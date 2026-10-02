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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वस्मित माछर पर हमला करने वाले पायलट पर एक्शन की तैयारी, सऊदी ने UAE को सौंपा

स्मित माछर पर हमला करने वाले पायलट पर एक्शन की तैयारी, सऊदी ने UAE को सौंपा

फ्लाईदुबई फ्लाइट के आरोपी ओमानी को-पायलट को सऊदी अरब ने UAE को सौंप दिया है. कैप्टन पर हमले और ईरान कनेक्शन की जांच जारी है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 02 Oct 2026 09:44 AM (IST)
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दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान FZ1073 में कैप्टन पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी को-पायलट को सऊदी अरब ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को सौंप दिया है. आरोपी ओमान का नागरिक बताया जा रहा है. उस पर विमान के कैप्टन स्मित मच्छर पर हमला करने और विमान का नियंत्रण लेने की कोशिश करने का आरोप है.

यह घटना 30 सितंबर को हुई थी. विमान को सऊदी अरब के तबुक में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी. अब UAE के अधिकारी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं. जांच में हमले की वजह, किसी संभावित आतंकी कनेक्शन और पहले से किसी योजना के होने जैसे पहलुओं को देखा जा रहा है.

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विमान हजारों फीट नीचे गिरा

रिपोर्टों के मुताबिक, उड़ान के दौरान को-पायलट ने कॉकपिट में कैप्टन स्मित मच्छर पर हमला किया. इसके बाद विमान तेजी से नीचे जाने लगा. रॉयटर्स के अनुसार विमान करीब 14,000 फीट नीचे गिरा था और यह गिरावट 30 सेकंड से भी कम समय में हुई. घायल होने के बावजूद कैप्टन मच्छर कॉकपिट का दरवाजा खोलने में कामयाब रहे. इसके बाद यात्रियों और क्रू के कुछ सदस्यों ने कॉकपिट में पहुंचकर आरोपी को-पायलट को काबू किया. विमान में मौजूद दूसरे पायलटों ने बाद में विमान को संभाला और उसे तबुक में सुरक्षित उतारा गया. विमान में 174 लोग सवार थे. सभी सुरक्षित बच गए. भारतीय कैप्टन स्मित मच्छर को पहले तबुक के अस्पताल में इलाज मिला और बाद में उन्हें अबू धाबी ले जाया गया. भारतीय अधिकारियों ने बताया है कि उनकी हालत पर नजर रखी जा रही है.

ट्रंप ने जताया ईरान से कनेक्शन का शक

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें मिली शुरुआती जानकारी के आधार पर आरोपी को-पायलट के ईरान से संबंध होने की संभावना हो सकती है. हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि इस मामले पर अभी काम चल रहा है और जांच पूरी नहीं हुई है. ट्रंप से यह भी पूछा गया कि क्या ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने को-पायलट को किसी मिशन के लिए भेजा था. ट्रंप ने कहा कि ऐसा हो सकता है, लेकिन फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है.

नेतन्याहू का बयान

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि शुरुआती जानकारी के अनुसार आरोपी को-पायलट को इस्लामी कट्टरपंथी विचारधारा की ओर प्रभावित किया गया हो सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि आरोपी विमान को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था और उसके व्यवहार से आत्महत्या की कोशिश का संकेत मिलता है. हालांकि, नेतन्याहू ने पहले यह भी कहा था कि ईरान की भूमिका को लेकर अभी कोई पक्की बात कहना जल्दबाजी होगी. UAE के अटॉर्नी जनरल ने जांच के आदेश देते हुए घटना के कारण, परिस्थितियों और संभावित आतंकी संबंध या पहले से योजना बनाए जाने की भी जांच करने को कहा है.

कैप्टन स्मित मच्छर की हालत में सुधार

इस घटना में घायल भारतीय कैप्टन स्मित मच्छर को सऊदी अरब के तबुक में शुरुआती इलाज के बाद अबू धाबी ले जाया गया है. भारतीय अधिकारियों ने उनकी सेहत पर नजर बनाए रखने की बात कही है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 02 Oct 2026 09:44 AM (IST)
Tags :
UAE IRAN Flydubai Flight
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