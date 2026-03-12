हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026टी20 विश्व कप 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़दुनिया का सबसे बड़ा तेल संकट! रोजाना 80 लाख बैरल कम होगी सप्लाई, किसने किया बड़ा दावा?

दुनिया का सबसे बड़ा तेल संकट! रोजाना 80 लाख बैरल कम होगी सप्लाई, किसने किया बड़ा दावा?

IEA ने इस संकट को दुनिया का सबसे बड़ा तेल संकट करार दिया है. साथ ही कहा है कि युद्ध के हालातों के चलते दुनियाभर में रोज 80 लाख बैरल कम तेल की सप्लाई होगी.

By : वरुण भसीन | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 12 Mar 2026 08:32 PM (IST)
Preferred Sources

मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजरायल की तरफ से ईरान के खिलाफ शुरू हुई जंग ने दुनियाभर के मुल्कों को मुश्किल में डाल दिया है. पूरे दुनिया में ऊर्जा संकट पैदा हो गया है. तेल और नेचुरल गैस की किल्लत ने अफरा-तफरी का माहौल पैदा कर दिया है. वहीं, अब इस पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने ताजा बयान जारी किया है. 

दुनिया का सबसे बड़ा तेल संकट: IEA
एजेंसी ने इस संकट को दुनिया का सबसे बड़ा तेल संकट करार दिया है. साथ ही कहा है कि युद्ध के हालातों के चलते दुनियाभर में रोज 80 लाख बैरल कम तेल की सप्लाई होगी. IEA ने बकायदा इसको लेकर एक रिपोर्ट भी जारी की है. इसमें कहा गया है कि मार्च 2026 में दुनियाभर में तेल सप्लाई रोजाना 80 लाख बैरल से कम हो जाएगा. यह दुनिया की कुल जरूरत का करीबन 8% है. 

खाड़ी देशों ने प्रोडक्शन क्षमता को घटाया
युद्ध के हालात के चलते फारस की खाड़ी वाले देशों ने अपने प्रोडक्शन क्षमता को घटा दिया है. इराक, कुवैत, कतर, यूएई और सऊदी अरब ने मिलाकर अपना प्रोडक्शन रोजाना एक करोड़ बैरल तक घटा दिया है. बुधवार को आईए ने अपने सदस्य देशों के साथ मिलकर रणनीतिक स्टॉक से 40 करोड़ बैरल तेल बाजार में उतारने का फैसला किया है. 

कई देश पाइपलाइनों के जरिए निर्यात बढ़ा रहे
IEA ने साफ कहा है कि बंद पड़ा प्रोडक्शन पहले जैसे स्तर पर लाने में हफ्तों या कुछ मामलों में महीनों का वक्त लग सकता है. सऊदी अरब और यूएई, होर्मुज को बायपास करने वाले पाइपलाइनों के रास्तों से निर्यात बढ़ा रहे हैं. IEA का अनुमान है कि अप्रैल से जून के बीच इससे आंशिक राहत मिल सकती है. लेकिन यह विकल्प भी होर्मुज का कारगर उपाय नहीं है. 

यह भी पढ़ें: जिस रूसी तेल खरीद पर भारत पर फोड़ा था टैरिफ बम, अब उसी को बताने लगे जरूरी... मिडिल ईस्ट जंग ने बदला ट्रंप स्टैंड!

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Read
Published at : 12 Mar 2026 08:32 PM (IST)
Tags :
Iran Israel War WORLD NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

