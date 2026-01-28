अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हर छोटी-मोटी बात पर अपनी राय देने की आदत है. चाहे कोई सेलिब्रिटी हो, कोई पुरानी शिकायत हो या फिर कोई छोटा सा इवेंट, ट्रंप तुरंत ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर देते हैं या पुराने ट्वीट स्टाइल में हमला बोल देते हैं. लेकिन भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच हुई ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) डील पर ट्रंप की चुप्पी सबको हैरान कर रही है. यह डील 27 जनवरी को पूरी हुई थी, जिसे 'मदर ऑफ ऑल डील्स' कहा जा रहा है, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा गुजरने के बाद भी ट्रंप ने एक शब्द नहीं बोला.

लेकिन भारत-EU डील पर सन्नाटा क्यों?

यह डील ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी का जवाब मानी जा रही है. ट्रंप ने EU को ग्रीनलैंड मुद्दे पर धमकाया था और भारत पर रूसी तेल खरीद के लिए 50% टैरिफ लगाया. लेकिन अब, जब भारत और EU ने 2 अरब लोगों का बाजार जोड़ा है तो ट्रंप चुप हैं. एक न्यूज एजेंसी ने लिखा, 'ट्रंप की चुप्पी नोटेबल है.' उनके अधिकारियों ने कहा 'भारत टॉप पर आया', लेकिन ट्रंप खुद कुछ नहीं बोले.

ट्रंप बाद में कोई बड़ा कदम उठाएंगे

एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह चुप्पी जानबूझकर हो सकती है. शायद ट्रंप बाद में कोई बड़ा कदम उठाएं. लेकिन उनकी आदत देखते हुए, यह हैरान करने वाला है. ट्रंप को लगता है कि यह डील उनकी पॉलिसी को चैलेंज कर रही है या फिर उन्हें 'मिर्ची' लग गई है कि दुनिया उनके बिना आगे बढ़ रही है.

ट्रंप को पता है कि सोशल मीडिया उनकी ताकत है. वो अक्सर ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हैं, जहां वो छोटी-छोटी बातों पर अपनी राय देते हैं या हमला करते रहते हैं.

टेलर स्विफ्ट पर हमला: मई 2025 में ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट पर तंज कसते हुए लिखा था कि स्विफ्ट का बर्ताव 'इमैच्योर' है और इसे बच्चों जैसा बताया. यह पोस्ट बिना किसी बड़े कारण के आई थी, सिर्फ ट्रंप की पुरानी नाराजगी से. एक्सपर्ट्स ने इसे बच्चे जैसा बर्ताव कहा, लेकिन ट्रंप ने तुरंत रिएक्ट किया.

भारत-EU डील पर कब बोलेंगे ट्रंप?

अब भारत-EU डील पर ट्रंप की यह खामोशी दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है. आने वाले दिनों में अगर वो बोलते हैं, तो देखना होगा क्या कहते हैं. फिलहाल, उनकी चुप्पी ही सबसे बड़ा स्टेटमेंट है. हालांकि, इस डील पर अमेरिकी ट्रेड अधिकारी जैमीसन ग्रीर ने कहा है कि इस समझौते का सबसे बड़ा फायदा भारत को मिलने वाला है. उनके मुताबिक, यह डील कई मायनों में भारत के पक्ष में झुकी हुई है. ग्रीर ने कहा, 'मैंने अब तक डील के कुछ डिटेल्स देखे हैं. ईमानदारी से कहूं तो इसमें भारत को फायदा मिलता दिख रहा है. भारत को यूरोप के बाजार में ज्यादा पहुंच मिल रही है.'