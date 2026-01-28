हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Trump on India-EU FTA: भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच FTA डील पूरी हुए 24 घंटे से ज्यादा समय बीत गया. लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कोई रिएक्शन नहीं आया. ट्रंप की चुप्पी के मायने क्या हैं?

By : ज़ाहिद अहमद | Updated at : 28 Jan 2026 04:14 PM (IST)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हर छोटी-मोटी बात पर अपनी राय देने की आदत है. चाहे कोई सेलिब्रिटी हो, कोई पुरानी शिकायत हो या फिर कोई छोटा सा इवेंट, ट्रंप तुरंत ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर देते हैं या पुराने ट्वीट स्टाइल में हमला बोल देते हैं. लेकिन भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच हुई ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) डील पर ट्रंप की चुप्पी सबको हैरान कर रही है. यह डील 27 जनवरी को पूरी हुई थी, जिसे 'मदर ऑफ ऑल डील्स' कहा जा रहा है, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा गुजरने के बाद भी ट्रंप ने एक शब्द नहीं बोला.

लेकिन भारत-EU डील पर सन्नाटा क्यों?

यह डील ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी का जवाब मानी जा रही है. ट्रंप ने EU को ग्रीनलैंड मुद्दे पर धमकाया था और भारत पर रूसी तेल खरीद के लिए 50% टैरिफ लगाया. लेकिन अब, जब भारत और EU ने 2 अरब लोगों का बाजार जोड़ा है तो ट्रंप चुप हैं. एक न्यूज एजेंसी ने लिखा, 'ट्रंप की चुप्पी नोटेबल है.' उनके अधिकारियों ने कहा 'भारत टॉप पर आया', लेकिन ट्रंप खुद कुछ नहीं बोले.

ट्रंप बाद में कोई बड़ा कदम उठाएंगे

एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह चुप्पी जानबूझकर हो सकती है. शायद ट्रंप बाद में कोई बड़ा कदम उठाएं. लेकिन उनकी आदत देखते हुए, यह हैरान करने वाला है. ट्रंप को लगता है कि यह डील उनकी पॉलिसी को चैलेंज कर रही है या फिर उन्हें 'मिर्ची' लग गई है कि दुनिया उनके बिना आगे बढ़ रही है.

ट्रंप को पता है कि सोशल मीडिया उनकी ताकत है. वो अक्सर ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हैं, जहां वो छोटी-छोटी बातों पर अपनी राय देते हैं या हमला करते रहते हैं.

  • टेलर स्विफ्ट पर हमला: मई 2025 में ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट पर तंज कसते हुए लिखा था कि स्विफ्ट का बर्ताव 'इमैच्योर' है और इसे बच्चों जैसा बताया. यह पोस्ट बिना किसी बड़े कारण के आई थी, सिर्फ ट्रंप की पुरानी नाराजगी से. एक्सपर्ट्स ने इसे बच्चे जैसा बर्ताव कहा, लेकिन ट्रंप ने तुरंत रिएक्ट किया.
  • पेटी रिवेंज और मिडनाइट रैंट्स: जनवरी 2025 में ट्रंप ने आधी रात को ट्रुथ सोशल पर जनरल मार्क मिली और शेफ जोसे एंड्रेस पर हमला बोला. यह पुरानी शिकायतों पर आधारित था. मई 2025 में उनके पोस्ट्स इतने विट्रियॉलिक थे कि हार्वर्ड के वकीलों ने उन्हें कोर्ट केस में इस्तेमाल किया.
  • इंसल्ट्स की लंबी लिस्ट: ट्रंप ने X पर 598 से ज्यादा लोगों, जगहों और चीजों को इंसल्ट किया है. जैसे नॉर्डस्ट्रॉम पर हमला उनकी बेटी की क्लोदिंग लाइन के लिए (2017 में), या हाल में एपस्टीन केस पर अपने ही सपोर्टर्स को 'वीकलाइंग्स' कहना. जुलाई 2025 में उन्होंने पुरानी शिकायतों पर पोस्ट किया, जैसे किसी की सिटिजनशिप छीनने की धमकी.

भारत-EU डील पर कब बोलेंगे ट्रंप?

अब भारत-EU डील पर ट्रंप की यह खामोशी दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है. आने वाले दिनों में अगर वो बोलते हैं, तो देखना होगा क्या कहते हैं. फिलहाल, उनकी चुप्पी ही सबसे बड़ा स्टेटमेंट है. हालांकि, इस डील पर अमेरिकी ट्रेड अधिकारी जैमीसन ग्रीर ने कहा है कि इस समझौते का सबसे बड़ा फायदा भारत को मिलने वाला है. उनके मुताबिक, यह डील कई मायनों में भारत के पक्ष में झुकी हुई है. ग्रीर ने कहा, 'मैंने अब तक डील के कुछ डिटेल्स देखे हैं. ईमानदारी से कहूं तो इसमें भारत को फायदा मिलता दिख रहा है. भारत को यूरोप के बाजार में ज्यादा पहुंच मिल रही है.'

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर (एबीपी लाइव- हिंदी) अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इससे पहले दो अलग-अलग संस्थानों में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी. जहां वे 5 साल से ज्यादा वक्त तक एजुकेशन डेस्क और ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. वे बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को भी लीड कर चुके हैं. ज़ाहिद देश-विदेश, राजनीति, भेदभाव, एंटरटेनमेंट, बिजनेस, एजुकेशन और चुनाव जैसे सभी मुद्दों को हल करने में रूचि रखते हैं.
Published at : 28 Jan 2026 04:09 PM (IST)
Free Trade Agreement Greenland PM Modi India EU Europian Union India EU Trade Deal Trump Reaction India EU FTA Donald Trump On FTA
