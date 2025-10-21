हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वहूतियों ने क्यों पकड़े यूएन के 24 कर्मचारी? अब लटकी फांसी की तलवार

हूतियों ने क्यों पकड़े यूएन के 24 कर्मचारी? अब लटकी फांसी की तलवार

यमन में हूती विद्रोहियों ने यूएन के कुछ अधिकारियों को हिरासत में ले लिया है. हूतियों का कहना है कि यूएन के अधिकारी सना में बचाव कामों की आड़ में जासूसी का काम करते थे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 21 Oct 2025 07:06 PM (IST)
Preferred Sources

यमन में हूती विद्रोहियों की ओर से संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के 24 स्थानीय स्टाफ को हिरासत में लेने की घटना ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है. हालांकि अब तक हूती गुट की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जानकारों और स्थानीय सूत्रों के अनुसार, इस कार्रवाई के पीछे कई अहम वजहें हो सकती हैं.

एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में यमन में इजरायल ने स्ट्राइक किया. इस स्ट्राइक के बाद हूती यूएन के अधिकारियों से खफा हैं. उनका कहता है कि यूएन के अधिकारी सना में जासूसी का काम कर रहे थे. वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि यह कार्रवाई उन स्थानीय कर्मचारियों को चेतावनी देने के लिए भी की गई है जो हूती नीतियों से सहमत नहीं हैं या कथित रूप से विरोधी गुटों से सहानुभूति रखते हैं.

यमन में जासूसी केस चलाने की तैयारी

दरअसल यूएन के अधिकारी सना में बचाव कामों में जुटे थे, लेकिन हूतियों को लगा कि यूएन के अधिकारी यहां जासूसी कर रहे हैं, जिसको लेकर रविवार से हूतियों ने एक्शन लेना शुरू कर दिया. यूएन के पदाधिकारियों को कहां ले जाया गया है, इसकी भी कोई खबर नहीं है. खबरों के अनुसार, हूती विद्रोही इन अधिकारियों के खिलाफ जासूसी केस चलाने की तैयारी में है.

सूत्रों के मुताबिक, जिन कर्मचारियों को पकड़ा गया है, वे विभिन्न यूएन एजेंसियों जैसे, यूएनडीपी (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम), डब्ल्यूएफपी (विश्व खाद्य कार्यक्रम), यूनिसेफ और ओएचसीएचआर (मानवाधिकार कार्यालय) के लिए काम करते थे.

UN अधिकारियों को हो सकती है फांसी की सजा

बताया जा रहा है कि हूती लड़ाके इन कर्मचारियों को उनके घरों और दफ्तरों से जबरन उठाकर ले गए. साथ ही यूएन दफ्तर का फोन, टीवी और अन्य संचार उपक्रमों को भी जब्त कर लिया है. यमन की कानून प्रक्रिया के अनुसार, अगर इन यूएन अधिकारियों पर जासूसी का केस चला और वो साबित हो गया तो उन्हें यमन में फांसी की यानि मौत की सजा भी हो सकती है. वहीं दूसरी तरफ हूती के विद्रोहियों पर इजराइल का स्ट्राइक जारी है. 

ये भी पढ़ें:- केरल में CPI नेता पर हमला, जवाब में SDPI कार्यकर्ताओं के घरों पर फेंके गए विस्फोटक, एम्बुलेंस में लगाई गई आग

