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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वलूला दा सिल्वा ने जीता ब्राजील का चुनाव, शशि थरूर ने दीं शुभकामनाएं, खूब तारीफ की

लूला दा सिल्वा ने जीता ब्राजील का चुनाव, शशि थरूर ने दीं शुभकामनाएं, खूब तारीफ की

ब्राजील के राष्ट्रपति चुनाव में चौथी बार जीत दर्ज करने पर लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा को शशि थरूर ने बधाई दी. उन्होंने कहा कि ब्राजील की धड़कन उसके लोगों में बसती है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 26 Oct 2026 09:59 AM (IST)
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ब्राजील के मौजूदा राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने रविवार (25 अक्टूबर) को दोबारा चुनाव जीता. चौथी बार उनके ब्राजील का राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ होने पर उन्हें दुनियाभर के नेताओं ने बधाइयां दीं. इसी के मद्देनजर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने भी एक्स पर पोस्ट कर उन्हें शुभकामनाएं दीं. 

शशि थरूर ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, "फैक्ट्री फ्लोर से लेकर वैश्विक मंच तक लूला दा सिल्वा की ऐतिहासिक जीत इस बात की एक सशक्त याद दिलाती है कि ब्राजील की धड़कन उसके लोगों में बसती है." उन्होंने आगे कहा कि मजदूर वर्ग और गरीबों के एक मजबूत समर्थक के रूप में उनका सत्ता में लौटना ब्राजील में सामाजिक समावेश, आर्थिक न्याय और गरीबी के खिलाफ लड़ाई में नई जान फूंकता है.

ब्रिक्स को लेकर क्या बोले थरूर
विदेशी मामलों के जानकार और कांग्रेस के दिग्गज नेता थरूर ने कहा कि इसके भू-राजनीति और विशेष रूप से ब्रिक्स (BRICS) पर भी गहरे प्रभाव पड़ सकते हैं. उन्होंने आगे कहा कि लूला का नेतृत्व बहुध्रुवीय विश्व के प्रति ब्राजील की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है. इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार और शासन व्यवस्था को नया रूप देने में 'ग्लोबल साउथ' (विकासशील देशों) की एक अहम आवाज के तौर पर ब्रिक्स गुट और भी सशक्त होगा.

वॉशिंगटन के साथ संबंधों को बताया चुनौती
अमेरिका को लेकर थरूर ने कहा कि यह वॉशिंगटन के साथ संबंधों के लिए भी एक चुनौती है, जिसने खुले तौर पर उनके प्रतिद्वंद्वी का समर्थन किया था. हालांकि आर्थिक और कूटनीतिक तनाव (जैसे हालिया व्यापार और टैरिफ विवाद) बने रहने की संभावना है, लेकिन लूला की पूरी तरह से स्वतंत्र विदेश नीति, किसी के अधीन रहने के बजाय राष्ट्रीय संप्रभुता को प्राथमिकता देना जारी रखेंगे.

थरूर ने कहा कि ब्राजील ने सामाजिक प्रगति, लोकतांत्रिक मजबूती और वैश्विक सहयोग का रास्ता चुना है. लैटिन अमेरिका में दक्षिणपंथी विचारधारा के उभार के बीच यह एक ऐतिहासिक और अधिकांश लोगों के लिए अप्रत्याशित परिणाम है.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
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Published at : 26 Oct 2026 09:57 AM (IST)
Tags :
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