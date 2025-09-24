हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCongress CWC Meeting Patna Live: कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में खरगे ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा - 'वोट काटने की हो रही साजिश'

Congress CWC Meeting Patna Live: कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में खरगे ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा - 'वोट काटने की हो रही साजिश'

Congress CWC Meeting Patna Live Updates: बिहार चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पटना में वर्किंग कमेटी की बैठक कर रही है. इस दौरान पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि वोट चोरी की साजिश हो रही है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 24 Sep 2025 12:57 PM (IST)

LIVE

Key Events
Congress working committee Meeting Live updates Patna Rahul Gandhi Sonia Gandhi Priyanka Gandhi Vadra Bihar Election vote chori Congress CWC Meeting Patna Live: कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में खरगे ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा - 'वोट काटने की हो रही साजिश'
कांग्रेस CWC बैठक पटना लाइव अपडेट
Source : PTI

Background

कांग्रेस ने बिहार चुनाव के लिए पूरी ताकत लगा दी है. उसने भारतीय जनता पार्टी को किसी भी मौके पर नहीं छोड़ा. अब कांग्रेस पटना में बुधवार (24 सितंबर) को बड़ी बैठक करने वाली है. कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक में सदाकत आश्रम में होगी, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ-साथ प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी. 

कांग्रेस की बिहार इकाई के अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की बैठक में वोट चोरी और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए टैरिफ सहित राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. उन्होंने बताया कि इस बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, महासचिव दीपा दास मुंशी और सैयद नासिर हुसैन, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार समेत कई शीर्ष नेता शामिल होंगे.

बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी (बीपीसीसी) प्रमुख ने भाजपा नीत राजग द्वारा लगाए गए इस आरोप को खारिज कर दिया कि CWC की बैठक आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पटना में आयोजित की जा रही है.

बैठक से ठीक एक दिन पहले, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इसे एक 'ऐतिहासिक अवसर' करार दिया. उन्होंने कहा, बिहार का कांग्रेस की विरासत में हमेशा से अहम स्थान रहा है, और कल की विस्तारित CWC बैठक में यही विरासत केंद्र में होगी.

वेणुगोपाल ने याद दिलाया कि कैसे बिहार महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से लेकर डॉ. राजेंद्र प्रसाद और बाबू जगजीवन राम जैसे राष्ट्रीय नेताओं की जन्मभूमि रहा है. उन्होंने कहा, ''बिहार एक बार फिर दो राहों पर खड़ा है. एक ओर आशा, सामाजिक न्याय और विकास की राजनीति है और दूसरी ओर नफरत, हिंसा, बेरोजगारी और संविधान के विनाश की राजनीति है. ऐसे में यह बैठक एक स्पष्ट संदेश है कि कांग्रेस बिहार के लोगों के साथ है.''

वेणुगोपाल ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि राज्य में 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR)' प्रक्रिया को बिगाड़ा गया है और यह भाजपा की 'वोट चोरी' रणनीति का हिस्सा है.

12:57 PM (IST)  •  24 Sep 2025

Congress CWC Meeting Patna Live: देश के भीतर आर्थिक स्थिति चिंताजनक - भूपेश बघेल

कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की बैठक के बाद, कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा, ''मल्लिकार्जुन खरगे ने एक परिचयात्मक भाषण दिया. इसमें उन्होंने वर्तमान स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि चाहे आंतरिक मामले हों या बाहरी, हर जगह स्थिति चिंताजनक है. देश के भीतर आर्थिक स्थिति सबसे अधिक चिंताजनक है. एक तरफ किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही गई थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ.''

