हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वईरान में सेना भेजेगा अमेरिका? मिडिल ईस्ट में जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दी तस्वीर

ईरान में सेना भेजेगा अमेरिका? मिडिल ईस्ट में जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दी तस्वीर

Iran Israel US War: डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका जब चाहे खर्ग द्वीप पर कब्जा कर सकता है. ट्रंप का कहना है कि नाटो के उलट जापान ईरान जंग में सक्रिय भूमिका निभा रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 19 Mar 2026 10:41 PM (IST)
Preferred Sources

मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार (19 मार्च 2026) को दावा किया कि ईरान की नेवी और एयरफोर्स खत्म हो चुकी है. उन्होंने कहा कि अमेरिकी सैनिक कहीं भी तैनात नहीं होंगे. ट्रंप ने दो दिन पहले ही कहा था कि वह ईरान की जमीन पर अमेरिकी सेना उतारने से नहीं डरते.

जापान के पत्रकार ने ट्रंप से पूछा था सवाल कि ईरान पर हमले से पहले अमेरिका ने अपने मित्र-देशों को भरोसे में क्यों नहीं लिया? ट्रंप ने जापान की पीएम की मौजूदगी में हाजिर जवाब देते हुए कहा, 'क्या दूसरे विश्वयुद्ध में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमले से पहले किसी को बताया था कि वे अटैक करने जा रहे हैं.'

ईरान दुनिया के लिए एक गंभीर खतरा: ट्रंप

ट्रंप ने दोहराया कि ईरान दुनिया के लिए एक गंभीर खतरा है और इस बात से हर देश उनसे सहमत हैं. उन्होंने कहा, 'मैं कहीं भी सेना नहीं भेज रहा हूँ. अगर भेज भी रहा होता तो मैं ये बात किसी को नहीं बताता. ईरान की नौसेना और वायुसेना पूरी तरह खत्म हो चुकी है. उनके एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो चुके हैं. हम जहां चाहें वहां उड़ान भर सकते हैं. कोई हम पर हमला नहीं कर रहा है.'

ट्रंप ने कहा, 'हम जब चाहें तब खर्ग द्वीप पर कब्जा कर सकते हैं. मैं उसे बस एक छोटा द्वीप कहता हूं. वह पूरी तरह असुरक्षित है. हमने वहां कुछ पाइपों को छोड़कर सब कुछ तबाह कर दिया है.' ट्रंप ने कहा, 'हमारे पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है. हमारे पास बेहतरीन उपकरण हैं. हम सबसे बेहतरीन हथियार बनाते हैं. पिछली रात, एक खास जगह पर 114 रॉकेट दागे गए. उन सभी को हमारे उपकरणों ने मार गिराया.'

नेतन्याहू को लेकर क्या बोले ट्रंप?

जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि क्या उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से तेल और गैस क्षेत्रों पर हमले के बारे में बातचीत की थी? इस पर ट्रंप ने कहा, 'हां नेतन्याहू से मेरी बात हुई थी. मैंने उनसे कहा था कि ऐसी जगहों को निशाना मत बनाइए.'

यूरोपीय देशों पर भड़के ट्रंप

ट्रंप का कहना है कि नाटो के उलट जापान ईरान जंग में सक्रिय भूमिका निभा रहा है. उन्होंने कहा कि ईरान में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को लेकर जापान से मिले समर्थन से मैं खुश हूं. ट्रंप ने इसकी तुलना यूरोपीय सहयोगियों से की, जिन्होंने इस जंग में खुलकर यूएस का साथ नहीं दिया है. उन्होंने कहा, 'हमें हर मामले में जापान से जबरदस्त समर्थन और अच्छे संबंध मिले हैं. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की सुरक्षा में यूरोपीय देश हमारी मदद नहीं करना चाहते हैं, जबकि उन्हें इसकी ज्यादा जरूरत है. हालांकि अब उनका रुख नरम पड़ा है क्योंकि वे मेरा सख्त रवैया देख रहे हैं.'

Published at : 19 Mar 2026 09:48 PM (IST)
Tags :
US Breaking News Abp News ISRAEL DONALD Trump IRAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ईरान में सेना भेजेगा अमेरिका? मिडिल ईस्ट में जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दी तस्वीर
ईरान में सेना भेजेगा अमेरिका? मिडिल ईस्ट में जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दी तस्वीर
विश्व
US-Israel Iran War Live: पीएम मोदी ने कतर के अमीर से फोन पर की बात, ईरान का बड़ा दावा- अमेरिका का F-35 मार गिराया
LIVE: पीएम मोदी ने कतर के अमीर से फोन पर की बात, ईरान का बड़ा दावा- अमेरिका का F-35 मार गिराया
विश्व
बाल-बाल बचा अमेरिका का F-35 फाइटर जेट, ईरान ने किया था अटैक, कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
बाल-बाल बचा अमेरिका का F-35 फाइटर जेट, ईरान ने किया था अटैक, कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
विश्व
अमेरिका का बड़ा एक्शन, 50 देशों के लिए वीजा बॉन्ड किया अनिवार्य, लिस्ट में भारत-पाकिस्तान भी शामिल?
अमेरिका का बड़ा एक्शन, 50 देशों के लिए वीजा बॉन्ड किया अनिवार्य, लिस्ट में भारत-पाकिस्तान भी शामिल?
Advertisement

वीडियोज

दमदार एक्शन, इंटेंस एक्टिंग और शॉकिंग क्लाइमेक्स के साथ ‘Dhurandhar: The Revenge’
Dhurandhar: The Revenge: एजेंडा या एंटरटेनमेंट? क्यों लगेगी कुछ लोगों को मिर्ची?
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू: रणवीर सिंह और संजय दत्त की एक्टिंग से लेकर आदित्य धर के डायरेक्शन तक
Dhurandhar: The Revenge: Ranveer Singh हैं फिल्म की जान, बिल्कुल Skip मत करना ये फिल्म
अब जिंदा कौन है...
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका का बड़ा एक्शन, 50 देशों के लिए वीजा बॉन्ड किया अनिवार्य, लिस्ट में भारत-पाकिस्तान भी शामिल?
अमेरिका का बड़ा एक्शन, 50 देशों के लिए वीजा बॉन्ड किया अनिवार्य, लिस्ट में भारत-पाकिस्तान भी शामिल?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: यूपी में फिर कैबिनेट विस्तार की चर्चा, सपा के इन बागी नेताओं की लग सकती है लॉटरी
यूपी में फिर कैबिनेट विस्तार की चर्चा, सपा के इन बागी नेताओं की लग सकती है लॉटरी
ओटीटी
यामी गौतम, तमन्ना भाटिया ने ढाया कहर, बॉबी देओल भी आए नजर, अमेजन प्राइम के इवेंट में दिखा सितारों का जलवा
यामी गौतम, तमन्ना भाटिया ने ढाया कहर, बॉबी देओल भी आए नजर, अमेजन प्राइम के इवेंट में दिखा सितारों का जलवा
इंडिया
India-Iran Relations: 'जंग में जीतेगा ईरान, भारत को...', पूर्व RAW चीफ ने किया चौंकाने वाला दावा, बताया दोनों देशों का कनेक्शन
'जंग में जीतेगा ईरान, भारत को...', पूर्व RAW चीफ ने किया चौंकाने वाला दावा, बताया दोनों देशों का कनेक्शन
आईपीएल 2026
CSK से राजस्थान में आया खिलाड़ी IPL 2026 से हो सकता है बाहर! RR की टेंशन बढ़ी
CSK से राजस्थान में आया खिलाड़ी IPL 2026 से हो सकता है बाहर! RR की टेंशन बढ़ी
इंडिया
‘सभी तेल-गैस कंपनियों को अब अनिवार्य रूप से...’, मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत सरकार का बड़ा आदेश
‘सभी तेल-गैस कंपनियों को अब अनिवार्य रूप से...’, मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत सरकार का बड़ा आदेश
शिक्षा
यूपी में स्पेशल एजुकेटर के पदों पर भर्ती शुरू, 26 मार्च तक करें आवेदन;जानें प्रक्रिया
यूपी में स्पेशल एजुकेटर के पदों पर भर्ती शुरू, 26 मार्च तक करें आवेदन;जानें प्रक्रिया
यूटिलिटी
ऑफ सीजन में गोवा घूमने जा रहे हैं तो भूलकर भी न करना ये गलतियां, वरना जाना पड़ेगा जेल
ऑफ सीजन में गोवा घूमने जा रहे हैं तो भूलकर भी न करना ये गलतियां, वरना जाना पड़ेगा जेल
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
Embed widget