Published at : 21 Oct 2025 07:06 PM (IST)
Tags :
Houthis ISRAEL YEMEN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अर्श से फर्श पर पहुंचे निकोलस सरकोजी! फ्रांस की कोर्ट ने सुनाई सजा, जानें किस आरोप में 5 साल जेल में बिताएंगे पूर्व राष्ट्रपति
अर्श से फर्श पर पहुंचे निकोलस सरकोजी! फ्रांस की कोर्ट ने सुनाई सजा, जानें किस आरोप में 5 साल जेल में बिताएंगे पूर्व राष्ट्रपति
दिल्ली NCR
दिल्ली में दिवाली पर 6 लाख करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री, 87 फीसदी ग्राहकों ने चुना स्वदेशी
दिल्ली में दिवाली पर 6 लाख करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री, 87 फीसदी ग्राहकों ने चुना स्वदेशी
क्रिकेट
इन 5 क्रिकेटरों की टीम इंडिया में वापसी अब असंभव! लिस्ट में सभी स्टार खिलाड़ी शामिल
इन 5 क्रिकेटरों की टीम इंडिया में वापसी अब असंभव! लिस्ट में सभी स्टार खिलाड़ी शामिल
टेलीविजन
Bigg Boss 19: अमाल मलिक ने फरहाना भट्ट की मां को दी गंदी गाली! यूजर्स बोले- 'इसे अब घर से निकालो'
अमाल मलिक ने फरहाना भट्ट की मां को दी गंदी गाली! यूजर्स बोले- 'इसे घर से निकालो'
Advertisement

वीडियोज

दिवाली की रात का गुप्त अनुष्ठान
एमी विर्क इंटरव्यू: गॉडडे गॉडडे चा 2, इम्प्रेसिंग गर्ल, अक्षय कुमार, साउथ सिनेमा | विजय अरोड़ा
असरानी का निधन | शोले से जेलर | असरानी का आखिरी इंटरव्यू
दिवाली 2025 स्पेशल | अरमान खेरा के साथ दिवाली पार्टी | पार्टी का माहौल | त्यौहारी मस्ती और भी बहुत कुछ
पवन सिंह,खेसारी लाल यादव का संघर्ष | भोजपुरी बॉलीवुड क्लैश | राकेश मिश्रा इंटरव्यू
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अर्श से फर्श पर पहुंचे निकोलस सरकोजी! फ्रांस की कोर्ट ने सुनाई सजा, जानें किस आरोप में 5 साल जेल में बिताएंगे पूर्व राष्ट्रपति
अर्श से फर्श पर पहुंचे निकोलस सरकोजी! फ्रांस की कोर्ट ने सुनाई सजा, जानें किस आरोप में 5 साल जेल में बिताएंगे पूर्व राष्ट्रपति
दिल्ली NCR
दिल्ली में दिवाली पर 6 लाख करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री, 87 फीसदी ग्राहकों ने चुना स्वदेशी
दिल्ली में दिवाली पर 6 लाख करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री, 87 फीसदी ग्राहकों ने चुना स्वदेशी
क्रिकेट
इन 5 क्रिकेटरों की टीम इंडिया में वापसी अब असंभव! लिस्ट में सभी स्टार खिलाड़ी शामिल
इन 5 क्रिकेटरों की टीम इंडिया में वापसी अब असंभव! लिस्ट में सभी स्टार खिलाड़ी शामिल
टेलीविजन
Bigg Boss 19: अमाल मलिक ने फरहाना भट्ट की मां को दी गंदी गाली! यूजर्स बोले- 'इसे अब घर से निकालो'
अमाल मलिक ने फरहाना भट्ट की मां को दी गंदी गाली! यूजर्स बोले- 'इसे घर से निकालो'
ट्रेंडिंग
ओह भगवान! घर के बाहर खड़े बच्चे पर शेर ने बोला हमला, गाय ने बीच में आकर... देखें वायरल वीडियो
ओह भगवान! घर के बाहर खड़े बच्चे पर शेर ने बोला हमला, गाय ने बीच में आकर... देखें वायरल वीडियो
रिलेशनशिप
Relationship: अपनी पसंदीदा औरत से कभी नहीं कहनी चाहिए ये 10 बातें, आज ही गांठ बांध लें सारे मर्द
अपनी पसंदीदा औरत से कभी नहीं कहनी चाहिए ये 10 बातें, आज ही गांठ बांध लें सारे मर्द
जनरल नॉलेज
कहां-कहां से कमाई करते हैं युवराज सिंह, जानें देश-विदेश में उनकी कितनी प्रॉपर्टी?
कहां-कहां से कमाई करते हैं युवराज सिंह, जानें देश-विदेश में उनकी कितनी प्रॉपर्टी?
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget