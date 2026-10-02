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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'मुझे कई बार मारा', स्मित माछर का नया वीडियो, फ्लाई दुबई कांड पर बड़ा खुलासा

'मुझे कई बार मारा', स्मित माछर का नया वीडियो, फ्लाई दुबई कांड पर बड़ा खुलासा

फ्लाईदुबई फ्लाइट का नया वीडियो सामने आया है. जिसमें प्लेन में अपरा-तफरी नजर आ रही है. ये वीडियो ओमान के को-पायलट को पकड़े जाने के बाद का है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 02 Oct 2026 10:10 AM (IST)
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फ्लाईदुबई फ्लाइट कांड के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. लोगों के चिल्लाने से लेकर प्लेन से बाहर आने तक के कई वीडियो सामने आ चुके हैं. अब एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें उन अफरा-तफरी भरे पलों को दिखाया गया है, जब यात्रियों और क्रू ने ओमान के को-पायलट की उस साफ तौर पर आतंकवादी मंशा को नाकाम कर दिया.

वायरल हो रहा वीडियो कॉकपिट के पास वाली सीट से फोन कैमरे से शूट किया गया है. इस वीडियो में लोग अंग्रेजी और हिब्रू भाषा में चिल्लाते हुए दिखाई दिए. उनमें से एक व्यक्ति कह रहा था, "उसने प्लेन क्रैश करने की कोशिश की." ऐसा लगता है कि वो को-पायलट के बारे में बात कर रहा था, जिसने  फ्लाइट कैप्टन स्मित माछर पर चाकू से हमला किया था.

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डेटिस्ट को बुलाया
ये वीडियो इजरायल के चैनल 12 पर भी टेलिकास्ट हुआ है. इस क्लिप में एक व्यक्ति कॉकपिट के अंदर मौजूद लोगों से रिलैक्स करने और बाहर जाने, उसे बाहर निकालने के लिए कहता हुआ दिखाई देता है, साथ ही वह केबिन में मौजूद लोगों से बैठ जाने के लिए भी कहता है. इस अफरातफरी के बीच, क्रू मेंबर जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति यात्रियों से पूछता है, डॉक्टर, क्या कोई डॉक्टर है?

कई बार बुलाने के बाद, इजराइली डेंटिस्ट डॉ. शोता मुसायेव कॉकपिट के पास आते हैं और हिब्रू भाषा में कुछ कहते हैं. कैमरे के एंगल की वजह से कॉकपिट के अंदर का नजारा नहीं दिख पाता है.

खून से लथपथ नजर आए पायलट
इसके बाद फुटेज में कैप्टन माछर दिखाई देते हैं, जो कॉकपिट के बाहर जमीन पर खून से लथपथ पड़े हैं. उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है कि को-पायलट ने उन्हें कई बार मारा. फिर वे कहते हैं कि वे अपने घायल हाथ को हिला तो सकते हैं, लेकिन उसे कसकर बंद नहीं कर पा रहे हैं.

यह नया वीडियो को-पायलट के मामले में चल रही जांच के बीच सामने आया है. उसे सऊदी अरब की हिरासत से UAE भेज दिया गया है. अबू धाबी ने घोषणा की है कि वह इस बात की जांच कर रहा है कि क्या यह घटना किसी आतंकवादी गतिविधि या मकसद से जुड़ी थी, या इसमें पहले से कोई योजना या निर्देश शामिल था.

ये भी पढ़ें: स्मित माछर पर हमला करने वाले पायलट पर एक्शन की तैयारी, सऊदी ने UAE को सौंपा

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 02 Oct 2026 10:01 AM (IST)
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