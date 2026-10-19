'रूस को इसलिए छूट दी ताकि भारत...', अब क्या बोले मार्को रुबियो

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने प्रतिबंधों को लेकर शनिवार को कहा कि ट्रंप प्रशासन 60 दिनों का विराम लेगा, ताकि ये समझा जा सके कि रूस और भारत जैसे साझेदारों पर बड़े पैमाने पर नए प्रतिबंध लगाने का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा. इस हफ्ते ट्रंप प्रशासन ने लिंडसे ग्राहम एक्ट के तहत रूस पर लगे प्रतिबंधों में छूट का फैसला लिया है.

मार्को रुबियो ने कहा कि यूक्रेन युद्ध, ईरान युद्ध और सऊदी अरब पर हूती सैन्य हमलों की वजह से वैश्विक ऊर्जा कीमतों में पहले ही भारी उथल-पुथल मची है. उज्बेकिस्तान और भारत की अपनी यात्रा से ठीक पहले रुबियो ने कहा, "मुझे लगता है कि जब यह बिल पास हुआ था, तो इसमें छूट शामिल करने का एक कारण यह था कि इस मामले की स्टडी के लिए कुछ समय की जरूरत होगी. ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया में अभी कई तरह की चीजें हो रही हैं, जिनमें वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ने वाला दबाव भी शामिल है.

तेल की कीमतों पर क्या कहा

रुबियो ने कहा कि ये सिर्फ ईरान या होर्मुज जलडमरूमध्य की वजह से नहीं है, बल्कि सऊदी अरब पर हूतियों के हमलों और यूक्रेन-रूस के बीच चल रहे युद्ध के कारण भी है, जहां ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा रहा है. इसका असर वैश्विक कीमतों पर भी पड़ रहा है. इसलिए मुझे लगता है कि आपको इन सभी बातों को ध्यान में रखना होगा और इनका आकलन करना होगा.

भारत पर टैरिफ को लेकर क्या बोले रुबियो

उन्होंने आगे बताया कि ग्राहम एक्ट के प्रावधान के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को रूसी ऊर्जा के टॉप 5 पांच खरीदारों पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार मिलता है ऐसे में भारत जैसे अमेरिकी साझेदारों को भी निशाना बना सकते हैं. रूबियो ने आगे कहा, "उदाहरण के लिए भारत जैसे देश अपनी मर्जी से अपने ऊर्जा पोर्टफोलियो में विविधता लाए हैं, लेकिन वे अभी भी रूस से काफी मात्रा में एनर्जी खरीद रहे हैं, क्योंकि रातों-रात पूरी तरह से बदलाव करना मुश्किल होता है. इसलिए हमें इन सब बातों की स्टडी करने और यह तय करने के लिए कुछ समय चाहिए कि सही संतुलन क्या हो सकता है."

अमेरिका-रूस में समझौता

ये छूट 3 नवंबर को होने वाले अमेरिकी मध्यावधि चुनावों से पहले अमेरिका में घरेलू ऊर्जा कीमतों को कम करने के एक प्रयास के तहत दी गई है. ट्रम्प प्रशासन ने पिछले हफ्ते रूस के साथ डीजल आपूर्ति का एक विवादास्पद समझौता किया है, जिसके तहत आने वाले महीनों में मॉस्को, अमेरिका और वैश्विक अर्थव्यवस्था को 50 मिलियन टन डीजल की आपूर्ति कर सकता है.

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