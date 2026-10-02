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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'दुश्मन' देश के पायलट कैसे भरते रहे तेल अवीव की उड़ान? फ्लाई दुबई कांड पर बड़ा खुलासा

'दुश्मन' देश के पायलट कैसे भरते रहे तेल अवीव की उड़ान? फ्लाई दुबई कांड पर बड़ा खुलासा

रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने हाल के सालों में दर्जनों ओमानी पायलटों को इजराइल में उड़ान भरने की अनुमति दी है. साथ ही इजराइल ने इस रोक की निगरानी का काम छोड़ दिया है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 02 Oct 2026 08:04 AM (IST)
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दुबई से तेलअवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट में बुधवार को हवा में बड़ा संकट हो गया. इजरायल जा रही फ्लाइट को क्रैश करने की कोशिश की गई. ओमान के एक पायलट ने भारतीय पायलट स्मित माछर पर चाकू से हमला किया. रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने हाल के सालों में दर्जनों ओमानी पायलटों को इजराइल में उड़ान भरने की अनुमति दी है.

चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइली सुरक्षा एजेंसियां ​​दुश्मन देशों के पायलटों के तेल अवीव में उड़ान भरने पर लगी रोक को लागू करने में लापरवाही बरत रही थीं. चैनल 12 की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ने हाल के वर्षों में दर्जनों ओमानी पायलटों को इजराइल में उड़ान भरने की अनुमति दी है. इसमें यह भी कहा गया है कि इजराइल ने इस रोक की निगरानी का काम छोड़ दिया है और विदेशी एयरलाइंस पर भरोसा किया है कि वे इसे लागू करेंगी.

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'सेंटर फ़ॉर एविएशन सिक्योरिटी ऑपरेशन्स' की जांच होगी

रिपोर्ट में कहा गया है कि शिन बेट सिक्योरिटी सर्विस ने कभी भी फ्लाईदुबई के पायलटों की पृष्ठभूमि की जांच नहीं की. उसने एयरलाइन से बस इतना ही कहा था कि वे उन देशों के पायलटों को काम पर न रखें जिनके इजराइल के साथ संबंध नहीं हैं. चैनल 12 के अनुसार, जैसे-जैसे इजराइली अधिकारी इस घटना की जांच कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की भी जांच की जाएगी. इसमें 'सेंटर फ़ॉर एविएशन सिक्योरिटी ऑपरेशन्स' की गतिविधियों की भी जांच होगी, जिसे हाल के वर्षों में इजराइल में फ्लाइट क्रू के प्रवेश की देखरेख और निगरानी के लिए बनाया गया था.

बता दें फ्लाईदुबई फ्लाइट को ओमान के पायलट ने क्रैश करने की कोशिश की थी. हालांकि पायलट की सूझबूझ और फ्लाइट में मौजूद यात्रियों की मदद से फ्लाइट को बचाया जा सका. इस फ्लाइट में 180 लोग सवार थे. पायलट स्मित को गंभीर चोट आई है. उनके को-पायलट ने उनपर चाकू से हमला किया था.

ये भी पढ़ें: PM मोदी ने बापू को राजघाट पहुंचकर दी श्रद्धाजंलि, लाल बहादुर शास्त्री को भी किया याद

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 02 Oct 2026 08:04 AM (IST)
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