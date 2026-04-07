अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के होर्मुज स्ट्रेट खोलने को लेकर दी गई धमकी के बाद ईरान ने कथित तौर पर युवाओं से प्रमुख ऊर्जा केंद्रों के चारों ओर प्रतीकात्मक मानव श्रृंखला बनाने का आह्वान किया है. ईरान के खेल और युवा मंत्रालय ने देश के युवाओं, जिनमें खिलाड़ी, कलाकार और छात्र शामिल हैं, सभी से मंगलवार को परमाणु स्थलों के आस-पास इकट्ठा होने का आह्वान किया है.

क्या बोले ईरान के मंत्री

ईरान के युवा मामलों के उपमंत्री अलीरेज़ा रहीमी ने एक वीडियो संदेश में कहा, "यह मानव श्रृंखला युवाओं के सुझाव पर बनाई गई है." उन्होंने आगे कहा, "कई विश्वविद्यालयों के युवा, कलाकारों और युवा संगठनों ने देश के बिजली संयंत्रों के चारों ओर मानव घेरा या मानव श्रृंखला बनाने का प्रस्ताव रखा."

ईरानी मंत्री के अनुसार इस प्रतीकात्मक कार्रवाई को उज्ज्वल भविष्य के लिए ईरान के युवाओं की मानव श्रृंखला का नाम दिया गया है. उन्होंने आगे कहा, "हमें उम्मीद है कि देशभर के युवाओं की भागीदारी से बिजली संयंत्रों के चारों ओर यह मानव श्रृंखला बनेगी और यह देश के बुनियादी ढांचे की रक्षा और उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के प्रति युवाओं की प्रतिबद्धता का प्रतीक होगी."

तेहरान ने युद्धविराम प्रस्ताव को खारिज किया

ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अपनी धमकी का दायरा बढ़ाते हुए हमलों में सभी बिजली संयंत्रों और पुलों को भी शामिल कर लिया है. तेहरान ने 45 दिन के युद्धविराम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और कहा है कि वह युद्ध का स्थायी अंत चाहता है. ट्रंप ने कहा कि पूरे देश को एक ही रात में तबाह किया जा सकता है और वह रात शायद कल रात ही हो.

युद्ध अपराध को लेकर क्या बोले ट्रंप

जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या उन्हें युद्ध अपराधों के आरोपों की चिंता है तो उन्होंने जवाब दिया, “नहीं, बिल्कुल नहीं.” उन्होंने संकेत दिया कि ईरानी चाहते हैं कि अमेरिका अपनी धमकियों को अंजाम दे क्योंकि इससे उनके वर्तमान नेतृत्व का अंत हो सकता है. उन्होंने कहा कि ईरानी नागरिक आजादी पाने के लिए कष्ट सहने को भी तैयार हैं लेकिन ईरान में किसी विद्रोह का कोई संकेत नहीं मिला है क्योंकि लोग बमबारी से बचने के लिए शेल्टर ले रहे हैं.

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