न्यूज़
दुनिया का सबसे बड़ा तेल संकट! रोजाना 80 लाख बैरल कम होगी सप्लाई, किसने किया बड़ा दावा?
दुनिया का सबसे बड़ा तेल संकट! रोजाना 80 लाख बैरल कम होगी सप्लाई, किसने किया बड़ा दावा?
विश्व
'खून से रंग देंगे फारस की खाड़ी...', ईरान ने अमेरिका-इजरायल को दी खुली धमकी, मिडिल ईस्ट में भारी बवाल
'खून से रंग देंगे फारस की खाड़ी...', ईरान ने अमेरिका-इजरायल को दी खुली धमकी, मिडिल ईस्ट में भारी बवाल
विश्व
'हर मौत का लेंगे बदला', ईरान के सुप्रीम लीडर का पहला बयान, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद रखने की चेतावनी
'हर मौत का लेंगे बदला', ईरान के सुप्रीम लीडर का पहला बयान, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद रखने की चेतावनी
विश्व
US Israel Iran War Live: 'तेल के दाम बढ़ने से फायदा होता है, लेकिन...', स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर बने टेंशन को लेकर ट्रंप का बयान
Live: 'तेल के दाम बढ़ने से फायदा होता है, लेकिन...', स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर बने टेंशन को लेकर ट्रंप का बयान
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: विवाद के बावजूद Sitaare Zameen Par को लेकर दर्शकों में उत्सुकता और चर्चा लगातार बनी हुई है (11-03-2026)
Mahadev & Sons: धीरज ने उठाई विद्या के लिए आवाज, क्या बाप-बेटे का रिश्ता हो जायेगा ख़तम?
Tesla Model Y vs Mercedes-Benz CLA electric range and power comparison | Auto Live #tesla #mercedes
Strait of Hormuz ही ईरान का सबसे बड़ा हथियार..चल दिया दांव! | US Israel Iran War | Khamenei
AI Impact Summit Congress protests: Rahul के बयान पर संबित का पलटवार | BJP MP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'खून से रंग देंगे फारस की खाड़ी...', ईरान ने अमेरिका-इजरायल को दी खुली धमकी, मिडिल ईस्ट में भारी बवाल
'खून से रंग देंगे फारस की खाड़ी...', ईरान ने अमेरिका-इजरायल को दी खुली धमकी, मिडिल ईस्ट में भारी बवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा में घरेलू गैस की किल्लत! LPG सिलेंडर न मिलने से कई घरों में नहीं जला है चूल्हा
नोएडा में घरेलू गैस की किल्लत! LPG सिलेंडर न मिलने से कई घरों में नहीं जला है चूल्हा
बॉलीवुड
बाबा नीम करौली के दर्शन करने कैंची धाम पहुंचे विशाल मिश्रा, पुलिसकर्मियों के लिए गाया गाना
बाबा नीम करौली के दर्शन करने कैंची धाम पहुंचे विशाल मिश्रा, पुलिसकर्मियों के लिए गाया गाना
क्रिकेट
मसूरी में सात फेरे लेंगे कुलदीप यादव, इस लग्जरी होटल को किया गया बुक; देखें मेहमानों की लिस्ट
मसूरी में सात फेरे लेंगे कुलदीप यादव, इस लग्जरी होटल को किया गया बुक; देखें मेहमानों की लिस्ट
इंडिया
'नरेंदर भी गायब, सिलेंडर भी गायब...' संसद के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन, राहुल गांधी ने LPG किल्लत पर सदन में चर्चा के लिए दिया नोटिस
'नरेंदर भी गायब, सिलेंडर भी गायब...' संसद के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन, राहुल गांधी ने LPG किल्लत पर सदन में चर्चा के लिए दिया नोटिस
इंडिया
सीक्रेट बेस और साइलेंट मिशन, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह ने मिग-29 में भरी उड़ान, दिखाई भारत की ताकत
सीक्रेट बेस और साइलेंट मिशन, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह ने मिग-29 में भरी उड़ान, दिखाई भारत की ताकत
यूटिलिटी
सरकार ने खोल दिया 8वें वेतन आयोग का पोर्टल, जानें इस पर कैसे करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन?
सरकार ने खोल दिया 8वें वेतन आयोग का पोर्टल, जानें इस पर कैसे करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन?
नौकरी
Bank of Baroda Recruitment 2025: बैंक ऑफ बड़ौदा में 146 पदों पर भर्ती, ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए बड़ा मौका
बैंक ऑफ बड़ौदा में 146 पदों पर भर्ती, ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए बड़ा मौका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
Embed widget