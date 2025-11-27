हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
गिनी-बिसाऊ में सैन्य तख्तापलट! सेना ने सरकार पर किया कब्जा , सीमाएं बंद राष्ट्रपति लापता, चुनाव प्रक्रिया पर भी लगी रोक

पश्चिम अफ्रीका के गिनी-बिसाऊ देश में चुनावों के तीन दिन बाद ही सेना ने तख्तापलट कर सरकार का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया. सीमाएं बंद कर दी गई है. इस बीच राष्ट्रपति एम्बालो भी लापता है.

27 Nov 2025 07:22 AM (IST)
पश्चिम अफ्रीका के छोटे देश गिनी-बिसाऊ में बुधवार (26 नवंबर 2025) को एक बार फिर हालात बिगड़ गए. राजधानी बिसाऊ में दोपहर अचानक तेज गोलीबारी की आवाजों से अफरा-तफरी मच गई और इसके कुछ समय बाद सेना ने घोषणा कर दी कि उसने पूरे देश की कमान अपने हाथ में ले ली है. सेना के मुताबिक चुनाव संबंधी सभी प्रक्रियाएं तुरंत रोक दी गई हैं और देश की सभी अंतरराष्ट्रीय सीमाएंं बंद कर दी गई हैं. इस तरह से गिनी-बिसाऊ में सैन्य तख्तापलट हो गया.

गिनी-बिसाऊ में राष्ट्रपति भवन के आसपास अचानक गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी. शहर के मुख्य इलाकों में सैनिकों को तैनात कर दिया गया और सड़कों पर बड़े-बड़े बैरिकेड लगा दिए गए. कई लोग डर की वजह से राजधानी छोड़ने लगे. पत्रकारों का कहना है कि राष्ट्रपति परिसर का पूरा इलाका सेना की घेराबंदी में है और हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं.

राष्ट्रपति एम्बालो कहां हैं?

सबसे बड़ी चिंता यह है कि मौजूदा राष्ट्रपति उमरो सिस्सोको एम्बालो का कोई पता नहीं चल पा रहा है. सेना के सत्ता संभालने के घंटों बाद भी यह स्पष्ट नहीं हो सका कि वे सुरक्षित हैं या नहीं. इस वजह से  देश में और भी ज्यादा अशांति पैदा हो चुकी है और लोग यह समझ नहीं पा रहे कि देश की राजनीतिक स्थिति अब किस दिशा में जाएगी.

खबर अपडेट की जा रही है....

27 Nov 2025 07:12 AM (IST)
