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'मक्का पर नहीं दागा ड्रोन, सऊदी का दावा झूठा', हूती का बड़ा बयान
हूती विद्रोहियों ने मुसलमानों के पवित्र शहर मक्का पर ड्रोन अटैक कर दिया. हालांकि हूती विद्रोहियों ने इस पर कहा है कि उन्होंने मक्का पर अटैक नहीं किया है.
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