, क्षितिज त्यागी ने पाकिस्तान पर मानवाधिकारों के उल्लंघन और आतंकवाद को बढ़ावा देने के मामले में तीखी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि UNHRC को निष्पक्ष और सभी देशों के लिए समान होना चाहिए, ताकि चुनिंदा मामलों पर ध्यान केंद्रित करने से मूल मुद्दों से ध्यान न भटके.

भारत का करारा जवाब

क्षितिज त्यागी ने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया, “पाकिस्तान इस मंच का गलत इस्तेमाल कर रहा है. इसे हमारे क्षेत्र पर नजर रखने के बजाय अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों को खाली करना चाहिए और अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए.” उन्होंने पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादियों की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा, “इस साल अप्रैल में पहलगाम में हमला हुआ. क्या हम उरी या मुंबई हमलों को भूल जाएं? भारत और पूरी दुनिया पाकिस्तान की इन हरकतों को कभी नहीं भूलेगी.”

India’s envoy at United Nations Human Rights Council (#UNHRC) sharply rebuked Pakistan, calling its statements recycled falsehoods and a dump truck of lies.



Speaking during India’s Right of Reply, Permanent Mission of India Counsellor Kshitij Tyagi accused Pakistan of… pic.twitter.com/CNuSxKpJ6l — All India Radio News (@airnewsalerts) September 11, 2025

भारत ने पाकिस्तान को यह भी सलाह दी कि उसे अपनी सेना के प्रभुत्व को सीमित करना चाहिए, मानवाधिकारों की स्थिति सुधारनी चाहिए और आतंकियों को पनाह देने की प्रवृत्ति को समाप्त करना चाहिए.

