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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वभारत ने नेपाल में नियुक्त किया नया राजदूत, किसे मिली जिम्मेदारी?

भारत ने नेपाल में नियुक्त किया नया राजदूत, किसे मिली जिम्मेदारी?

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 16 Oct 2026 07:49 PM (IST)
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भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय में सचिव सुधाकर दलेला को नेपाल में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है. सुधाकर दलेला 1993 बैच के भारतीय विदेश सेवा (IFS) अधिकारी हैं. आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, सुधाकर दलेला जल्द ही अपना नया कार्यभार संभालेंगे.

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About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
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Published at : 16 Oct 2026 07:49 PM (IST)
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