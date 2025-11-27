हांगकांग के कई रिहायशी टॉवरों में भीषण आग, 44 लोगों की मौत, 300 लोग लापता

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







हांगकांग के ताईपो में कई बहुमंजिला इमारतों में बुधवार (26 नवंबर 2025) को दोपहर आग लग गई, जिसमें कम से कम 44 लोगों के मारे जाने की खबर है और 300 लोग अभी भी लापता हैं. बताया जा रहा है कि आग 7 इमारतों में फैल गई है. पुलिस के मुताबिक इस मामले में तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है.

रॉयटर्स ने फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट (एफएसडी) के हवाले से बताया कि भीषण आग की वजह से कई लोग बिल्डिंग्स में फंस गए थे. आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से देखी गईं. एफएसडी ने बताया कि उन्हें बुधवार (26 नवंबर 2025) को दोपहर 2.51बजे आग लगने की रिपोर्ट मिली और उन्होंने दोपहर साढ़े तीन बजे के करीब आग को नंबर 4 अलार्म फायर (हांगकांग में दूसरा सबसे बड़ा अलार्म) बताया.

आग बुझाने का ऑपरेशन जारी

आग बुझाने का ऑपरेशन चल रहा है. जो वीडियो सामने आए उसमें इमारतों से धुएं का गुबार निकलता दिखाई दिया. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, शहर के ताइ पो जिले में कॉम्प्लेक्स के बाहर बांस की मचान पर आग फैल गई. ताई पो हांगकांग के उत्तरी हिस्से का एक इलाका है और ये मुख्य चीनी शहर शेनझेन के बॉर्डर के पास है.

फायर सर्विस ने बताया कि अब तक करीब 90 फीसदी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है. हालांकि कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं. हादसे के बाद कई सड़कों को बंद कर दिया गया है. इस आग को लेवल पांच कैटेगरी में रखा गया है, जिसे सबसे गंभीर माना जाता है.

लोगों से घरों में रहने की अपील

ताईपो जिला शहर के उत्तरी हिस्से में आता है. आग लगने के बाद फायर विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं हैं. विभाग ने आस-पास के लोगों को घरों के अंदर रहने, दरवाजे-खिड़कियां बंद रखने और शांत रहने की अपील की है. कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है.

17 साल पहले भी लगी थी आग

हांगकांग में करीब 17 साल पहले भी इसी तरह की लेवल पांच कैटेगरी की आग लगी थी, जिसमें चार लोगों की मौके पर मौत हो गई थी. हालांकि इस बार नुकसान कहीं ज्यादा बड़ा है. प्रशासन ने घायलों और प्रभावित लोगों के लिए हेल्पलाइन शुरू की है ताकि उन्हें तुरंत मदद मिल सके.

