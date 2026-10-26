लूला दा सिल्वा ने जीता ब्राजील का चुनाव, शशि थरूर ने दीं शुभकामनाएं, खूब तारीफ की

ब्राजील के मौजूदा राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने रविवार (25 अक्टूबर) को दोबारा चुनाव जीता. चौथी बार उनके ब्राजील का राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ होने पर उन्हें दुनियाभर के नेताओं ने बधाइयां दीं. इसी के मद्देनजर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने भी एक्स पर पोस्ट कर उन्हें शुभकामनाएं दीं.

शशि थरूर ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, "फैक्ट्री फ्लोर से लेकर वैश्विक मंच तक लूला दा सिल्वा की ऐतिहासिक जीत इस बात की एक सशक्त याद दिलाती है कि ब्राजील की धड़कन उसके लोगों में बसती है." उन्होंने आगे कहा कि मजदूर वर्ग और गरीबों के एक मजबूत समर्थक के रूप में उनका सत्ता में लौटना ब्राजील में सामाजिक समावेश, आर्थिक न्याय और गरीबी के खिलाफ लड़ाई में नई जान फूंकता है.

From the factory floor to the global stage: @LulaOficial ’s historic victory is a powerful reminder that the heartbeat of Brazil belongs to its people. As a steadfast champion of the working class and the poor, his return to leadership breathes new life into social inclusion, economic justice, and the fight against poverty in Brazil. It also has implications for geopolitics, not least for BRICS. Lula’s leadership supercharges Brazil's commitment to multipolarity, strengthening the BRICS bloc as a vital voice of the Global South in reshaping international trade and governance. it’s also a challenge for ties with Washington, which had openly backed his rival. While economic and diplomatic friction (such as recent trade and tariff tussles) is likely to persist, Lula’s fiercely independent foreign policy will continue to prioritise national sovereignty over subservience. Brazil has chosen a path of social progress, democratic resilience, and global cooperation. A historic and, for most, unexpected result amid the waves of rising right-wing assertion in Latin America. https://t.co/RfDL7aCmgi — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) October 26, 2026

ब्रिक्स को लेकर क्या बोले थरूर

विदेशी मामलों के जानकार और कांग्रेस के दिग्गज नेता थरूर ने कहा कि इसके भू-राजनीति और विशेष रूप से ब्रिक्स (BRICS) पर भी गहरे प्रभाव पड़ सकते हैं. उन्होंने आगे कहा कि लूला का नेतृत्व बहुध्रुवीय विश्व के प्रति ब्राजील की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है. इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार और शासन व्यवस्था को नया रूप देने में 'ग्लोबल साउथ' (विकासशील देशों) की एक अहम आवाज के तौर पर ब्रिक्स गुट और भी सशक्त होगा.

वॉशिंगटन के साथ संबंधों को बताया चुनौती

अमेरिका को लेकर थरूर ने कहा कि यह वॉशिंगटन के साथ संबंधों के लिए भी एक चुनौती है, जिसने खुले तौर पर उनके प्रतिद्वंद्वी का समर्थन किया था. हालांकि आर्थिक और कूटनीतिक तनाव (जैसे हालिया व्यापार और टैरिफ विवाद) बने रहने की संभावना है, लेकिन लूला की पूरी तरह से स्वतंत्र विदेश नीति, किसी के अधीन रहने के बजाय राष्ट्रीय संप्रभुता को प्राथमिकता देना जारी रखेंगे.

थरूर ने कहा कि ब्राजील ने सामाजिक प्रगति, लोकतांत्रिक मजबूती और वैश्विक सहयोग का रास्ता चुना है. लैटिन अमेरिका में दक्षिणपंथी विचारधारा के उभार के बीच यह एक ऐतिहासिक और अधिकांश लोगों के लिए अप्रत्याशित परिणाम है.

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