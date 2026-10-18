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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'...तो खोल देंगे होर्मुज', ईरान ने US के सामने रखा '7 दिन वाला प्लान'

'...तो खोल देंगे होर्मुज', ईरान ने US के सामने रखा '7 दिन वाला प्लान'

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिका पर तनाव और संघर्ष के बीच कूटनीतिक बातचीत करने के बजाय आक्रामकता, धमकियों और आर्थिक युद्ध का रास्ता चुनने का आरोप लगाया था.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 18 Oct 2026 11:39 PM (IST)
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पश्चिम एशिया में अमेरिका के साथ जारी तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अगले सात दिनों में इस संघर्ष को खत्म करने के लिए एक प्लान की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि तेहरान ने जारी संघर्ष को खत्म करने के लिए अमेरिका के सामने 7 दिन की योजना रखी है. अगर वाशिंगटन ईरान की शर्तें पूरी करता है, तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज छठे दिन फिर से खोला जा सकता है और सातवें दिन दोनों पक्षों के बीच बातचीत दोबारा से शुरू हो सकती है.

उन्होंने कहा, ‘ईरान का रुख पूरी तरह से साफ है और इसे सात दिनों के प्लान के रूप में अमेरिकी पक्ष के सामने रखा गया है. अमेरिकी पक्ष ने भी अपने विचार रखे हैं, जिनकी हम फिलहाल समीक्षा कर रहे हैं.’

प्लान को लेकर अमेरिकी पक्ष के रुख पर बोले अराघची

ईरान की सरकारी न्यूज चैनल प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा, ‘अगर अमेरिकी पक्ष की तरफ से सच में ईमानदारी होती, जो कि नहीं है, तो इससे आगे बढ़ने का रास्ता स्पष्ट होता. अगर अमेरिका हमारी इन शर्तों को पूरा करता है, तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को प्लान के तहत छठे दिन ही खोला जा सकता है. इसके साथ ही, सातवें दिन बातचीत फिर से शुरू की जाएगी.’ 

अराघची का बयान तेहरान और वाशिंगटन के बीच जारी तनाव के बीच आया है. दोनों पक्ष संघर्ष और कूटनीतिक बातचीत की संभावनाओं को लेकर एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं.

OIC की बैठक में क्या बोले ईरानी विदेश मंत्री?

वहीं, इससे पहले इराक की राजधानी बगदाद में इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिका पर कूटनीति के बजाय आक्रामकता, धमकियों और आर्थिक युद्ध का रास्ता चुनने का आरोप लगाया था.

अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, अब्बास अराघची ने कहा, ‘अमेरिका ने कूटनीति के विपरीत आक्रामकता, धमकियां, हत्याएं और आर्थिक युद्ध के रास्ते को चुना है, जो खुल तौर पर अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र (UN) चार्टर का उल्लंघन है.’

उन्होंने आगे कहा, ‘ईरान किसी भी तरह की डराने-धमकाने की साजिश या दबाव को स्वीकार नहीं करेगा और न हीं दबाव में आकर अपने संप्रभु अधिकारों को छोड़ेगा. हालांकि, तेहरान आपसी सम्मान और भरोसे की गारंटी के आधार पर बातचीत करने के लिए तैयार है.’ 

यह भी पढ़ेंः रूस को प्रतिबंधों में छूट देने पर ट्रंप का बड़ा बयान- 'लोगों को अभी नहीं पता कि...'

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 18 Oct 2026 11:39 PM (IST)
Tags :
America Abbas Araghchi IRAN Strait Of Hormuz
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