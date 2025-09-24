Congress CWC Meeting Patna Live: कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में खरगे ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा - 'वोट काटने की हो रही साजिश'
Congress CWC Meeting Patna Live Updates: बिहार चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पटना में वर्किंग कमेटी की बैठक कर रही है. इस दौरान पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि वोट चोरी की साजिश हो रही है.
कांग्रेस ने बिहार चुनाव के लिए पूरी ताकत लगा दी है. उसने भारतीय जनता पार्टी को किसी भी मौके पर नहीं छोड़ा. अब कांग्रेस पटना में बुधवार (24 सितंबर) को बड़ी बैठक करने वाली है. कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक में सदाकत आश्रम में होगी, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ-साथ प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी.
कांग्रेस की बिहार इकाई के अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की बैठक में वोट चोरी और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए टैरिफ सहित राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. उन्होंने बताया कि इस बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, महासचिव दीपा दास मुंशी और सैयद नासिर हुसैन, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार समेत कई शीर्ष नेता शामिल होंगे.
बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी (बीपीसीसी) प्रमुख ने भाजपा नीत राजग द्वारा लगाए गए इस आरोप को खारिज कर दिया कि CWC की बैठक आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पटना में आयोजित की जा रही है.
बैठक से ठीक एक दिन पहले, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इसे एक 'ऐतिहासिक अवसर' करार दिया. उन्होंने कहा, बिहार का कांग्रेस की विरासत में हमेशा से अहम स्थान रहा है, और कल की विस्तारित CWC बैठक में यही विरासत केंद्र में होगी.
वेणुगोपाल ने याद दिलाया कि कैसे बिहार महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से लेकर डॉ. राजेंद्र प्रसाद और बाबू जगजीवन राम जैसे राष्ट्रीय नेताओं की जन्मभूमि रहा है. उन्होंने कहा, ''बिहार एक बार फिर दो राहों पर खड़ा है. एक ओर आशा, सामाजिक न्याय और विकास की राजनीति है और दूसरी ओर नफरत, हिंसा, बेरोजगारी और संविधान के विनाश की राजनीति है. ऐसे में यह बैठक एक स्पष्ट संदेश है कि कांग्रेस बिहार के लोगों के साथ है.''
वेणुगोपाल ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि राज्य में 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR)' प्रक्रिया को बिगाड़ा गया है और यह भाजपा की 'वोट चोरी' रणनीति का हिस्सा है.
Congress CWC Meeting Patna Live: देश के भीतर आर्थिक स्थिति चिंताजनक - भूपेश बघेल
कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की बैठक के बाद, कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा, ''मल्लिकार्जुन खरगे ने एक परिचयात्मक भाषण दिया. इसमें उन्होंने वर्तमान स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि चाहे आंतरिक मामले हों या बाहरी, हर जगह स्थिति चिंताजनक है. देश के भीतर आर्थिक स्थिति सबसे अधिक चिंताजनक है. एक तरफ किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही गई थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ.''
Congress CWC Meeting Patna Live: वोट चोरी को लेकर क्या बोले खरगे
मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, ''बिहार की ही तर्ज पर अब देश भर में लाखों लोगों के वोट काटने की साजिश रची जा रही है. वोट चोरी का मतलब है- दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति-पिछड़ा, अल्पसंख्यक, कमजोर और गरीब के राशन की चोरी, पेंशन चोरी, दवाई चोरी, बच्चों की स्कॉलरशिप और परीक्षा की चोरी. ‘वोटर अधिकार यात्रा’ की वजह से बिहार की जनता में इसके बारे जागरूकता फैली और वो खुलकर राहुल गाँधी जी के समर्थन में आए.''