12:24 PM (IST)  •  24 Sep 2025

Congress CWC Meeting Patna Live: वोट चोरी को लेकर क्या बोले खरगे

मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, ''बिहार की ही तर्ज पर अब देश भर में लाखों लोगों के वोट काटने की साजिश रची जा रही है. वोट चोरी का मतलब है- दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति-पिछड़ा, अल्पसंख्यक, कमजोर और गरीब के राशन की चोरी, पेंशन चोरी, दवाई चोरी, बच्चों की स्कॉलरशिप और परीक्षा की चोरी. ‘वोटर अधिकार यात्रा’ की वजह से बिहार की जनता में इसके बारे जागरूकता फैली और वो खुलकर राहुल गाँधी जी के समर्थन में आए.''

 

Load More
Tags :
RAHUL GANDHI Sonia Gandhi PATNA CONGRESS
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
सोनम वांगचुक के समर्थन में उतरे छात्र, लेह में भयंकर प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ हुई झड़प
सोनम वांगचुक के समर्थन में उतरे छात्र, लेह में भयंकर प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ हुई झड़प
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी आदित्यनाथ ने GST सुधार को लेकर दुकानदारों से की बात, कहा- यह स्वागत योग्य कदम
CM योगी आदित्यनाथ ने GST सुधार को लेकर दुकानदारों से की बात, कहा- यह स्वागत योग्य कदम
इंडिया
अपने मंत्रियों के घर क्यों रात गुजारता था अकबर? आपको नहीं पता होगा इसके पीछे का राज
अपने मंत्रियों के घर क्यों रात गुजारता था अकबर? आपको नहीं पता होगा इसके पीछे का राज
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
Advertisement

वीडियोज

Philippines में क्या हुआ ? क्या एक और नेपाल जैसा 'EXPLOSION' होने वाला है?
Food Adulteration: दिल्ली के जहांगीरपुरी में कुट्टू आटा खाने से 300 से अधिक लोग बीमार
2025 Volkswagen Tiguan R-Line India review: Worth the price? | Auto Live
Macron Stopped: New York में French President की गाड़ी रोकी, Donald Trump को किया फ़ोन!
Lamborghini Temerario India First look review: What all does a Rs 6 Crore car get? | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सोनम वांगचुक के समर्थन में उतरे छात्र, लेह में भयंकर प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ हुई झड़प
सोनम वांगचुक के समर्थन में उतरे छात्र, लेह में भयंकर प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ हुई झड़प
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी आदित्यनाथ ने GST सुधार को लेकर दुकानदारों से की बात, कहा- यह स्वागत योग्य कदम
CM योगी आदित्यनाथ ने GST सुधार को लेकर दुकानदारों से की बात, कहा- यह स्वागत योग्य कदम
इंडिया
अपने मंत्रियों के घर क्यों रात गुजारता था अकबर? आपको नहीं पता होगा इसके पीछे का राज
अपने मंत्रियों के घर क्यों रात गुजारता था अकबर? आपको नहीं पता होगा इसके पीछे का राज
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
ओटीटी
बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाने वाली महावतार नरसिम्हा को OTT पर इन दो फिल्मों ने पछाड़ा, ये हैं टॉप 5 सबसे ज्यादा देखे जाने वाली फिल्में
बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाने वाली महावतार नरसिम्हा को OTT पर इन दो फिल्मों ने पछाड़ा, ये हैं टॉप 5 सबसे ज्यादा देखे जाने वाली फिल्में
लाइफस्टाइल
Abhishek Sharma House: पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले अभिषेक शर्मा का आशियाना बेहद आलीशान, Inside Photos देख ठहर जाएंगी नजरें
पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले अभिषेक शर्मा का आशियाना बेहद आलीशान, Inside Photos देख ठहर जाएंगी नजरें
यूटिलिटी
वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए अब करना होगा ये काम, जान लें जरूरी बात
वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए अब करना होगा ये काम, जान लें जरूरी बात
नौकरी
बिहार पुलिस में दारोगा भर्ती के लिए निकली वैकेंसी, जानिए कैसे कर सकते हैं अप्लाई
बिहार पुलिस में दारोगा भर्ती के लिए निकली वैकेंसी, जानिए कैसे कर सकते हैं अप्लाई
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
ENT LIVE
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
ENT LIVE
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Embed widget